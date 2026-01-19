แม่อีลอน มัสก์ อวดภาพชิล แต่มีสิ่งหนึ่งสะดุดตา แบรนด์ไทยที่มหาเศรษฐีชู้ส

เมย์ มัสก์ แม่อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีโลก โชว์ภาพผลงานหนังสือ ถูกแปล 34 ภาษา ชาวไทยสะดุดตา แบรนด์เครื่องหอมไทยไปไกลระดับโลก
ภาพจาก Instagram mayemusk
นับเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลระดับโลก สำหรับมหาเศรษฐีอย่าง อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ซึ่งครอบครัวของเขานั้นก็ไม่ธรรมดา เมื่อ เมย์ มัสก์ (Maye Musk) แม่ของอีลอนก็เป็นนางแบบที่มีประสบการณ์มามากกว่า 50 ปี รวมถึงเป็นนักกำหนดอาหาร นักพูด และนักเขียนที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งเช่นกัน
ภาพจาก Instagram mayemusk
ล่าสุด (18 มกราคม 2569) เมย์ มัสก์ ได้โพสต์อินสตาแกรม โชว์ภาพขณะกำลังงนั่งเปิดหนังสือของเธอ "A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success" พร้อมระบุว่าขณะนี้หนังสือของเธอได้รับการแปลถึง 34 ภาษา และจะมีภาษาอื่น ๆ ตามมาอีกไม่ช้า ขอบคุณนักอ่านที่ส่งความคิดเห็นดี ๆ มาให้ ทำให้เธอมีความสุขภาพ
ภาพจาก Instagram mayemusk
อย่างไรก็ตาม ภายในภาพนี้ชาวเน็ตไทยยังสังเกตเห็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชวนสะดุดตา นั่นคือก้านไม้หอมปรับอากาศ กับขวดน้ำหอม ที่ปรากฏว่าเป็นเครื่องหอมของแบรนด์ไทยอย่าง REUNROM ทำให้ชาวเน็ตไทยถึงกับว้าว รู้สึกยินดีมากที่สินค้าแบรนด์ไทยถูกชู้สโดยคนดังระดับโลกเช่นนี้