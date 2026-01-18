รู้จัก คุณลุงเจ้าของเพลงฮิต ก็แดดมันร้อน คนไม่ใช่หุ่นยนต์ ติดหูจนไวรัล โซเชียลหยุดฟังไม่ได้

HILIGHT
           รู้จัก สุนเพลงสั้น เจ้าของเพลง ก็แดดมันร้อน คนไม่ใช่หุ่นยนต์ แห่ร้องเต้นตามกันทั้งโซเชียล กลายเป็นไวรัล 37 ล้าน

ภาพจาก TikTok @suntorn2566 

           กลายเป็นเพลงฮิตต้อนรับต้นปี 2569 แบบคาดไม่ถึง สำหรับเพลง "หุ่นยนต์" กับเนื้อร้องสุดติดหูที่ว่า "ก็แดดมันร้อน คนไม่ใช่หุ่นยนต์ ที่จะทนตากแดดทั้งวัน" ที่หลายคนในโซเชียลอดไม่ได้ที่จะหยิบเพลงนี้ไปใช้ประกอบคลิปกันเต็มหน้าฟีด

           สำหรับเจ้าของผลงานดังกล่าวมาจากช่อง TikTok @suntorn2566 หรือ "สุนเพลงสั้น" คุณลุงที่สร้างสรรค์เพลงสั้นจากการแต่งเอง หรือหยิบยืมเนื้อหาบางส่วนมาจากเพลงฮิตในอดีต พร้อมโชว์ทักษะเล่นดนตรีแบบบ้าน ๆ มีกลอง 1 ใบ ประกอบกับโหลแก้วและแผ่นเหล็ก นำมาตีเป็นทำนองง่าย ๆ แต่ติดหูคนฟังสุด ๆ 

           ผลงานที่กำลังเป็นไวรัลอย่างเพลง "หุ่นยนต์" ถือเป็นเพลงที่ฮิตที่สุดในช่องซึ่งมียอดวิวกว่า 37 ล้านครั้ง โดยเนื้อหาบางช่วงยังมีการเอ่ยถึงศิลปินที่ลุงสุนชื่นชอบอย่าง "ติ๊ก ชีโร่" พร้อมนำทำนองเพลง "รอรับได้เลย" มาดัดแปลงเนื้อร้องให้เข้ากับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาอีกด้วย

ภาพจาก TikTok @suntorn2566 


เนื้อเพลง หุ่นยนต์ 


           ก็แดดมันร้อน คนไม่ใช่หุ่นยนต์ ที่จะทนตากแดดทั้งวัน
           ก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัว เอาไว้ใช้ทำครัว ใช้กรีดยาง ตัดอ้อย ขุดมัน
           แต่กลัวหน้าหนาว กลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาว ไม่ชอบหนาว แอบก่อไฟผิง
           เรามาเต้นด้วยกัน เชื่อมสัมพันธ์เต้นกับหุ่นยนต์ ผมไม่สัปดน เต้นแบบคนเอามือลูบไข่
           ไอดอลผมคนแรก เต้นแปลก ๆ แจ็กสันนั่นไง ส่วนไอดอลคนไทย
ไม่ใช่ใคร คือติ๊ก ชีโร่
           รอรับได้เลย ไข่ของกริปเพน สัญญาเป็นสัญญา ตามเวลา รอรับได้เลย
           รอรับได้เลย ไข่ของกริปเพน สัญญาเป็นสัญญา ตามเวลา รอรับได้เลย

           นอกจากเพลง "หุ่นยนต์" สุนเพลงสั้นยังมีอีกผลงานที่เป็นไวรัลไม่แพ้กันคือเพลง "กินซะ" ซึ่งมียอดวิวกว่า 30 ล้านครั้ง กับเนื้อร้องที่ว่า "กินซะ ไม่กินจะหิวโซ มัวแต่ทำสิ่งนั้น มัวแต่ทำสิ่งนี้ ไม่หยุดทำสักที เดี๋ยวก็มีโรคประจำตัว เป็นโรคกระเพาะ ปวดท้อง เผ็ด ๆ แซ่บ ๆ จะกินไม่ได้ กินสิ่งที่ถูกใจ จะไม่ได้เหมือนอย่างที่เคย"

           เรียกว่าปล่อยออกมาเพียงไม่กี่เพลงก็กลายเป็นขวัญใจชาวโซเชียลไปเป็นที่เรียบร้อย จนงานนี้หลายคนต่างรอติดตามผลงานใหม่ของสุนเพลงสั้นอย่างใจจดใจจ่อ ว่าจะกลายเป็นไวรัลฮิตทั่วไทยเป็นเพลงที่ 3 หรือไม่ 

ภาพจาก TikTok @suntorn2566 

ภาพจาก TikTok @suntorn2566 


