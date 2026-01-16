HILIGHT
แม่วัย 62 สูญเสียลูกชายคนเดียว ทำ IVF ขอท้องใหม่อีกครั้ง เชื่อลูกกลับชาติมาเกิด

 
           แม่วัย 62 ปี สูญเสียลูกชายเพียงคนเดียว ทำ IVF ตั้งท้องใหม่อีกครั้ง เชื่อลูกกลับชาติมาเกิด เผยอายุครรภ์ 6 เดือนแล้ว ด้านโซเชียลวิจารณ์จัดหนัก 





มีลูกใหม่ในวัย 62 เชื่อลูกกลับมาเกิด
ภาพจาก Douyin 

            วันที่ 15 มกราคม 2569 เว็บไซต์ MS News เผยเรื่องราวของหญิงรายหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งสร้างความตกตะลึงและไม่พอใจต่อผู้คนบนโลกออนไลน์ในเวลาเดียวกัน ภายหลังจากเธอออกมาเปิดเผยประสบการณ์ตั้งครรภ์ในวัย 62 ปี ด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เนื่องจากสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวของเธอไป และเชื่อว่าทารกคนนี้คือ "การกลับมา" ของลูกชายเธอที่เสียชีวิตไปแล้ว 

สูญเสียลูกไป ต้องมีใหม่มาแทน 


            รายงานเผยว่า หญิงสูงวัยรายนี้ (ไม่เปิดเผยชื่อ) อาศัยในเมืองซงหยวน มณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เธอสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวไปอย่างน่าเศร้า เมื่อเดือนมกราคม ปีที่ผ่านมา โดยไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตที่แน่ชัด หลังจากนั้น เธอจึงพยายามตั้งครรภ์อีกครั้ง โดยพึ่งพาเทคโนโลยีการทำ IVF ปฏิสนธินอกร่างกาย จนกระทั่งประสบความสำเร็จในช่วงกลางปี 

            น้องสาวของหญิงรายนี้ ซึ่งใช้ชื่อบนโซเชียลมีเดียว่า เสี่ยวเว่ย ได้โพสต์คลิปวิดีโออัปเดตเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของพี่สาวเธอ ผ่านทางแพลตฟอร์ม Douyin โดยเผยว่า พี่สาวผมเทารายนี้กำลังตั้งครรภ์เป็นครั้งที่ 2 ในชีวิตของเธอ และตอนนี้อายุครรภ์ของเธอ 6 เดือนแล้ว เธอได้พาพี่สาวไปตรวจสุขภาพก่อนคลอด และนับถอยหลังวันกำหนดคลอดอย่างตื่นเต้น 

มีลูกใหม่ในวัย 62 เชื่อลูกกลับมาเกิด
ภาพจาก Douyin 

เชื่อลูกชายกลับชาติมาเกิด


            ในคลิปวิดีโอหนึ่ง หญิงตั้งครรภ์กล่าวว่า "ลูกน้อยในท้องของฉันจะดิ้นมากเป็นพิเศษ ทุกครั้งที่ฉันกินอาหารหวาน หลายคนบอกฉันว่า ฉันน่าจะได้ลูกชาย ดังนั้น นี่จึงเป็นการกลับมาของลูกชายของฉัน"

            สำหรับในประเทศจีน แพทย์ไม่สามารถบอกเพศของทารกในครรภ์ได้ เนื่องจากธรรมเนียมการนิยมลูกชายมากกว่า บางครอบครัวจงใจยุติการตั้งครรภ์ หากทราบว่าทารกเป็นเพศหญิง ในกรณีของหญิงรายนี้ก็เช่นกัน และเธอจำเป็นต้องได้รับการตรวจก่อนคลอดมากกว่าปกติ แต่ละครั้งเธอจึงต้องเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเพื่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองฉางชุน 

มีลูกใหม่ในวัย 62 เชื่อลูกกลับมาเกิด
ภาพจาก Douyin 

มีลูกใหม่ในวัย 62 เชื่อลูกกลับมาเกิด
ภาพจาก Douyin 

ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด 


            เรื่องราวการตั้งครรภ์ของหญิงสูงวัยรายนี้ได้จุดประเด็นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง ผู้คนจำนวนมากรู้สึกประหลาดใจและไม่เห็นด้วยกับเธอ กล่าวว่า "ตั้งท้องตอนแก่ เพื่อมาแทนที่ลูกที่เสียไปเนี่ยนะ" พร้อมทั้งตั้งคำถามว่า "เธอมีแรงพอที่จะดูแลลูกถึงอายุเท่าไหร่ ?" และยังแสดงความกังวลว่า "เด็กอาจกลายเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุยังน้อย" 

            อย่างไรก็ดี มีบางส่วนที่เข้าไปให้กำลังใจคุณแม่สูงวัยรายนี้ โดยกล่าวว่า เธอต้องการเยียวยาจิตใจและใช้ชีวิตต่อไปหลังจากสูญเสียลูกชาย ซึ่งมีผู้เข้าไปแย้งว่า เธอคิดถึงเพียงแต่ตัวเอง ไม่นึกถึงความเสี่ยงและโอกาสความผิดปกติต่าง ๆ ของเด็กที่เกิดจากแม่วัยชรา 

            ในขณะที่น้องสาวของเธอได้ออกมาปกป้องว่า "ไม่มีใครเข้าใจความดื้อรั้นของพี่สาวฉัน ไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกคนเดียว" 

มีลูกใหม่ในวัย 62 เชื่อลูกกลับมาเกิด
ภาพจาก Douyin 

หมอไม่เห็นด้วย 


            ด้านแพทย์หญิงเฉิน หมิน แพทย์อาวุโสสาขาสูติศาสตร์จากโรงพยาบาลฮาร์บินหมายเลข 1 เผยกับสื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับกรณีนี้ ว่า ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ไม่สนับสนุนการตั้งครรภ์ในผู้สูงอายุ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมาก และมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นหลายเท่า การคลอดบุตรต้องใช้วิธีผ่าคลอดเท่านั้น และการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงสูงด้วย 

            ตามข้อมูลจากการศึกษาทางการแพทย์ของ Johns Hopkins Medicine ระบุว่า การตั้งครรภ์หลังอายุ 35 ปี อาจเพิ่มโอกาสในการเกิดภาวะทางพันธุกรรม เช่น ดาวน์ซินโดรม การคลอดก่อนกำหนด หรือที่เลวร้ายกว่านั้นคือ การเสียชีวิตของทารกในครรภ์ 



ข้อมูลจาก MS News, South China Morning Post 


