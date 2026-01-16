พ่อค้าทำผิดกฎครั้งใหญ่ หลงรักเด็กเอ็นวี เสียเงินเป็นล้าน แต่ยังอยากกลับจนพี่หนุ่มต้องสอน

พ่อค้าทำผิดกฎครั้งใหญ่ หลงรักเด็กเอ็นวี หวังดึงชีวิตออกจากตม เสียเงินเป็นล้าน สุดท้ายกลายเป็นงูพิษ แต่ยังอยากกลับไปหาเขา จนพี่หนุ่ม กรรชัย ต้องสอน
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 16 มกราคม 2569 โหนกระแส มีการนำเสนอเรื่องราวของ ต้า วัย 31 ปี อาชีพค้าขาย เปิดใจเล่าเรื่องเดือนมีนาคม 2567 ได้ติดต่อโมเดลลิ่งหาเด็กเอ็นวี เพราะความเหงา จนได้เจอกับน้องวาย (หน้าตาไม่ค่อยสวย) ที่นครปฐม ทั้งที่ตัวเองแต่งงาน จดทะเบียนสมรส
พอเสร็จภารกิจก็มีการส่งที่บ้าน มีการพูดคุยเชิงลึกมากขึ้น จนมีประโยคเด็ด "ถ้าพี่ดูแลหนู หนูจะอยู่กับพี่แค่คนเดียว" แต่ต้าแบ่งรับแบ่งสู้ บอกขอเจอกันอีกหลายครั้งก่อน
หลังจากนั้นมีการเจออีกหลายครั้ง จนนำไปสู่การตกลงรับดูแล มีเงื่อนไขอยู่ด้วยกัน ให้บริการต้าแค่คนเดียวเท่านั้น เดือนละ 80,000 บาท แต่ยังไมได้มีความรักอะไร ส่วนความสัมพันธ์กับภรรยาก็หย่ากันโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้
อย่างไรก็ตาม เมื่อรู้จักกันได้ 2-3 เดือน ก็โอนเงินไป 4 แสน เพราะน้องวายบอกว่า ต้องเอาไปดูแลคนที่บ้านจากหนี้สิน และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่มาทำงานด้านนี้
ภาพจาก โหนกระแส
เริ่มเป็นแฟนจนถึงแตกหัก
เดือนตุลาคม 2567 คบกันเป็นแฟนอย่างเป็นทางการ แล้วเดือนธันวาคมก็มีอะไรที่เปลี่ยนไป เช่น ฝ่ายหญิงกลับมาบ้านดึกลงจนน่าเอะใจว่าเธอไปไหน หลังจากนั้นเริ่มแตกหักกัน จนแยกกันอยู่
หลังปีใหม่ ต้ารู้สึกว่าน้องวายมีอะไรที่เปลี่ยนไป เช่น วันหนึ่งกลับบ้านเร็วตอน 5 โมงครึ่ง ทั้งที่ปกติกลับ 2 ทุ่ม แถมตอนเช็กวงจรปิดก็รู้สึกว่าเงียบเกินไป ทั้งที่เธอบอกว่า วันนี้เพื่อนมาหา ปกติจะเปิดเพลงดังลั่นห้อง และเมื่อกลับห้องไปเช็กความจริง ก็พบกับภาพบาดตาบาดใจ น้องวายอยู่ในห้องกับผู้ชาย
ต้า ยอมรับว่า เห็นภาพนี้ครั้งแรกแล้วหัวใจแตกสลาย ตัวมันชา เราต้องคุยกันดี ๆ มีจุดอะไรที่ทำให้เขาไม่พอใจเราหรือเปล่า และเมื่อคุยกับมอส ชายในคลิป เขาบอกว่า มอสเจอน้องวายมานานแล้ว แต่มีสัมพันธ์กันไม่ได้เพราะมีประจำเดือน ก่อนจะนัดกันมานอนที่นี่ ตามที่เห็นในคลิป สุดท้ายต้าก็เลือกที่จะให้อภัย และขอให้เรื่องทุกอย่างจบในวันนั้น
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
คำสอนของพี่หนุ่ม
พี่หนุ่ม เสริมว่า "คุณทำใจไม่ได้เพราะคุณไม่อยากให้ผู้หญิงไป คุณรักเขา"
หลังจากนั้นผ่านไปอีกหลายวัน เมื่อเช็กไปเรื่อย ๆ ผ่านทาง Line Out ก็ทำให้รู้ว่า น้องวายไม่ได้มีแค่คนเดียวตั้งแต่คบกัน และมอสไม่ใช่คนเดียวที่พาขึ้นคอนโด
ท้ายรายการ ต้าบอกว่า มีทางเลือกให้ 2 ทางระหว่างกลับมาคบกันหรือคืนเงินมา 1 ล้านบาท ส่วนทนายบอกว่า มีกฎหมายประพฤติเนรคุณ สามารถเรียกเงินคืนได้ แม้ให้เงินโดยเสน่หา โดยมีเงื่อนไข ต้าเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทร้ายแรง
ขณะที่พ่อน้องวาย จะแจ้งข้อหาต้าเรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับ ลักทรัพย์ ไม่มีทางคืนดี ด้านพี่หนุ่มก็ยังคาใจว่า ต้าชอบน้องวายตรงไหน เจอเรื่องขนาดนี้ยังอยากกลับไปหาเขา ต่อให้เขามีเงิน 1 ล้านพร้อมดอกเบี้ย 5 แสน ต้าก็จะหาวิธีทำให้น้องวายกลับมา ซึ่งความจริงเขาไม่กลับมาแล้ว
สาเหตุที่ต้าให้โอกาสน้องวาย เป็นเพราะในอดีตตัวเองเคยทำไม่ดี แต่ก็มีคนให้โอกาส เลยอยากให้โอกาสกับเขา
ภาพจาก โหนกระแส