ด่วน ! ไฟไหม้ท่อยางน้ำทิ้ง สะพานภูมิพล ฝั่งปู่เจ้าฯ จนท. ระดมรถน้ำสกัดเพลิง


           เกิดเหตุไฟไหม้กองขยะลุกลามท่อระบายน้ำบริเวณตอม่อสะพานภูมิพล 2 ฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าสกัดเพลิง

ไฟไหม้สะพานภูมิพล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  Fire & Rescue Thailand

           เวลา 19.20 น. วันที่ 15 มกราคม 2569 เกิดเหตุไฟไหม้ท่อยางน้ำทิ้งบริเวณตอม่อ สะพานภูมิพล 2 ฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิง

           ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก ดับเพลิง ร่วมกตัญญู รายงานว่ามีเหตุไฟไหม้กองขยะและลุกลามขึ้นท่อระบายน้ำ ซึ่งทางเทศบาลในพื้นที่ได้จัดส่งรถน้ำเข้าไประงับเหตุอย่างเร่งด่วน

ไฟไหม้สะพานภูมิพล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  Fire & Rescue Thailand


           ล่าสุด เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยมีหน่วยงานข้างเคียงร่วมสนับสนุนภารกิจดับไฟบริเวณตอม่อในครั้งนี้

ไฟไหม้สะพานภูมิพล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  Fire & Rescue Thailand

ไฟไหม้สะพานภูมิพล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  Fire & Rescue Thailand

ไฟไหม้สะพานภูมิพล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  Fire & Rescue Thailand

