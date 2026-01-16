เจ้าของโต๊ะจีนอ่วม เจ้าภาพเบี้ยวเงินแสน แฉสั่งหยุดเสิร์ฟดื้อ ๆ ลั่นจ่ายเงินแค่โต๊ะที่มีแขก !

เจ้าของโต๊ะจีนดังสระบุรีร้องสื่อ ถูกเจ้าภาพงานแต่งลูกผู้ใหญ่บ้านสั่งหยุดเสิร์ฟกลางงาน ก่อนปัดจ่ายเงินกว่าแสน อ้างเสิร์ฟช้า ขอจ่ายเฉพาะโต๊ะที่มีแขก
วันที่ 14 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ถมรัตน์โต๊ะจีน สระบุรี ผู้ให้บริการโต๊ะจีนรายหนึ่ง โพสต์แฉเจ้าภาพงานแต่งลูกสาวผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จัดงานเลี้ยงเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2568 แต่กลับถูกปฏิเสธการจ่ายเงินเต็มจำนวน โดยทางเจ้าภาพอ้างเหตุผลว่าอาหารเสิร์ฟล่าช้ากว่ากำหนดและแขกเริ่มทยอยกลับ จึงขอจ่ายเงินให้เฉพาะ 19 โต๊ะที่มีแขกนั่งอยู่จริง จากทั้งหมด 62 โต๊ะ พร้อมแฉว่าเจ้าภาพมีการนำทีมงานโต๊ะจีนไปใช้งานผิดประเภทจนเกิดปัญหาเสิร์ฟล่าช้าเอง แต่กลับจะเบี้ยวไม่จ่ายเงิน
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า มาฟังงานโกง 14 ธันวาคม 2568 งานแต่งลูกสาวผู้ใหญ่บ้าน กินเลี้ยง 11.00 น. เช่าสถานที่โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จัดงาน เริ่มติดต่องานโต๊ะจีนเดือนกันยายน หน้าก็ไม่เคยเห็นกัน สัญญาก็ไม่ต้องทำ มัดจำก็ไม่เก็บ ด้วยเชื่อใจ ใจแลกใจ ที่เจ้าภาพแนะนำตัวว่า เราชื่อผู้ใหญ่คนนี้นะ
วันงาน 14 ธันวาคม 2568 ทีมงานตั้งโต๊ะจีนถึงงานตี 4 กว่า จัดตั้งโต๊ะเสร็จเกือบ 06.00 น. เพื่อให้เสร็จก่อนพิธีสงฆ์เริ่ม เจ้าภาพมากันเกือบ 07.30 น. พิธีเช้าเริ่มและเสร็จประมาณ 09.00 น. กว่า ๆ อาหารเช้าที่เจ้าภาพเตรียมมีเพียงกาแฟกับขนมปัง ไม่มีอาหารให้ญาติ ๆ และแขกผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานรับประทานรองท้อง ทั้งที่ได้ตกลงกันตั้งแต่หางานแล้วว่ากินเลี้ยงเวลา 11.00 น.
ทีมงานครัวไปถึงเช้าประมาณ 06.30 น. ซึ่งเป็นเวลาปกติในการเข้างาน วันนั้นลมแรงมาก ข้าวของจานชามปลิวบ้างเป็นบางส่วน ทีมงานก็แก้ไขหาที่บังลมบังไฟกันไป เวลา 10.00 น. เจ้าภาพมาดูงาน เห็นว่ายังมีลมแรงก็ให้กำลังใจทีมงาน พร้อมบอกให้เร่งเสิร์ฟก่อนเวลา ทีมงานจึงนำของว่างไปลงให้แขกกินก่อน ซึ่งเป็นออร์เดิร์ฟติ่มซำ
ติ่มซำสุกช้ามาก เนื่องจากแช่แข็งเพื่อป้องกันอาหารเสีย ทีมงานจัดเรียงใส่ซึ้งนึ่งพร้อมกันเวลา 10.30 น. ปกติใช้เวลาประมาณ 20 กว่านาทีก็พร้อมเสิร์ฟ แต่วันนั้นลมหวนไปมา ทำให้กว่าจะร้อนต้องใช้เวลานาน หากไม่ร้อนจัดจะกินไม่ได้ ภายในไม่สุก จึงออกช้ากว่าแผนประมาณ 10 กว่านาที เริ่มเสิร์ฟจริงเวลา 11.15 น. ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่แล้ว
ระหว่างรอออร์เดิร์ฟ ทุกเมนูหลักพร้อมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปลา ตีน้ำเหนียว ขาหมูซ้ำร้อน ปลาสามรสทอดจัดใส่จานพร้อมราดน้ำ ทุกอย่างสแตนด์บายตามสเต็ปงานโต๊ะจีนที่ทำมาโดยตลอด ยอมรับว่าออร์เดิร์ฟออกช้ากว่ากำหนด แต่หลังจากนั้นอาหารก็ทยอยออกต่อเนื่องไม่หยุด
ช่วงเที่ยงกว่า ๆ แขกผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของตำบลขอตัวกลับเนื่องจากมีภารกิจต่อ โดยภายหลังท่านโทรศัพท์มาสอบถามเหตุการณ์ และเล่าว่าที่ลุกกลับก่อนเพราะมีงานอื่นต้องไป ไม่ได้เกี่ยวกับอาหาร พร้อมชมว่าอาหารอร่อยมาก
อาหารเซต 9 อย่าง เสิร์ฟไปแล้ว 7 อย่าง เหลือหม้อไฟอีก 9 หม้อ กำลังจะเสิร์ฟในช่วงเกือบ 13.30 น. แต่ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นแม่เจ้าสาวกลับสั่งให้หยุดเสิร์ฟ โดยอ้างว่าแขกกลับเกือบหมดแล้ว ทั้งที่ในเวลานั้นยังมีแขกหลายโต๊ะและดนตรียังเล่นอยู่ พร้อมสั่งให้ทีมงานไปนับโต๊ะที่มีแขกนั่งอยู่จริงได้ 19 โต๊ะ และแจ้งว่าจะจ่ายเงินเฉพาะโต๊ะที่มีแขกเท่านั้น โดยอ้างว่าเสิร์ฟช้าเกินเวลา ทั้งที่ไม่มีการทำสัญญาหรือกำหนดเวลาว่าต้องเสิร์ฟเสร็จภายในกี่ชั่วโมง
เจ้าของโต๊ะจีนระบุว่า เสิร์ฟช้าหรือเร็ว อาหารอร่อยหรือไม่ แขกเป็นผู้ตัดสิน ไม่ใช่เหตุผลให้เจ้าภาพไม่จ่ายเงิน ทีมงานทำงานตามสเต็ปมาตลอด ทำไปเสิร์ฟไป บางงานยังโดนตำหนิว่าข้าวเย็นเกินไปด้วยซ้ำ
งานดังกล่าวมีทั้งหมด 62 โต๊ะ ทีมงานเตรียมพนักงานเสิร์ฟ 8 คน แต่แม่เจ้าสาวกลับนำพนักงานไปใช้ตั้งเครื่องดื่มและเดินเสิร์ฟน้ำแข็ง ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ ทำให้เหลือพนักงานเสิร์ฟอาหารเพียง 3 คนต่อ 62 โต๊ะ หากต้องการใช้พนักงานเสิร์ฟเครื่องดื่ม ควรแจ้งล่วงหน้าเพื่อจัดคนเพิ่มและมีค่าใช้จ่าย ไม่ใช่ให้เงินค่าเสิร์ฟน้ำเพียง 500 บาท
เจ้าของโต๊ะจีนทิ้งท้ายว่า ค่าโต๊ะ 1,830 บาท จำนวน 62 โต๊ะ รวมเป็นเงิน 113,460 บาท หากไม่จ่ายครบถือว่าเป็นการโกง พร้อมตั้งคำถามถึงคุณธรรมและความเหมาะสมในการเป็นผู้นำชุมชน
ภายหลังเรื่องราวเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตและอดีตลูกค้าจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจ ยืนยันว่าอาหารอร่อย มีคุณภาพ และเตือนให้ดำเนินการทางกฎหมาย มองว่าคู่กรณีอาจทำเอกสารเพื่อสร้างหลักฐานการเจรจา พร้อมแนะนำให้ร้องเรียนนายอำเภอและศูนย์ดำรงธรรม เนื่องจากคู่กรณีเป็นเจ้าพนักงานปกครอง