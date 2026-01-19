HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แม่อีลอน มัสก์ อวดภาพชิล แต่มีสิ่งหนึ่งสะดุดตา แบรนด์ไทยที่มหาเศรษฐีชู้ส

          เมย์ มัสก์ แม่อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีโลก โชว์ภาพผลงานหนังสือ ถูกแปล 34 ภาษา ชาวไทยสะดุดตา แบรนด์เครื่องหอมไทยไปไกลระดับโลก 

แม่อีลอน มัสก์
ภาพจาก Instagram mayemusk

          นับเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลระดับโลก สำหรับมหาเศรษฐีอย่าง อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ซึ่งครอบครัวของเขานั้นก็ไม่ธรรมดา เมื่อ เมย์ มัสก์ (Maye Musk) แม่ของอีลอนก็เป็นนางแบบที่มีประสบการณ์มามากกว่า 50 ปี รวมถึงเป็นนักกำหนดอาหาร นักพูด และนักเขียนที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งเช่นกัน 

แม่อีลอน มัสก์
ภาพจาก Instagram mayemusk

          ล่าสุด (18 มกราคม 2569) เมย์ มัสก์ ได้โพสต์อินสตาแกรม โชว์ภาพขณะกำลังงนั่งเปิดหนังสือของเธอ "A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success" พร้อมระบุว่าขณะนี้หนังสือของเธอได้รับการแปลถึง 34 ภาษา และจะมีภาษาอื่น ๆ ตามมาอีกไม่ช้า ขอบคุณนักอ่านที่ส่งความคิดเห็นดี ๆ มาให้ ทำให้เธอมีความสุขภาพ 

แม่อีลอน มัสก์
ภาพจาก Instagram mayemusk

          อย่างไรก็ตาม ภายในภาพนี้ชาวเน็ตไทยยังสังเกตเห็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชวนสะดุดตา นั่นคือก้านไม้หอมปรับอากาศ กับขวดน้ำหอม ที่ปรากฏว่าเป็นเครื่องหอมของแบรนด์ไทยอย่าง REUNROM ทำให้ชาวเน็ตไทยถึงกับว้าว รู้สึกยินดีมากที่สินค้าแบรนด์ไทยถูกชู้สโดยคนดังระดับโลกเช่นนี้



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แม่อีลอน มัสก์ อวดภาพชิล แต่มีสิ่งหนึ่งสะดุดตา แบรนด์ไทยที่มหาเศรษฐีชู้ส โพสต์เมื่อ 19 มกราคม 2569 เวลา 09:58:51 1,206 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย