เมื่อเด็กเตะบอลเข้าบ้านแล้วเราไม่อยู่ คราวนี้เด็กจะเก็บบอลยังไง ดูแล้วปลื้มใจ

 
          เมื่อเด็กเตะบอลเข้าบ้านแล้วเราไม่อยู่ คราวนี้เด็กจะเก็บบอลยังไง พอดูคลิปแล้วใจฟู เป็นไวรัล 8 แสนครั้ง คิดไม่ถึงว่าจะใช้วิธีแบบนี้


เมื่อบอลเข้าบ้านตอนที่เราไม่อยู่
ภาพจาก TikTok @nutnoii_zz 

          หมู่บ้านไหนที่มีเด็กผู้ชายเยอะ ๆ สิ่งที่จะต้องเจอเลยนั่นคือ เด็กเตะบอลอยู่หน้าบ้าน วันดีคืนดีลูกบอลก็ลอยเข้าบ้าน บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะเป็นการรบกวนชีวิต

          วันที่ 16 มกราคม 2569 TikTok @nutnoii_zz ลงคลิปไวรัล 8 แสน โดยเป็นช่วงที่เจ้าตัวไม่อยู่บ้าน แต่มีเด็กเตะบอลแล้วบอลข้ามรั้วมาอยู่ในบ้าน เด็กคนนี้จะทำยังไงในการเอาบอลออก เห็นแล้วใจฟู

เมื่อบอลเข้าบ้านตอนที่เราไม่อยู่
ภาพจาก TikTok @nutnoii_zz 

          หากเป็นเด็กบางคน คงปีนรั้วที่เตึ้ยเข้ามาในบ้าน แล้วก็ปีนรั้วออก แต่สำหรับเด็กคนนี้คือ ไม่ทำแบบนั้น สิ่งที่เขาทำคือ เอาไม้กวาดยาว ๆ เขี่ยบอลให้เข้ามาใกล้ตัว พออยู่ในระยะที่มือจับบอลได้ ก็หยิบบอลข้ามรั้วบ้านออกมา ท่ามกลางความชื่นชมว่าเป็นเด็กดี

เมื่อบอลเข้าบ้านตอนที่เราไม่อยู่
ภาพจาก TikTok @nutnoii_zz 


อัปเดตล่าสุด 16 มกราคม 2569 เวลา 15:04:17
