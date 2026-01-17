HILIGHT
จากขอทานที่ถูกไล่ สู่คนทำพวงกุญแจไวรัล ชีวิตไม่ง่าย ดีใจงานฝีมือสร้างรายได้

 
             พวงกุญแจปลาหมึกพลิกชีวิต เผยจุดเปลี่ยนจากขอทานที่ถูกไล่ สู่คนทำงานฝีมือสร้างรายได้ คนสนใจจนเป็นไวรัลใจฟู ดีใจมีงานทำ-เช่าห้องอยู่ได้

ขายพวงกุญแจ
ภาพจาก โหนกระแส 

              จากเรื่องราวชวนอบอุ่นใจที่เป็นไวรัลก่อนหน้านี้ กรณีผู้ใช้ TikTok @axmmmm.k แชร์ภาพคนสู้ชีวิต 2 คน นั่งขายพวงกุญแจปลาหมึกอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง หน้าค่ายนวมินทร์ ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี กระทั่งพลังโซเชียลทำให้หลายคนเข้าไปช่วยอุดหนุน บ้างก็อยากซัพพอร์ตค่าอาหารแมว และมีคนอยากหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ทั้งคู่นั้น 

อ่านข่าว : จากพวงกุญแจ 20 ที่คนไม่สนใจ สู่พลังโซเชียลที่กลายเป็นความสุขส่งท้ายปี 

ขายพวงกุญแจ
ภาพจาก TikTok @axmmmm.k

ขายพวงกุญแจ
ภาพจาก TikTok @axmmmm.k

              ล่าสุด (16 มกราคม 2569) โหนกระแส รายงานว่า ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังปั๊มน้ำมันดังกล่าว พบกับชาย 2 คน และ LGBTQ อีกคน กำลังนั่งประดิษฐ์พวงกุญแจปลาหมึกกันอย่างขะมักเขม้น โดยมีการแบ่งหน้าที่ และมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน แวะเข้ามาอุดหนุนและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง 

ขายพวงกุญแจ
ภาพจาก โหนกระแส 

              โดยหนึ่งในคนขายพวงกุญแจ อายุ 44 ปี เผยว่า ก่อนหน้านี้ตนไปขอทานที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อพนักงานร้านสะดวกซื้อมาเห็นก็แนะนำให้ลองลงทุนเอาของมาขาย จากนั้นก็แนะนำให้ดูวิธีทำพวงกุญแจปลาหมุกจากโซเชียล ตนจึงดูและทำตาม แต่ทำขายได้ประมาณ 1 ปีก็ถูกเจ้าของปั๊มที่นั่นไล่ จนระหกระเหินมาเรื่อย ๆ
 
              กระทั่งมาที่ปั๊มนี้เมื่อ 2 เดือนก่อน เจ้าของปั๊มใจดี ให้ขายได้ไม่ขับไล่ แถมยังมีคนมาถ่ายคลิปไปลงโซเชียลจนเป็นกระแสโด่งดัง ช่วยให้ตนขายดี แต่ละวันจะขายได้ประมาณ 100 - 150 ตัว เป็นเงินประมาณ 2,000 - 2,500 บาท 

              ทั้งนี้ ตนดีใจที่มีงานทำ ได้ทำงานฝีมือขายด้วยตนเอง รวมถึงมีคนมาอุดหนุนให้กำลังใจ ตอนนี้ตนมาเงินเช่าห้องอยู่แล้ว โดยจะออกมาขายของประมาณ 07.00 ของจะหมดประมาณ 16.00 น. หรือหากวันไหนไม่สบายก็จะหยุด 



ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส 

จากขอทานที่ถูกไล่ สู่คนทำพวงกุญแจไวรัล ชีวิตไม่ง่าย ดีใจงานฝีมือสร้างรายได้ โพสต์เมื่อ 17 มกราคม 2569 เวลา 16:27:19
