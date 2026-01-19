แม่บ้านเผยความลับสุดอี๋ เบื้องหลังเตียงโรงแรม ทำไมผ้าห่มอาจไม่สะอาดอย่างที่คิด

แม่บ้านโรงแรมเผยความจริงที่ลูกค้าอาจไม่รู้ เมื่อผ้านวมผืนหนาบนเตียง อาจไม่ได้ถูกซักทุกครั้งหลังแขกเช็กเอาต์เสมอไป
วันที่ 18 มกราคม 2569 กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้เข้าพักโรงแรมหลายคนต้องขนลุก หลังมีผู้ใช้ TikTok @nightshiftmary ซึ่งเป็นแม่บ้านโรงแรมรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปแฉความลับชวนอี๋ ที่ลูกค้าส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้มาก่อนว่า ผ้าห่มหรือผ้านวมในโรงแรม อาจไม่ได้ถูกซักทุกครั้งหลังแขกเช็กเอาต์ แต่จะนำไปซักเฉพาะเมื่อมีคราบสกปรกให้เห็นชัดเท่านั้น
แม่บ้านรายนี้เขียนแคปชั่นในคลิปว่า "นี่อาจทำให้คุณลองคิดใหม่เรื่องเตียงโรงแรม" พร้อมอธิบายในคลิปว่า ความจริงที่หลายคนอาจไม่รู้คือ ผ้านวมจะถูกซักก็ต่อเมื่อมีคราบเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณอาจกำลังนอนห่มผ้าผืนเดียวกับคนก่อนหน้าอีกกว่า 50–60 คน พร้อมแนะนำให้ผู้เข้าพักนำผ้าห่มส่วนตัวไปเอง เพราะเธอมองว่าเตียงโรงแรมนั้น ไม่สะอาดอย่างที่คิด
ภาพจาก TikTok @nightshiftmary
ภาพจาก TikTok @nightshiftmary
เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์ทันที หลายคนแสดงความไม่สบายใจและตั้งคำถามถึงมาตรฐานความสะอาดของโรงแรม รวมถึงความเหมาะสมของราคาห้องพักที่ต้องจ่ายไป ทั้งที่เครื่องนอนบางชิ้นอาจไม่ได้รับการทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง
ภาพจาก TikTok @nightshiftmary
ภาพจาก TikTok @nightshiftmary
ภาพจาก TikTok @nightshiftmary
ภาพจาก TikTok @nightshiftmary
ภาพจาก TikTok @nightshiftmary