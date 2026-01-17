HILIGHT
หนุ่ม กรรชัย โชว์ภาพปฏิทินครอบครัวข่าว ทำคนโฟกัสจุดเดียว… ของเขาแรงจริง

            หนุ่ม กรรชัย โชว์ภาพจากปฏิทินครอบครัวข่าว ประจำปี 2569 เลขวันที่ 17 มกราคม บอกปฏิทินนี้มันแรงจริง ๆ หลังให้เลขเด็ด 02 แบบตรงเป๊ะ ทำชาวเน็ตรีเควส ของวดหน้าด้วย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย

            เป็นโพสต์ที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตจำนวนมาก เมื่อล่าสุด (17 มกราคม 2568) หนุ่ม กรรชัย ได้เผยภาพเลขเด็ดปฏิทินจีน ซึ่งปรากฏบน "ปฏิทินครอบครัวข่าว ประจำปี 2569" ในช่องของวันที่ 17 มกราคม 2569 เป็นเลขที่ตีได้ว่า "7 6 0 2" ซึ่งก็ตรงกับรางวัลเลขท้าย 2 ตัว งวดนี้ คือ "02" แบบเป๊ะ ๆ 

หนุ่ม กรรชัย โชว์ภาพปฏิทินครอบครัวข่าว ทำคนโฟกัสจุดเดียว… ของเขาแรงจริงภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย

            โดยภาพประกอบของปฏิทินเดือนมกราคม 2569 นั้นเป็นภาพของ หนุ่ม กรรชัย กับพี่ยุทธ สรยุทธ สุทัศนะจินดา นั่นเอง ซึ่งทางพี่หนุ่ม ก็ได้ลงแคปชั่นด้วยว่า "02 มาหว่ะ ปฏิทินนี้มันแรงจริง ๆ"

            งานนี้ทำเอาหลายคนยอมใจในความแม่นเป๊ะ พร้อมทั้งเข้ามาถามไถ่กันเพียบว่า ตัวเลขที่ปรากฏบนปฏิทินนี้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 คือเลขอะไร เพราะอยากติดตามต่องวดหน้า พร้อมทั้งขอให้พี่หนุ่มแชร์เลขเด็ดแบบนี้ทุกงวด บ้างก็สงสัยว่าปฏิทินจีนที่ปรากฏอยู่นั้น สามารถหาซื้อ หาดู หรือไปติดตามได้ที่ไหน

ภาพจาก ch3plus.com

            สำหรับ ปฏิทินครอบครัวข่าว ประจำปี 2569 แบบเดียวกับที่ "พี่หนุ่ม" โชว์ในโพสต์ดังกล่าวนั้น ทางช่อง 3 ได้แจกให้ดาวน์โหลดกันได้ฟรีแล้ว ทั้งเวอร์ชั่นสำหรับคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ สามารถตามไปดูกันได้ที่นี่เลยค่ะ



โพสต์เมื่อ 17 มกราคม 2569 เวลา 19:33:31
