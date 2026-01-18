เครื่องบินอินโดนีเซีย หายปริศนากลางพื้นที่ภูเขา เร่งส่งชุดค้นหา ไม่ทราบชะตา 11 ชีวิต

เครื่องบินอินโดนีเซีย หายปริศนากลางพื้นที่ภูเขา เร่งส่งทีมค้นหาและกู้ภัย หลังมีรายงานเจอเศษซาก ยังไม่ทราบชะตากรรม 11 ชีวิต
วันที่ 17 มกราคม 2569 เว็บไซต์อินดิเพนเดนท์ รายงานว่า ทางการอินโดนีเซียเปิดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย หลังเกิดเหตุเครื่องบินรุ่น ATR 42-500 ซึ่งดำเนินการโดยสารการบินเช่าเหมาลำ Indonesia Air Transport ขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมภาคพื้นดิน ระหว่างเดินทางจากยอกยาการ์ตา ไปเมืองมาคัสซาร์ ในจังหวัดสุลาเวสีใต้ ประเทศอินโดนีเซีย ในวันเสาร์ที่ผ่านมา (17 มกราคม) พร้อมกับ 11 ชีวิตบนเครื่อง
ด้านโฆษกกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซีย เผยว่า เครื่องบินกำลังบินเข้าใกล้พื้นที่ภูเขา ระหว่างยอกยาการ์ตา บนเกาะชวา ซึ่งเป็นเกาะหลัก และเกาะสุลาเวสี ก่อนที่เครื่องบินจะหายไปจากเรดาร์ โดยสามารถตรวจจับเครื่องบินได้ครั้งสุดท้ายในเวลา 13.17 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) อยู่ในพื้นที่เลียงเลียง อ.มารอส ซึ่งเป็นเขตภูเขาใน จ.สุลาเวสีใต้
ขณะนี้ทางการได้ส่งชุดปฏิบัติการกู้ภัยหลายชุดเข้าดำเนินการแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากเฮลิคอปเตอร์กองทัพอากาศ โดรน และหน่วยภาคพื้นดิน ขณะที่ความหวังในการระบุตำแหน่งของซากเครื่องบินเพิ่มขึ้น หลังมีนักปีนเขาบนภูเขาบูลูซารัง แจ้งว่าพบเศษซากกระจัดกระจาย พร้อมโลโก้ที่มีเครื่องหมาย Indonesia Air Transport รวมถึงมีกลุ่มไฟเล็ก ๆ ลุกไหม้ในที่เกิดเหตุ
รายงานเผยว่า เครื่องบินหายไปไม่นานหลังจากได้รับคำสั่งจากหอควบคุมการจราจรทางอากาศให้เปลี่ยนเส้นทางการลงจอด โดนหลังจากได้รับคำสั่งสุดท้ายจากหอควบคุมการจราจรทางอากาศ การติดต่อทางวิทยุก็ขาดหายไป ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมจึงประกาศภาวะฉุกเฉิน
อนึ่ง บนเครื่องบินลำดังกล่าวมีลูกเรือ 8 คน และผู้โดยสาร 3 คน จากกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมง เชื่อว่าเครื่องบินได้เปลี่ยนเส้นทางจากที่ต้องลงจอดยังสนามบินนานาชาติสุลต่านฮาซานุดดิน ขณะที่ด้วยสภาพอากาศขณะนั้นมีเมฆมาก มีทัศนวิสัยเพียง 8 กิโลเมตร
ขอบคุณข้อมูลจาก Independent, The Jakarta Post