สาวถูกอดีตสามีสาดน้ำกรดจนหน้าพัง วาดหน้าขึ้นมาใหม่จนปัง กลายเป็นอินฟลูฯ ดัง

สาวไม่ยอมแพ้โชคชะตา ถูกอดีตสามีสาดน้ำกรดจนหน้าพัง วาดหน้าขึ้นมาใหม่จนปัง กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
ภาพจาก Douyin 阿花百货
วันที่ 18 มกราคม 2569 เว็บไซต์ VnExpress เผยเรื่องราวน่าทึ่งของหญิงรายหนึ่งในมณฑลซานตง ประเทศจีน เมื่อเธอต้องเผชิญชะตากรรมสุดเลวร้าย ถูกอดีตสามีสาดน้ำกรดใส่หน้าจนเสียโฉมเละเทะ แต่เธอกลับไม่ยอมแพ้ให้กับโชคชะตา ตั้งใจเรียนศิลปะจนสามารถสร้างสรรค์วาดใบหน้าขึ้นใหม่ได้ทั้งหมด แม้จะเป็นหน้าปลอมแต่ดูคล้ายกับหน้าจริงได้อย่างน่าทึ่ง จนกลายเป็นอินฟลูฯ ชื่อดัง
หญิงรายนี้ใช้ชื่อว่า อาฮวา หลังจากถูกบังคับให้แต่งงานตอนอายุ 16 ปี เธอต้องเจอปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจนทนไม่ไหว จึงยื่นฟ้องหย่า แต่อดีตสามีของเธอในขณะนั้นไม่ยอม วันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังทำความสะอาดบ้าน เขาได้สาดน้ำกรดใส่หน้าเธอ ส่งผลให้ดวงตาข้างขวาถูกกัดกร่อนอย่างรุนแรง ปากและจมูกไหม้เกรียม แม้ว่าเธอจะรักษาดวงตาข้างซ้ายเอาไว้ได้ แต่ใบหน้าทั้งหมดใบหน้าของเธอได้รับความเสียหายและเสียโฉมอย่างสิ้นเชิง
ภาพจาก Douyin 阿花百货
"ฉันใช้ชีวิตเหมือนผี ไม่กล้าแม้แต่จะมองกระจก" อาฮวา บรรยายถึงวันที่มืดมิด
หลังจากเกิดเหตุ ทางตำรวจมาหาอาฮวาเพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนที่เธอจะได้รู้ว่าอดีตสามีของเธอได้ราดน้ำกรดที่เหลือใส่หน้าผากตัวเอง จนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน เหตุที่ทำไปเช่นนั้นก็เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษทางกฎหมาย เรื่องนี้ทำให้อาฮวารู้สึกหมดหนทาง แม้สุดท้ายเขาจะถูกตัดสินโทษจำคุก 6 ปี
ภาพจาก Douyin 阿花百货
อาฮวาเกือบจะรู้สึกสิ้นหวังในชีวิต เธอถูกปฏิเสธจากทุกงานที่สามารถทำได้ จนแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีชีวิตอยู่ เธอจึงหันไปพึ่งพาโซเชียลมีเดีย ทำให้มีโอกาสได้พบเจอเพื่อน ๆ และผู้คนมากมายบน Douyin รวมไปถึงสามีคนปัจจุบันของเธอ ด้วยความช่วยเหลือจากพวกเขา เธอจึงกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
ภาพจาก Douyin 阿花百货
ภาพจาก Douyin 阿花百货
ภาพจาก Douyin 阿花百货
อาฮวาค่อย ๆ ฝึกฝนทักษะการแต่งหน้าและการวาดภาพสามมิติ ทุกเช้าเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หน้ากระจกเพื่อวาดใบหน้าขึ้นมาใหม่ทั้งหมด สร้างจมูก ริมฝีปาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาที่หายไป แม้การแต่งหน้าไม่สามารถลบรอยแผลเป็นได้ แต่ช่วยให้เธอกลับมีความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ อีกทั้งยังนำความสุขครั้งใหม่มาให้เธอด้วย
อาฮวา ใช้ชื่อบน Douyin ว่า "ห้างสรรพสินค้าอาฮวา" เธอไม่ได้เพียงแค่โพสต์คลิปวิดีโอวาดใบหน้า แต่ยังรวมไปถึงรีวิวสินค้าต่าง ๆ เธอได้ไลฟ์สดสอนแต่งหน้า และขายสินค้าเพื่อหาเงิน เธอกล่าวว่า "ใบหน้าของฉันอาจเป็นของปลอม แต่รอยยิ้มและความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่ของฉันนั้นเป็นของจริง"
ภาพจาก Douyin 阿花百货
ภาพจาก Douyin 阿花百货
