HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คนจีนสงสัย รถในไทยไม่มีแตร ? มีคนอธิบายแบบลึกซึ้ง คนเมนต์เพียบ บีบแตร คือ...

 
            คนจีนทำคลิป การบีบแตรในไทย หลังเพื่อนถามรถที่ไทยไม่มีแตรเหรอ ขออธิบายแบบลึกซึ้ง สะท้อนมารยาทคนไทย คนไทยแห่เมนต์ บีบแตรที่ไทย คือลั่นกลองสงครามชัด ๆ 
 

คนจีนสงสัย รถในไทยไม่มีแตร
ภาพจาก TikTok @majikhuang 

           ในขณะที่เมืองไทยมีอะไรหลาย ๆ สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ เรื่องเกี่ยวกับ "การบีบแตร" ก็นับเป็นหนึ่งในสิ่งที่แตกต่าง เพราะในขณะที่หลาย ๆ ประเทศมีการบีบแตรกันเป็นเรื่องปกติ ชนิดที่บนท้องถนนมีแต่เสียงแตรดังสนั่น แต่ถนนไทยกลับเงียบกว่ามาก จนต่างชาติรู้สึกงุนงง

           และนั่นจึงเกิดเป็นคำถาม ดังที่หนุ่มจีนรายหนึ่งได้ยินมาและนำมาทำเป็นคลิป บอกเล่าให้เพื่อน ๆ ชาวจีนและชาวไทยได้ฟังกัน ผ่านทาง TikTok @majikhuang ซึ่งกำลังเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ 

คนจีนสงสัย รถในไทยไม่มีแตร
ภาพจาก TikTok @majikhuang 

           โดยเจ้าของช่อง ซึ่งเป็นคนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เผยว่า มีเพื่อนคนจีนที่มาไทยครั้งแรกถามเขาว่า "รถในไทยเขาไม่มีแตรเหรอ" ซึ่งตอนที่ได้ยินเขาเองก็ขำแทบตาย 

           เหตุการณ์ขณะนั้นเกิดขึ้นตอนที่ทั้งคู่นั่งรถกัน เพื่อนบอกว่ารถข้างหน้าว่างแล้ว คุณนิ่งเหม่อไปเป็นสิบ ๆ วินาที รถด้านหลังไม่มีใครบีบแตรคุณ ซึ่งถ้าในประเทศจีน เจอแบบนี้คงบีบแตรไปนานแล้ว จะเร่งคุณจนทำเอาเครียดเลย 

คนจีนสงสัย รถในไทยไม่มีแตร
ภาพจาก TikTok @majikhuang 

           หนุ่มจีนเจ้าของคลิปอธิบายว่า "แต่ในไทยไม่ใช่ไม่มีแตร และก็ไม่ใช่ว่าแตรเสีย คือทุกคนยอมรับว่าคุณไม่ได้ตั้งใจ คุณช้าไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีมารยาท คุณหยุดชั่วครู่ไม่ได้หมายความว่าคุณไปขัดผลประโยชน์ของคนอื่น ในจีนการบีบแตรเป็นทั้งการเตือนและการระบายอารมณ์ แต่ในไทย บีบแตรเป็นทางเลือกสุดท้ายจริง ๆ ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์อันตราย คุณจะไม่บีบตามอำเภอใจ

           เพราะอยู่ไทย คุณบีบแตร คุณอาจโดนตีได้ คือคนอื่นจะรู้สึกไม่สบายใจ ดังนั้นขับรถในไทยคุณจะค่อย ๆ ค้นพบสิ่งหนึ่ง คือไม่มีใครบีบแตรตามอำเภอใจ ไม่มีใครต้องรีบขนาดนั้นในแค่ 3 วินาที นี่สะท้อนถึงระดับมารยาทของคนไทย และเป็นเรื่องปกติในสังคม"

           ก็เรียกว่าเป็นมุมมองของคนจีนในไทย ขณะที่ชาวเน็ตไทยจำนวนมากต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น ยืนยืนว่าการบีบแตรน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายจริง ๆ โดยมีคอมเมนต์ เช่น 

           - บีบแตร = ดูมวยฟรี
           - บีบแตรคือประกาศสงคราม 
           - เขาไม่บีบกันหรอกค่ะแตร เขาเน้นด่าหรือไม่ก็กรี๊ดในรถ
           - การบีบแตรของไทยคือสาสน์ท้ารบ
           - บีบแตร = ลั่นกลองรบครับ
           - บีบแตรในไทย = Boxing 

คนจีนสงสัย รถในไทยไม่มีแตร

ขณะที่ชาวจีนก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นกัน 


           - เพราะคนจีนต้องการเวลามากกว่าในการหาเงิน 

           - ในไทย ผู้คนสุภาพกว่าในจีน คนไทยไม่ขึ้นเสียงดังเวลาพูด ในขณะที่คนจีนมักขึ้นเสียงแม้แต่ตอนคุยเล่นกัน ซึ่งอาจทำให้คุณประหลาดใจ 12:12 26/01/18

           ทั้งนี้ เจ้าของคลิปก็ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า "ที่จีนถ้ามีคนบีบแตรใส่ ผมว่ามันปกติมาก แต่ถ้าอยู่ที่ประเทศไทยแล้วมีคนบีบแตรใส่ ผมยอมรับเลยว่าแอบโกรธจริง ๆ คุณเคยโดนแตร "ทำให้ตกใจ" ที่ไทยไหม ? หรือคุณเองก็เคยเผลอบีบแตรบ้าง ?"

คนจีนสงสัย รถในไทยไม่มีแตร
คนจีนสงสัย รถในไทยไม่มีแตร
ภาพจาก TikTok @majikhuang 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คนจีนสงสัย รถในไทยไม่มีแตร ? มีคนอธิบายแบบลึกซึ้ง คนเมนต์เพียบ บีบแตร คือ... อัปเดตล่าสุด 18 มกราคม 2569 เวลา 16:01:11 1,277 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย