กู้ร่าง ครูเล็ก สำเร็จ คดีหลานโหด ฆ่าอำพราง-เทหินทับในบ่อลึก ปมสังหารส่อมีเงื่อนงำ ?

  
            จนท. กู้ร่าง ครูเล็ก ขึ้นจากบ่อบาดาลร้างได้สำเร็จ หลังถูกหลานชายสังหารโหดพร้อมป้า ก่อนจ้างรถหินเทกลบอำพรางศพ 4 เมตร ตำรวจเชื่อคดีนี้ไม่ได้ทำคนเดียว 

ครูเล็ก เหยื่อหลานโหด
ภาพจาก ข่าวช่องวันเสาร์-อาทิตย์

            จากคดีสะเทือนขวัญ หลานชายก่อเหตุฆ่า น.ส.จิราภรณ์ หรือครูเล็ก อายุ 61 ปี พร้อมพี่สาว น.ส.พนมพร หรือครูแหม่ม อายุ 64 ปี โดยอำพรางศพทิ้งลงบ่อบาดาลร้างในพื้นที่บ้านญาติ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี การค้นหาร่างใช้เวลาหลายวัน เนื่องจากต้องเผชิญอุปสรรคจากความลึกของบ่อ พื้นที่แคบ และชั้นหินคลุกที่ทับถมหนากว่า 4 เมตร ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบกลิ่นศพจากบ่อ ทำให้ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจค้นหาต่อเนื่อง

            วันที่ 18 มกราคม 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถนำร่างครูเล็กขึ้นมาจากบ่อได้เป็นผลสำเร็จ โดยมีพนักงานสอบสวน สภ.พัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานร่วมชันสูตรพลิกศพ ก่อนส่งร่างไปยังสถาบันนิติเวช

            ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า แนวทางการสืบสวนขณะนี้มุ่งติดตามรถบรรทุก 6 ล้อ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ที่บรรทุกหินคลุกคลุมผ้าใบ วิ่งผ่านเส้นทางดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 มกราคม ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาที่ให้การว่า ลงมือก่อเหตุตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม และได้ว่าจ้างรถบรรทุกหินคลุกจำนวน 5 คิวมาเทกลบบ่ออำพรางคดี แต่ไม่สามารถระบุแหล่งที่สั่งหินได้ หากพบตัวคนขับรถคันดังกล่าวจะเป็นเบาะแสสำคัญ เพราะตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อว่าผู้ต้องหาลงมือเพียงคนเดียว

ครูเล็ก เหยื่อหลานโหด
ภาพจาก ข่าวช่องวันเสาร์-อาทิตย์

ครูเล็ก เหยื่อหลานโหด
ภาพจาก ข่าวช่องวันเสาร์-อาทิตย์

            ขณะที่เพจ เจ๊ม้อย v+ เปิดเผยว่า เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อหลานชายเดินทางมาหายายที่บ้านน้ากับป้า และพบว่ายายมีร่องรอยการถูกทำร้าย จึงเข้าไปขอร้องไม่ให้ทำร้ายยายอีก แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ เกิดการโต้เถียงจนถึงขั้นทำร้ายร่างกาย ผู้ต้องหาอ้างว่าถูกบีบคอก่อน จนพลั้งมืออุดปากและจมูกของน้าและป้า ก่อนทุบตีจนเสียชีวิต

            หลังจากนั้นหลานชายนำร่างทั้งสองใส่รถไปทิ้งในบ่อบาดาลร้างที่พัฒนานิคม ก่อนขับรถไปทิ้งไว้ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และหลบหนีข้ามประเทศเพื่อนบ้าน ต่อมาด้วยความหวาดกลัวจึงปรึกษาพ่อและญาติ ก่อนติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจ หลังเหตุการณ์ผ่านไปกว่าหนึ่งสัปดาห์

            เบื้องต้น ครูทั้งสองเป็นโสด ไม่มีลูก มีที่ดินประมาณคนละ 25 ไร่ ตั้งใจจะขายเพื่อนำเงินไปใช้หนี้สหกรณ์และดูแลตัวเองในบั้นปลายชีวิต ส่วนหลานที่ก่อเหตุ ครูทั้งสองเป็นผู้ส่งเสียให้เรียน แต่กลับมาก่อเหตุสะเทือนขวัญดังกล่าว

ครูเล็ก เหยื่อหลานโหด
ภาพจาก ข่าวช่องวันเสาร์-อาทิตย์

ครูเล็ก เหยื่อหลานโหด
ภาพจาก ข่าวช่องวันเสาร์-อาทิตย์

ครูเล็ก เหยื่อหลานโหด
ภาพจาก ข่าวช่องวันเสาร์-อาทิตย์



ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3 




