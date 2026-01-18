รวบแล้ว คนบุกเปิดห้อง ดีเจสาว เข้าพัก รร. ดังภูเก็ต พบเป็นตำแหน่งที่ไม่คาดคิด

ตำรวจภูเก็ตรวบตัวคนบุกเปิดห้องดีเจสาวได้แล้ว ก่อนพบว่าเป็นบุคคลจากตำแหน่งที่ไม่มีใครคาดคิด สะเทือนมาตรการความปลอดภัยโรงแรมดัง
จากเหตุการณ์สุดผวา สาวรายหนึ่งออกมาเล่าประสบการณ์ถูกคนพยายามใช้คีย์การ์ดเปิดเข้าห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ทั้งที่อยู่เพียงลำพัง แต่กลับได้รับคำชี้แจงจากพนักงานว่า "ไม่พบความผิดปกติ" จนเรื่องราวบานปลายและถูกตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยของโรงแรม หลังพบภายหลังว่าคนก่อเหตุใช้ key master จากคนภายใน ทำให้ผู้เสียหายต้องรีบย้ายที่พักเพื่อความปลอดภัยนั้น
วันที่ 18 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก เปิดเผยความคืบหน้ากรณี ดีเจสาว ถูกคนเปิดประตูห้องพักในโรงแรมดัง จ.ภูเก็ต ระบุว่า "ด่วน ตำรวจ ภ.จว.ภูเก็ต ควบคุมตัว รปภ. (หัวหน้ากะ)"
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า ด่วน ตำรวจ ภ.จว.ภูเก็ต ควบคุมตัว รปภ. ดำเนินคดีในข้อกล่าวหา บุกรุกในเวลากลางคืน หลังก่อเหตุใช้คีย์มาสเตอร์เปิดประตู พยายามดันเข้ามาในห้องที่ดีเจสาวพักอยู่ในโรงแรม