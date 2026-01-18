คนจีนสงสัย รถในไทยไม่มีแตร ? มีคนอธิบายแบบลึกซึ้ง คนเมนต์เพียบ บีบแตร คือ...

คนจีนทำคลิป การบีบแตรในไทย หลังเพื่อนถามรถที่ไทยไม่มีแตรเหรอ ขออธิบายแบบลึกซึ้ง สะท้อนมารยาทคนไทย คนไทยแห่เมนต์ บีบแตรที่ไทย คือลั่นกลองสงครามชัด ๆ
ภาพจาก TikTok @majikhuang
ในขณะที่เมืองไทยมีอะไรหลาย ๆ สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ เรื่องเกี่ยวกับ "การบีบแตร" ก็นับเป็นหนึ่งในสิ่งที่แตกต่าง เพราะในขณะที่หลาย ๆ ประเทศมีการบีบแตรกันเป็นเรื่องปกติ ชนิดที่บนท้องถนนมีแต่เสียงแตรดังสนั่น แต่ถนนไทยกลับเงียบกว่ามาก จนต่างชาติรู้สึกงุนงง
และนั่นจึงเกิดเป็นคำถาม ดังที่หนุ่มจีนรายหนึ่งได้ยินมาและนำมาทำเป็นคลิป บอกเล่าให้เพื่อน ๆ ชาวจีนและชาวไทยได้ฟังกัน ผ่านทาง TikTok @majikhuang ซึ่งกำลังเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจในขณะนี้
ภาพจาก TikTok @majikhuang
เหตุการณ์ขณะนั้นเกิดขึ้นตอนที่ทั้งคู่นั่งรถกัน เพื่อนบอกว่ารถข้างหน้าว่างแล้ว คุณนิ่งเหม่อไปเป็นสิบ ๆ วินาที รถด้านหลังไม่มีใครบีบแตรคุณ ซึ่งถ้าในประเทศจีน เจอแบบนี้คงบีบแตรไปนานแล้ว จะเร่งคุณจนทำเอาเครียดเลย
หนุ่มจีนเจ้าของคลิปอธิบายว่า "แต่ในไทยไม่ใช่ไม่มีแตร และก็ไม่ใช่ว่าแตรเสีย คือทุกคนยอมรับว่าคุณไม่ได้ตั้งใจ คุณช้าไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีมารยาท คุณหยุดชั่วครู่ไม่ได้หมายความว่าคุณไปขัดผลประโยชน์ของคนอื่น ในจีนการบีบแตรเป็นทั้งการเตือนและการระบายอารมณ์ แต่ในไทย บีบแตรเป็นทางเลือกสุดท้ายจริง ๆ ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์อันตราย คุณจะไม่บีบตามอำเภอใจ
ภาพจาก TikTok @majikhuang
เพราะอยู่ไทย คุณบีบแตร คุณอาจโดนตีได้ คือคนอื่นจะรู้สึกไม่สบายใจ ดังนั้นขับรถในไทยคุณจะค่อย ๆ ค้นพบสิ่งหนึ่ง คือไม่มีใครบีบแตรตามอำเภอใจ ไม่มีใครต้องรีบขนาดนั้นในแค่ 3 วินาที นี่สะท้อนถึงระดับมารยาทของคนไทย และเป็นเรื่องปกติในสังคม"
ก็เรียกว่าเป็นมุมมองของคนจีนในไทย ขณะที่ชาวเน็ตไทยจำนวนมากต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น ยืนยืนว่าการบีบแตรน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายจริง ๆ โดยมีคอมเมนต์ เช่น
- บีบแตร = ดูมวยฟรี
- บีบแตรคือประกาศสงคราม
- เขาไม่บีบกันหรอกค่ะแตร เขาเน้นด่าหรือไม่ก็กรี๊ดในรถ
- การบีบแตรของไทยคือสาสน์ท้ารบ
- บีบแตร = ลั่นกลองรบครับ
- บีบแตรในไทย = Boxing
ขณะที่ชาวจีนก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นกัน
- เพราะคนจีนต้องการเวลามากกว่าในการหาเงิน
- ในไทย ผู้คนสุภาพกว่าในจีน คนไทยไม่ขึ้นเสียงดังเวลาพูด ในขณะที่คนจีนมักขึ้นเสียงแม้แต่ตอนคุยเล่นกัน ซึ่งอาจทำให้คุณประหลาดใจ 12:12 26/01/18
ทั้งนี้ เจ้าของคลิปก็ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า "ที่จีนถ้ามีคนบีบแตรใส่ ผมว่ามันปกติมาก แต่ถ้าอยู่ที่ประเทศไทยแล้วมีคนบีบแตรใส่ ผมยอมรับเลยว่าแอบโกรธจริง ๆ คุณเคยโดนแตร "ทำให้ตกใจ" ที่ไทยไหม ? หรือคุณเองก็เคยเผลอบีบแตรบ้าง ?"
ภาพจาก TikTok @majikhuang