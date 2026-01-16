ช็อกใจสลาย หนูน้อยวิ่งตามหาแม่ ล้มดับสลดบนถนน แม่ถูกด่าแรง ก่อนความจริงเผย

เหตุช็อกใจสลาย หนูน้อยวิ่งร้องตามหาแม่ไม่เจอ ก่อนล้มดับสลดบนถนน แม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง แต่ความจริงเผยอีกด้าน
วันที่ 16 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 และ Sin Chew เผยว่า เกิดเหตุช็อกสุดสะเทือนใจที่กำลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางบนโลกออนไลน์ของจีน เมื่อมีเด็กหญิงตัวน้อยรายหนึ่งต้องเผชิญกับชะตากรรมสุดเศร้าสลด หลังจากวิ่งร้องไห้ตามหาแม่ของเธอด้วยความสิ้นหวัง จนเกิดอาการเสียใจอย่างหนัก ก่อนที่จะล้มลงและเสียชีวิตบนถนน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่มณฑลหูหนาน ประเทศจีน รายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า พ่อและแม่ของเด็กหญิงรายนี้หย่าร้างกัน และเธออาศัยอยู่กับพ่อ จนเมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา แม่ของเธอได้รับลูกสาวไปเที่ยวข้างนอก ก่อนที่จะพากลับมาส่งที่บ้านพ่อ แม่เป็นห่วงว่าลูกสาวจะไม่ยอมให้เธอกลับ เธอจึงซ่อนตัวอยู่หลังรถ โดยตั้งใจให้ลูกสาวหาตัวไม่เจอ
แต่ปรากฏว่าเด็กหญิงตัวน้อยเกิดอาการเสียใจและร้องไห้อย่างหนัก หลังจากที่พบว่าแม่ของเธอ "หายตัวไป" อย่างกะทันหัน เธอจึงวิ่งออกตามหาแม่ด้วยความสิ้นหวัง เมื่อหาแม่ไม่พบ เด็กหญิงเกิดอาการตกใจ ตื่นตระหนก และมีภาวะเครียดทางอารมณ์อย่างรุนแรง จนส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และหมดสติล้มลงกับพื้นทันที
เคราะห์ร้าย แม้ว่าเด็กหญิงจะได้รับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และพาตัวส่งโรงพยาบาล แต่แพทย์ไม่สามารถช่วยยื้อชีวิตเธอเอาไว้ได้ ทำให้เธอจากไปอย่างสุดเศร้า และครอบครัวใจสลายอย่างที่สุด
"ถ้าหากแม่ของเด็กไม่ได้วิ่งอย่างเด็ดเดี่ยว และหันกลับมามองเพียงครู่เดียว โศกนาฏกรรมนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น"
เรื่องราวนี้จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดจากผู้คนจำนวนมาก หลายคนต่างตำหนิว่าแม่ทอดทิ้งลูกสาว อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่ตั้งข้อสงสัยว่า "เด็กไม่ได้ถูกส่งไปถึงบ้านพ่อแล้วเหรอ ? พ่อเด็กอยู่ไหน ?", "ทำไมถึงโทษแม่ทั้งหมด ? แม่ไม่รู้สึกเจ็บปวดเหรอ ?" และ "ถ้าเป็นการส่งลูกอย่างปลอดภัย ครอบครัวของอดีตสามีอยู่ที่ไหนในตอนนั้น ?"
หลังจากถูกกระแสกดดันจากสังคม พร้อมกับคำต่อว่าอย่างรุนแรง ในที่สุดแม่ของเด็กหญิงรายนี้จึงได้นำภาพรายละเอียดข้อความบทสนทนาในวันนั้นมาเผยแพร่ทางออนไลน์ โดยแสดงให้เห็นว่า เธอส่งลูกสาวกลับไปถึงบ้านอดีตสามีแล้ว แต่หลังจากที่เธอออกมา เธอก็เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะตามออกมา เธอทั้งส่งข้อความและโทร. ไปสอบถามหลายครั้งเพื่อยืนยัน แต่ทางครอบครัวของฝ่ายชายตอบกลับมาว่า "ไปรับเธอ (ลูกสาว) มาแล้ว" แต่ในความเป็นจริง ลูกสาวไม่ได้กลับบ้าน จนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้น
