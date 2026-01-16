เมื่อเด็กเตะบอลเข้าบ้านแล้วเราไม่อยู่ คราวนี้เด็กจะเก็บบอลยังไง ดูแล้วปลื้มใจ

เมื่อเด็กเตะบอลเข้าบ้านแล้วเราไม่อยู่ คราวนี้เด็กจะเก็บบอลยังไง พอดูคลิปแล้วใจฟู เป็นไวรัล 8 แสนครั้ง คิดไม่ถึงว่าจะใช้วิธีแบบนี้
ภาพจาก TikTok @nutnoii_zz
หมู่บ้านไหนที่มีเด็กผู้ชายเยอะ ๆ สิ่งที่จะต้องเจอเลยนั่นคือ เด็กเตะบอลอยู่หน้าบ้าน วันดีคืนดีลูกบอลก็ลอยเข้าบ้าน บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะเป็นการรบกวนชีวิต
วันที่ 16 มกราคม 2569 TikTok @nutnoii_zz ลงคลิปไวรัล 8 แสน โดยเป็นช่วงที่เจ้าตัวไม่อยู่บ้าน แต่มีเด็กเตะบอลแล้วบอลข้ามรั้วมาอยู่ในบ้าน เด็กคนนี้จะทำยังไงในการเอาบอลออก เห็นแล้วใจฟู
ภาพจาก TikTok @nutnoii_zz
ภาพจาก TikTok @nutnoii_zz