เผยตัวเลข ยอดเงินประกันภัย จ่ายเยียวยาให้ผู้เสียชีวิต จากเหตุเครนถล่มทับรถไฟ

          เปิดยอดเงินประกันภัย จ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิต เหตุเครนถล่มทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษ ที่จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวมมูลค่าขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

จ่ายเยียวยาให้ผู้เสียชีวิต จากเหตุเครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

          วันที่ 15 มกราคม 2569 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติภัยรายใหญ่เหตุเครนในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของการรถไฟแห่งประเทศไทยพังถล่มลงมาทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษ ขบวนที่ 21 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ส่งผลให้ตู้โดยสารตกรางและเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ตอนนี้หน่วยงานมีการประชุมเร่งด่วนเพื่อเร่งรัดการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย

จ่ายเยียวยาให้ผู้เสียชีวิต จากเหตุเครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

          สำหรับบริษัทที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องประกันภัย มีทั้งหมด 3 บริษัทดังนี้

          - บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับประกันภัยในสัดส่วน 60%

          - บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 20%

          - บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) 20%

          สุดท้าย ผลการประชุมมีมติให้บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้เสียชีวิตรายละ 1,000,000 บาท และจะพิจารณาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป

จ่ายเยียวยาให้ผู้เสียชีวิต จากเหตุเครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

จ่ายเยียวยาให้ผู้เสียชีวิต จากเหตุเครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

จ่ายเยียวยาให้ผู้เสียชีวิต จากเหตุเครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand


ขอบคุณข้อมูลจาก


