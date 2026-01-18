รถบัสรับ-ส่งพนักงานพลิกตกข้างทาง ลงคูน้ำถนนสายเอเชีย เจ็บเพียบ 14 ราย

อุบัติเหตุ รถบัสรับ-ส่งพนักงาน พลิกตะแคงตกคูน้ำข้างทาง เจ็บเพียบ 14 ราย กู้ภัยรุดช่วย-นำส่งโรงพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา
วันที่ 18 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro รายงานว่า เมื่อเวลา 07.38 น. เกิดอุบัติเหตุรถบัสรับ-ส่งพนักงานเสียหลักพลิกตะแคง ตกลงไปในคูน้ำข้างทาง บนถนนสายเอเชีย เส้นทางคู่ขนาน ฝั่งขาออก บริเวณหน้าบิ๊กซี พระนครศรีอุยธยา โดยเป็นผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก รถชะลอตัวเล็กน้อย
ทางด้านเพจ สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา รายงานว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 14 ราย เป็นชาย 2 ราย รวมคนขับ และหญิง 12 ราย อาการบาดเจ็บเล็กน้อย มีแผลถลอกและเจ็บปวดตามร่างกาย ทีมกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา