มิติใหม่แห่งตำรวจสืบสวน แต่งชุดเจ้าหญิง-วันพีซ แถลงจับคนร้าย เบื้องหลังไม่ธรรมดา !

ไวรัล มิติใหม่แห่งชุดสืบสวน ตำรวจ สภ.สามชุก โพสต์แถลงจับคนร้าย ในชุดแฟนซี เจ้าหญิงดิสนีย์ - วันพีซ เผยเบื้องหลังใช้ AI แต่ไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิง ล่าสุด สน.จรเข้น้อย เอาบ้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรสามชุก ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
กลายเป็นไวรัลที่ถูกแชร์สนั่นในโลกออนไลน์ กรณีเพจ สถานีตำรวจภูธรสามชุก ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ออกมาเผยภาพของเหล่าตำรวจชุดสืบสวน ในชุดเจ้าหญิงดิสนีย์ พร้อมข้อความว่า "MISSION POSSIBLE : ภารกิจเจ้าหญิงจับโจร"
จากนั้นก็มีภาพของเหล่าตำรวจในชุดคอสเพลย์ตัวละครจากการ์ตูนดังเรื่องวันพีซ (One Piece) แบบจัดเต็ม ขณะรวบตัวผู้ต้องหา และแถลงจับกุม พร้อมข้อความว่า "กลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง วางมือจากการตามหาวันพีซ... มาช่วยกวาดล้างยาเสพติดที่สามชุก !"
ทั้งนี้ภาพดังกล่าวได้ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์จนกลายเป็นไวรัลสุดฮือฮา ว่าเป็นมิติใหม่แห่งการจับกุม บ้างก็สงสัยว่าภาพนี้ของจริงหรือใช้ AI ทำกันแน่ แล้วมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
ล่าสุด (16 มกราคม 2568) พ.ต.อ. เกียรติชัย เกิดโชค ผกก.สภ.สามชุก เผยว่า โพสต์ดังกล่าวเกิดจากไอเดียของชุดสืบสวน ที่ต้องการให้เป็นที่น่าสนใจของประชาชน และปกปิดหน้าตาของชุดสืบสวนในการทำงาน โดยใช้ AI แต่งชุดการ์ตูนในภายหลัง ส่วนในการปฏิบัติงานจริงจะแต่งชุดปกติ
ทางด้านเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย ก็มีการเผยภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดคอสเพลย์ด้วยเช่นกัน ทั้งฝ่ายป้องกันปราบปราม และฝ่ายจราจร ที่มาในชุดซูเปอร์ฮีโร่ "Avengers" และฝ่ายสืบสวน ที่มาในชุด "ไอ้มดแดง"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์