เตือนภัยหนุ่ม ๆ โดนพ่อแม่ตุ๋นเอาลูกสาววัย 14 มาค้าบริการ รีดเงิน 10 ล้านแลกไม่เข้าคุก

เตือนภัยหนุ่มซื้อบริการ โดนพ่อแม่ตุ๋นเอาลูกสาววัย 14 ค้าบริการ ก่อนเรียกเงินเหยื่อ 10 ล้านแลกไม่เข้าคุก ทำกันเป็นกระบวนการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 16 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ผู้ต้องหาเครือข่ายกรรโชกทรัพย์ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นางสาวชมพูนุช อายุ 36 ปี
2. นายบุญฤทธิ์ อายุ 57 ปี
3. นายกันณะเร็ชณ์ อายุ 49 ปี
ทั้งหมดถูกจับในความผิดฐานเป็นอั้งยี่ โดยเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย, ร่วมกันกรรโชก โดยข่มขืนใจผู้อื่น ให้ ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูก ขู่เข็ญ จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น และร่วมกันฟอกเงิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
นอกจากนี้ขบวนการดังกล่าว ยังมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างตัวละครเพิ่มแรงกดดันต่อเหยื่อ โดยมีนายกันณะเร็ชณ์ฯ อ้างตัวเป็น "ผู้กำกับการตำรวจ" แห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ไปข่มขู่สร้างความหวาดกลัว และให้นายบุญฤทธิ์ฯ (พ่อเลี้ยง) สวมรอยเป็นบิดาแท้ ๆ เข้ามาเจรจาบีบบังคับเหยื่อ จนผู้เสียหายยอมจ่ายเงินรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 8 ล้านบาท จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาได้นำเงินที่ได้ไปฟอกเงินด้วยการซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ
หลังการจับกุม สามารถตรวจยึดของกลางหลายรายการ ได้แก่ สมุดบัญชีธนาคาร 3 เล่ม, โฉนดที่ดิน 3 ฉบับ (มูลค่าประเมินกว่า 8 ล้านบาท), สร้อยคอทองคำและพระเครื่อง (มูลค่า 1 ล้านบาท), พระเครื่องพร้อมกรอบ 40 รายการ (มูลค่า 1 ล้านบาท), โทรศัพท์มือถือ และอาวุธปืนลูกซอง Remington Model 1100 รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดกว่า 10 ล้านบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง