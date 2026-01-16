HILIGHT
หมู่บ้านโบราณ 600 ปี กลายเป็นที่ถ่ายละครแนวตั้ง สัตว์ยังเป็นนักแสดง ค่าตัวแพงกว่าคน

          หมู่บ้านโบราณ 600 ปี กลายเป็นฉากถ่ายละครแนวตั้ง ชาวบ้านผันตัวเป็นนักแสดง ที่ตะลึงยิ่งกว่าคือ สัตว์ ค่าตัวแพงกว่าคนอีก 

หมู่บ้านโบราณ 600 ปี กลายเป็นที่ถ่ายละครแนวตั้ง
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 16 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า มีเรื่องราวของหมู่บ้านโบราณแห่งหนึ่งในประเทศจีน ตกเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจบนโซเชียลมีเดียของจีน หลังจากหมู่บ้านแห่งนี้ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี กลายเป็นฉากถ่ายทำละครสั้นแนวตั้งยอดนิยม ชาวบ้านกลายมาเป็นนักแสดง รวมไปถึงสัตว์ต่าง ๆ ที่สร้างความประหลาดใจ ได้ค่าตัวมากกว่าคนเสียอีก 

          หมู่บ้านหยวนเฉียว อยู่ในมณฑลเหอหนาน ทางตอนกลางของประเทศจีน เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี แต่ในช่วงที่ผ่านมานี้ หมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ถ่ายทำละครสั้นแนวตั้งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีละครมากกว่า 50 เรื่องที่มาถ่ายทำที่หมู่บ้านแห่งนี้ 

หมู่บ้านโบราณ 600 ปี กลายเป็นที่ถ่ายละครแนวตั้ง
ภาพจาก Weibo

          ไม่เพียงแค่หมู่บ้านที่เปลี่ยนไป แต่ยังรวมไปถึงชาวบ้านในหมู่บ้าน จากแต่ก่อนที่พึ่งพารายได้เลี้ยงชีพด้วยการทำเกษตรกรรม ปัจจุบัน ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างเคยผ่านการเข้ากล้อง และหลายคนสามารถแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติ ส่วนบ้านเรือนของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นโลเคชั่นให้ทีมงานเช่าถ่ายทำด้วย ทำให้ได้ค่าสถานที่เพิ่มขึ้นจากค่าตัวที่ได้รับ

          ชาวบ้านสูงอายุรายหนึ่ง เผยความรู้สึกว่า "ตอนแรกเราคิดแค่ว่ามันจะเป็นเรื่องสนุก ไม่เคยคาดคิดเลยว่ามันจะทำเงินได้"  

หมู่บ้านโบราณ 600 ปี กลายเป็นที่ถ่ายละครแนวตั้ง
ภาพจาก Weibo

          แต่ที่ทำให้ตกตะลึงยิ่งไปกว่านั้นคือ บรรดาสัตว์ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน อาทิ ไก่ เป็ด ห่าน ลา และม้า ก็ผันตัวมาเป็นนักแสดงด้วยเช่นกัน โดยได้รับเชิญให้ร่วมแสดงในละครสั้นหลายเรื่อง และไม่ต้องผ่านการฝึกฝนแต่อย่างใด เพราะหน้าที่ของมันคือ "แสดงให้เป็นธรรมชาติ" แถมค่าตัวของพวกมันยังมากกว่านักแสดงที่เป็นคนเสียอีก 

          ลาตัวหนึ่งเคยได้รับโอกาสแสดงในละครสั้นหลายเรื่อง และได้ค่าตัวถึงวันละ 500 หยวน (ราว 2,250 บาท) จนได้รับฉายาว่า "ราชินีลาแห่งการละคร" 

หมู่บ้านโบราณ 600 ปี กลายเป็นที่ถ่ายละครแนวตั้ง
ภาพจาก Weibo

          นายหลิว ว่านเถา เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านกล่าวว่า เมื่อก่อนคนหนุ่มสาวมักไปทำงานนอกหมู่บ้าน แต่ตอนนี้หลายคนกลับมาแล้ว การถ่ายทำละครสั้นในหมู่บ้านแห่งนี้ ช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำใกล้บ้าน และยังสามารถดูแลครอบครัวได้ด้วย

          รายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า หมู่บ้านหยวนเฉียว ตั้งอยู่ในอุทยานธรณีโลกซงซาน ห่างจากวัดเส้าหลิน ประมาณ 20 กิโลเมตร หมู่บ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ โดยมีภูเขาเส้าซือเป็นฉากหลัง และมีแม่น้ำหยิงอยู่ทางทิศใต้ 

หมู่บ้านโบราณ 600 ปี กลายเป็นที่ถ่ายละครแนวตั้ง
ภาพจาก Weibo

หมู่บ้านโบราณ 600 ปี กลายเป็นที่ถ่ายละครแนวตั้ง
ภาพจาก Weibo

          จากบันทึกประวัติวงศ์ตระกูลของหมู่บ้านหยวนเฉียว ระบุว่า บรรพบุรุษของตระกูลหยวน คือ หยวนเค่อเฉิง อพยพมาจากเมืองหงตง มณฑลชานซี มายังเมืองเติงเฟิง มณฑลเหอหนาน ในสมัยราชวงศ์หมิง ยุคหงหวู่ และตระกูลนี้ได้การสืบทอดมาถึง 25 รุ่น ปัจจุบันหมู่บ้านหยวนเฉียว เป็นหมู่บ้านโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี 

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01


หมู่บ้านโบราณ 600 ปี กลายเป็นที่ถ่ายละครแนวตั้ง สัตว์ยังเป็นนักแสดง ค่าตัวแพงกว่าคน โพสต์เมื่อ 16 มกราคม 2569
