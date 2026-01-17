HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฮือฮา สาวรีวิวรีสอร์ตแบบใจกล้า ปล่อยใจกับธรรมชาติ ย้ำกฎสำคัญ คนอึ้งมีในไทยด้วย !

 
            ฮือฮา สาวรีวิวรีสอร์ตเปลือยแบบใจกล้า ปล่อยจอย ปล่อยใจกับธรรมชาติ พร้อมย้ำกฎสำคัญ ถ้าฝ่าฝืนโดนเชิญออกทันที ! คนอึ้งไม่นึกว่าจะมีในไทย 



รีวิวชวนตะลึง

            เป็นเรื่องที่ทำเอาชาวโซเชียลตะลึงไปตาม ๆ กัน เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวรายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพและคลิป รีวิวการเข้าพักที่รีสอร์ตเปลือย ที่ทุกคนในรีสอร์ตจะต้องแก้ผ้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเดินเล่น ว่ายน้ำ อาบแดด เข้าห้องอาหาร ฟิตเนส ชนิดที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ห้ามใส่เสื้อผ้าเด็ดขาด 

            โดยชี้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นรีสอร์ตแนว Naturist/Nudist บรรยากาศภายในรีสอร์ตสงบ เป็นส่วนตัว มีกฎควบคุมที่เคร่งครัด คือห้ามถ่ายรูป-คลิป ห้ามถ่ายรูปติดคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถถ่ายได้ในห้องพักหรือสถานที่ที่ไม่มีคน และจุดสำคัญคือ No Sex ห้ามทำกิจกรรมทางเพศในที่สาธารณะ ใครทำผิดกฎจะโดนเชิญออกทันที หากโดนจ้องและไม่สบายใจสามารถแจ้งพนักงานได้

            ทั้งนี้ หญิงสาวอธิบายว่า การเปลือยกายลักษณะนี้เป็นวัฒนธรรม Body Positivity เชื่อว่า ร่างกายมนุษย์คือธรรมชาติ ทุกคนเท่าเทียมกันหมดเมื่อถอดเสื้อผ้า มันคือการทำลายมาตรฐานความงาม ทำให้เรายอมรับตัวเองและคนอื่นได้มากขึ้น โดยแขกส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ มีพนักงานคนไทยให้บริการ และสถานที่ถูกออกแบบมาให้ปิดกั้นจากสายตาคนภายนอก 100% 
 
รีวิวชวนตะลึง

รีวิวชวนตะลึง

            ขณะที่ชาวเน็ตต่างอึ้งไปตาม ๆ กัน โดยหลาย ๆ คนเพิ่งรู้ว่ามีรีสอร์ตแนวนี้ในไทยด้วย นึกว่าจะมีแค่เฉพาะต่างประเทศ รวมถึงมีบางคนเพิ่งรู้ว่ามีรีสอร์ตลักษณะนี้อยู่ เรียกว่าเปิดโลกมาก และยังมีอีกไม่น้อยที่รู้สึกอึ้งกับการรีวิวแบบชัดเจนขนาดนี้ 
 
รีวิวชวนตะลึง

รีวิวชวนตะลึง

รีวิวชวนตะลึง

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฮือฮา สาวรีวิวรีสอร์ตแบบใจกล้า ปล่อยใจกับธรรมชาติ ย้ำกฎสำคัญ คนอึ้งมีในไทยด้วย ! โพสต์เมื่อ 17 มกราคม 2569 เวลา 14:55:59 2,609 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย