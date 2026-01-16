เผยตัวเลข ยอดเงินประกันภัย จ่ายเยียวยาให้ผู้เสียชีวิต จากเหตุเครนถล่มทับรถไฟ

เปิดยอดเงินประกันภัย จ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิต เหตุเครนถล่มทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษ ที่จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวมมูลค่าขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
วันที่ 15 มกราคม 2569 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติภัยรายใหญ่เหตุเครนในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของการรถไฟแห่งประเทศไทยพังถล่มลงมาทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษ ขบวนที่ 21 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ส่งผลให้ตู้โดยสารตกรางและเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ตอนนี้หน่วยงานมีการประชุมเร่งด่วนเพื่อเร่งรัดการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
สำหรับบริษัทที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องประกันภัย มีทั้งหมด 3 บริษัทดังนี้
- บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับประกันภัยในสัดส่วน 60%
- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 20%
- บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 20%
สุดท้าย ผลการประชุมมีมติให้บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้เสียชีวิตรายละ 1,000,000 บาท และจะพิจารณาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
