แม่บ้านเผยความลับสุดอี๋ เบื้องหลังเตียงโรงแรม ทำไมผ้าห่มอาจไม่สะอาดอย่างที่คิด

  
            แม่บ้านโรงแรมเผยความจริงที่ลูกค้าอาจไม่รู้ เมื่อผ้านวมผืนหนาบนเตียง อาจไม่ได้ถูกซักทุกครั้งหลังแขกเช็กเอาต์เสมอไป 

ผ้านวมอาจไม่ได้สะอาดอย่างที่คิด

             วันที่ 18 มกราคม 2569 กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้เข้าพักโรงแรมหลายคนต้องขนลุก หลังมีผู้ใช้ TikTok @nightshiftmary ซึ่งเป็นแม่บ้านโรงแรมรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปแฉความลับชวนอี๋ ที่ลูกค้าส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้มาก่อนว่า ผ้าห่มหรือผ้านวมในโรงแรม อาจไม่ได้ถูกซักทุกครั้งหลังแขกเช็กเอาต์ แต่จะนำไปซักเฉพาะเมื่อมีคราบสกปรกให้เห็นชัดเท่านั้น

             แม่บ้านรายนี้เขียนแคปชั่นในคลิปว่า "นี่อาจทำให้คุณลองคิดใหม่เรื่องเตียงโรงแรม" พร้อมอธิบายในคลิปว่า ความจริงที่หลายคนอาจไม่รู้คือ ผ้านวมจะถูกซักก็ต่อเมื่อมีคราบเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณอาจกำลังนอนห่มผ้าผืนเดียวกับคนก่อนหน้าอีกกว่า 50–60 คน พร้อมแนะนำให้ผู้เข้าพักนำผ้าห่มส่วนตัวไปเอง เพราะเธอมองว่าเตียงโรงแรมนั้น ไม่สะอาดอย่างที่คิด

ผ้านวมอาจไม่ได้สะอาดอย่างที่คิด
ภาพจาก TikTok @nightshiftmary 

ผ้านวมอาจไม่ได้สะอาดอย่างที่คิด
ภาพจาก TikTok @nightshiftmary 

           นอกจากนี้ เธอยังกล่าวติดตลกว่าเธอสามารถเล่า ความลับสนุก ๆ ของโรงแรมได้อีกหลายเรื่อง และชวนผู้ชมคอมเมนต์ถามสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติม ขณะที่ในคลิปยังเผยให้เห็นภาพห้องซักผ้าของโรงแรม ซึ่งมีผ้าห่มเพียงบางส่วนถูกนำมาซัก และเมื่อเทียบขนาดของผ้าห่มกับเครื่องซักผ้าที่มีอยู่ ก็ทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า โรงแรมอาจไม่สามารถซักผ้าห่มได้ครบทุกห้องในทุกวันจริงตามที่เธอกล่าวอ้าง

           เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์ทันที หลายคนแสดงความไม่สบายใจและตั้งคำถามถึงมาตรฐานความสะอาดของโรงแรม รวมถึงความเหมาะสมของราคาห้องพักที่ต้องจ่ายไป ทั้งที่เครื่องนอนบางชิ้นอาจไม่ได้รับการทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง

ผ้านวมอาจไม่ได้สะอาดอย่างที่คิด
ภาพจาก TikTok @nightshiftmary 

ผ้านวมอาจไม่ได้สะอาดอย่างที่คิด
ภาพจาก TikTok @nightshiftmary 

ผ้านวมอาจไม่ได้สะอาดอย่างที่คิด
ภาพจาก TikTok @nightshiftmary 

ผ้านวมอาจไม่ได้สะอาดอย่างที่คิด
ภาพจาก TikTok @nightshiftmary 

ผ้านวมอาจไม่ได้สะอาดอย่างที่คิด
 ภาพจาก TikTok @nightshiftmary 



โพสต์เมื่อ 19 มกราคม 2569 เวลา 09:24:22
