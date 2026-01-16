HILIGHT
มิติใหม่แห่งตำรวจสืบสวน แต่งชุดเจ้าหญิง-วันพีซ แถลงจับคนร้าย เบื้องหลังไม่ธรรมดา !

         ไวรัล มิติใหม่แห่งชุดสืบสวน ตำรวจ สภ.สามชุก โพสต์แถลงจับคนร้าย ในชุดแฟนซี เจ้าหญิงดิสนีย์ - วันพีซ เผยเบื้องหลังใช้ AI แต่ไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิง ล่าสุด สน.จรเข้น้อย เอาบ้าง
มิติใหม่แห่งตำรวจสืบสวน แต่งชุดเจ้าหญิง-วันพีซ แถลงจับคนร้าย เบื้องหลังไม่ธรรมดา !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  สถานีตำรวจภูธรสามชุก ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

มิติใหม่แห่งตำรวจสืบสวน แต่งชุดเจ้าหญิง-วันพีซ แถลงจับคนร้าย เบื้องหลังไม่ธรรมดา !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  สถานีตำรวจภูธรสามชุก ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

         กลายเป็นไวรัลที่ถูกแชร์สนั่นในโลกออนไลน์ กรณีเพจ สถานีตำรวจภูธรสามชุก ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ออกมาเผยภาพของเหล่าตำรวจชุดสืบสวน ในชุดเจ้าหญิงดิสนีย์ พร้อมข้อความว่า "MISSION POSSIBLE : ภารกิจเจ้าหญิงจับโจร"

มิติใหม่แห่งตำรวจสืบสวน แต่งชุดเจ้าหญิง-วันพีซ แถลงจับคนร้าย เบื้องหลังไม่ธรรมดา !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  สถานีตำรวจภูธรสามชุก ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

         จากนั้นก็มีภาพของเหล่าตำรวจในชุดคอสเพลย์ตัวละครจากการ์ตูนดังเรื่องวันพีซ (One Piece) แบบจัดเต็ม ขณะรวบตัวผู้ต้องหา และแถลงจับกุม พร้อมข้อความว่า "กลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง วางมือจากการตามหาวันพีซ... มาช่วยกวาดล้างยาเสพติดที่สามชุก !"

มิติใหม่แห่งตำรวจสืบสวน แต่งชุดเจ้าหญิง-วันพีซ แถลงจับคนร้าย เบื้องหลังไม่ธรรมดา !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  สถานีตำรวจภูธรสามชุก ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

         ทั้งนี้ภาพดังกล่าวได้ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์จนกลายเป็นไวรัลสุดฮือฮา ว่าเป็นมิติใหม่แห่งการจับกุม บ้างก็สงสัยว่าภาพนี้ของจริงหรือใช้ AI ทำกันแน่ แล้วมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร

         ล่าสุด (16 มกราคม 2568) พ.ต.อ. เกียรติชัย เกิดโชค ผกก.สภ.สามชุก เผยว่า โพสต์ดังกล่าวเกิดจากไอเดียของชุดสืบสวน ที่ต้องการให้เป็นที่น่าสนใจของประชาชน และปกปิดหน้าตาของชุดสืบสวนในการทำงาน โดยใช้ AI แต่งชุดการ์ตูนในภายหลัง ส่วนในการปฏิบัติงานจริงจะแต่งชุดปกติ

มิติใหม่แห่งตำรวจสืบสวน แต่งชุดเจ้าหญิง-วันพีซ แถลงจับคนร้าย เบื้องหลังไม่ธรรมดา !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  สถานีตำรวจภูธรสามชุก ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

         ทางด้านเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย ก็มีการเผยภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดคอสเพลย์ด้วยเช่นกัน ทั้งฝ่ายป้องกันปราบปราม และฝ่ายจราจร ที่มาในชุดซูเปอร์ฮีโร่ "Avengers" และฝ่ายสืบสวน ที่มาในชุด "ไอ้มดแดง"

มิติใหม่แห่งตำรวจสืบสวน แต่งชุดเจ้าหญิง-วันพีซ แถลงจับคนร้าย เบื้องหลังไม่ธรรมดา !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย

มิติใหม่แห่งตำรวจสืบสวน แต่งชุดเจ้าหญิง-วันพีซ แถลงจับคนร้าย เบื้องหลังไม่ธรรมดา !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย

มิติใหม่แห่งตำรวจสืบสวน แต่งชุดเจ้าหญิง-วันพีซ แถลงจับคนร้าย เบื้องหลังไม่ธรรมดา !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์

