ฮือฮา สาวรีวิวรีสอร์ตแบบใจกล้า ปล่อยใจกับธรรมชาติ ย้ำกฎสำคัญ คนอึ้งมีในไทยด้วย !

ฮือฮา สาวรีวิวรีสอร์ตเปลือยแบบใจกล้า ปล่อยจอย ปล่อยใจกับธรรมชาติ พร้อมย้ำกฎสำคัญ ถ้าฝ่าฝืนโดนเชิญออกทันที ! คนอึ้งไม่นึกว่าจะมีในไทย
เป็นเรื่องที่ทำเอาชาวโซเชียลตะลึงไปตาม ๆ กัน เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวรายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพและคลิป รีวิวการเข้าพักที่รีสอร์ตเปลือย ที่ทุกคนในรีสอร์ตจะต้องแก้ผ้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเดินเล่น ว่ายน้ำ อาบแดด เข้าห้องอาหาร ฟิตเนส ชนิดที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ห้ามใส่เสื้อผ้าเด็ดขาด
โดยชี้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นรีสอร์ตแนว Naturist/Nudist บรรยากาศภายในรีสอร์ตสงบ เป็นส่วนตัว มีกฎควบคุมที่เคร่งครัด คือห้ามถ่ายรูป-คลิป ห้ามถ่ายรูปติดคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถถ่ายได้ในห้องพักหรือสถานที่ที่ไม่มีคน และจุดสำคัญคือ No Sex ห้ามทำกิจกรรมทางเพศในที่สาธารณะ ใครทำผิดกฎจะโดนเชิญออกทันที หากโดนจ้องและไม่สบายใจสามารถแจ้งพนักงานได้
ทั้งนี้ หญิงสาวอธิบายว่า การเปลือยกายลักษณะนี้เป็นวัฒนธรรม Body Positivity เชื่อว่า ร่างกายมนุษย์คือธรรมชาติ ทุกคนเท่าเทียมกันหมดเมื่อถอดเสื้อผ้า มันคือการทำลายมาตรฐานความงาม ทำให้เรายอมรับตัวเองและคนอื่นได้มากขึ้น โดยแขกส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ มีพนักงานคนไทยให้บริการ และสถานที่ถูกออกแบบมาให้ปิดกั้นจากสายตาคนภายนอก 100%