เฉลยแล้ว ผู้อยู่เบื้องหลังไวรัลพับผ้า จัดให้ตามรีเควสต์ลูกค้า รร. โชว์ชัด ๆ ทำจริงไม่ใช่ AI

          พาไปชมเบื้องหลังไวรัล โรงแรมพับผ้าสุดน่ารักตามรีเควสต์ลูกค้า ต้นสังกัดลงคลิปให้ดูชัด ๆ ฝีมือพี่แม่บ้านของจริง ไม่ใช่ AI

พับผ้ารูปสัตว์
ภาพจาก Somerset Rama 9 Bangkok

          กลายเป็นไวรัลสุดประทับใจ เมื่อนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันแชร์โมเมนต์สุดคิวท์หลังเข้าพักที่โรงแรมไทย โดยประทับใจทักษะการพับผ้าเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ บนเตียง จนต้องลองรีเควสต์ขอเพิ่มพร้อมวางทิปน้ำใจให้ 100-200 บาท งานนี้พี่พนักงานจัดเต็มตามคำขอทั้งน้องช้างและจระเข้ แถมยังมีการ์ดโน้ตเล็ก ๆ ตอบกลับมาอย่างน่ารัก สมกับเป็น Soft Power ด้านการบริการที่มัดใจชาวต่างชาติได้อยู่หมัด

พับผ้ารูปสัตว์
ภาพจาก Somerset Rama 9 Bangkok

          ล่าสุด (15 มกราคม 2569) โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท รามาไนน์ แบงค็อก (Somerset Rama 9 Bangkok) โพสต์คลิปผ่านช่อง TikTok @somersetrama9 เผยเบื้องหลังสกิลการพับผ้าที่เป็นไวรัล โดยแสดงให้เห็นฝีมือพี่แม่บ้านที่มาโชว์การพับผ้าเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ จนโดนใจลูกค้า ยืนยันว่าเป็นฝีมือของจริง ไม่ใช่การจัดฉากหรือใช้ AI แต่อย่างใด

พับผ้ารูปสัตว์
ภาพจาก Somerset Rama 9 Bangkok

          นอกจากสกิลการพับเป็นรูปช้างและจระเข้แล้ว พี่แม่บ้านยังสามารถรังสรรค์รูปอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่น ลิง, ยีราฟ, เด็กผู้หญิง, สุนัข, กระต่าย และเต่า เป็นต้น

พับผ้ารูปสัตว์
ภาพจาก Somerset Rama 9 Bangkok

พับผ้ารูปสัตว์
ภาพจาก Somerset Rama 9 Bangkok

          งานนี้ทางโรงแรมนำผลงานเหล่านี้มาโพสต์โปรโมต พร้อมระบุว่า พบกับผลงานสุดสร้างสรรค์จากทีมแม่บ้านกับ Towel Animal Art ที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้ ชวนคุณมาร่วมแชร์และท้าทายทีมแม่บ้านกับการพับผ้ารูปสัตว์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจและรอยยิ้มระหว่างเข้าพัก สัมผัสประสบการณ์พิเศษนี้ได้ที่ ซัมเมอร์เซ็ท รามาไนน์ แบงค็อก

พับผ้ารูปสัตว์
ภาพจาก Somerset Rama 9 Bangkok


