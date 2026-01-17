หนุ่ม กรรชัย โชว์ภาพปฏิทินครอบครัวข่าว ทำคนโฟกัสจุดเดียว… ของเขาแรงจริง

หนุ่ม กรรชัย โชว์ภาพจากปฏิทินครอบครัวข่าว ประจำปี 2569 เลขวันที่ 17 มกราคม บอกปฏิทินนี้มันแรงจริง ๆ หลังให้เลขเด็ด 02 แบบตรงเป๊ะ ทำชาวเน็ตรีเควส ของวดหน้าด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย
เป็นโพสต์ที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตจำนวนมาก เมื่อล่าสุด (17 มกราคม 2568) หนุ่ม กรรชัย ได้เผยภาพเลขเด็ดปฏิทินจีน ซึ่งปรากฏบน "ปฏิทินครอบครัวข่าว ประจำปี 2569" ในช่องของวันที่ 17 มกราคม 2569 เป็นเลขที่ตีได้ว่า "7 6 0 2" ซึ่งก็ตรงกับรางวัลเลขท้าย 2 ตัว งวดนี้ คือ "02" แบบเป๊ะ ๆ
โดยภาพประกอบของปฏิทินเดือนมกราคม 2569 นั้นเป็นภาพของ หนุ่ม กรรชัย กับพี่ยุทธ สรยุทธ สุทัศนะจินดา นั่นเอง ซึ่งทางพี่หนุ่ม ก็ได้ลงแคปชั่นด้วยว่า "02 มาหว่ะ ปฏิทินนี้มันแรงจริง ๆ"
งานนี้ทำเอาหลายคนยอมใจในความแม่นเป๊ะ พร้อมทั้งเข้ามาถามไถ่กันเพียบว่า ตัวเลขที่ปรากฏบนปฏิทินนี้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 คือเลขอะไร เพราะอยากติดตามต่องวดหน้า พร้อมทั้งขอให้พี่หนุ่มแชร์เลขเด็ดแบบนี้ทุกงวด บ้างก็สงสัยว่าปฏิทินจีนที่ปรากฏอยู่นั้น สามารถหาซื้อ หาดู หรือไปติดตามได้ที่ไหน
ภาพจาก ch3plus.com
สำหรับ ปฏิทินครอบครัวข่าว ประจำปี 2569 แบบเดียวกับที่ "พี่หนุ่ม" โชว์ในโพสต์ดังกล่าวนั้น ทางช่อง 3 ได้แจกให้ดาวน์โหลดกันได้ฟรีแล้ว ทั้งเวอร์ชั่นสำหรับคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ สามารถตามไปดูกันได้ที่นี่เลยค่ะ