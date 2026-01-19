HILIGHT
ศาลสั่งเมียหลวง ขอโทษผัว-เมียน้อย หลังแฉนอกใจ ใครจะรู้ กลายเป็นชัยชนะ ดังทั้งประเทศ

 
             สังคมอึ้ง ศาลสั่งเมียหลวงมีทะเบียนสมรส โพสต์ขอโทษผัว-เมียน้อย หลังโพสต์แฉเรื่องนอกใจ สุดท้ายกลายเป็นชัยชนะของเมียหลวง คนใส่ใจ ดังระดับประเทศ 

ศาลสั่งเมียหลวง ขอโทษผัว-เมียน้อย หลังแฉนอกใจ
ภาพจาก 娜姐复出

              วันที่ 16 มกราคม 2569 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล รายงานว่า หญิงจีนรายหนึ่งกลายมาเป็นคนดังระดับประเทศ มีผู้คนหลายล้านรอติดตามเรื่องราวของเธอในแต่ละวัน หลังจากที่เธอถูกศาลสั่งให้ออกมาขอโทษสามีที่นอกใจกับชู้รักของเขาต่อสาธารณะ ซึ่งแม้คำสั่งศาลจะชวนให้สังคมตั้งคำถามและดูหยามน้ำใจเมียหลวง แต่ใครจะคิดว่าเธอกลับพลิกให้สถานการณ์น่าอับอายนี้กลายมาเป็ยชัยชนะได้ 

              รายงานเผยว่า ตอนที่ นางหนิวหน่า จับได้ว่าถูกสามีนอกใจ แอบคบชู้กับเพื่อนร่วมงานหญิงมานาน 5 ปีแล้ว ทั้ง ๆ ที่อีกฝ่ายก็แต่งงานมีสามีเป็นตัวเป็นตน เธอตัดสินใจแก้แค้นด้วยการแฉเรื่องของทั้ง 2 คน เปิดโปงพฤติกรรมนอกใจ ตลอดจนหลักฐานต่าง ๆ ที่รวบรวมมาได้ มีการเปิดชื่อและข้อมูลส่วนตัวของสามีและชู้รักผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งแม้ว่าวิธีการนี้จะช่วยให้เธอได้ระบายความคับแค้น แต่ก็ส่งผลกระทบตามมา

ศาลสั่งเมียหลวง ขอโทษผัว-เมียน้อย หลังแฉนอกใจ
ภาพจาก 娜姐复出

              ปรากฏว่าสามีและเมียน้อย ยื่นฟ้องเธอข้อหาหมิ่นประมาทและชนะคดี โดยผู้พิพากษาสั่งให้ฝ่ายเมียหลวงซึ่งมีทะเบียนสมรส ออกมาขอโทษสามีกับเมียน้อยต่อสาธารณะ ผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันติดต่อกัน โดยที่เธอห้ามลบหรือเอาออก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าฝ่ายเมียหลวงจะทำตามคำสั่งศาลด้วยการปล่อยคลิปขอโทษทั้ง 2 คน แต่ในคลิปเหล่านั้นกลับมาพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจไม่น้อย

              ในคลิปที่ นางหนิว โพสต์ขอโทษสามีกับเมียน้อย ยังมีหลักฐานการซื้อข้าวของหรูหราราคาแพง ที่สามีซื้อให้บุคคลที่ 3 รวมถึงหลักฐานพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้มีส่วนจ่ายเล่าเรียนลูก ค่าผ่อนบ้านของทั้งคู่ ไม่เคยไปรับลูกที่โรงเรียน ตลอดจนหลักฐานเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว กับการที่เขานอกใจเธออย่างต่อเนื่อง  

ศาลสั่งเมียหลวง ขอโทษผัว-เมียน้อย หลังแฉนอกใจ
ภาพจาก 娜姐复出

ศาลสั่งเมียหลวง ขอโทษผัว-เมียน้อย หลังแฉนอกใจ
ภาพจาก 娜姐复出

              คลิปขอโทษต่าง ๆ เหล่านั้น กลายมาเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว แต่ละคลิปมียอดวิวหลายล้าน และคนกดไลก์กกว่า 5 แสนครั้ง เรียกว่าคนทั่วประเทศหลายล้านชีวิตพากันปักหมุดเกาะติดดราม่ามี พร้อมเฝ้ารอ "คลิปขอโทษ" ของวันถัด ๆ ไป ซึ่งหลายคนยังช่วยแนะนำเมียหลวงด้วยว่า จะโพสต์ข้อมูลของสามีกับเมียน้อยยังไงไม่ให้ฝ่าฝืนคำสั่งศาล  

ขณะเดียวกัน มีคอมเมนต์ต่าง ๆ เช่น 


              "นี่ไม่ใช่การขอโทษ แต่เป็นการลากมาประหารต่อหน้าสาธารณชน แถมคลิปขอโทษนี้ยังมีหลักฐานของสามีที่ใช้เงินไปกับชู้รักด้วย" 

              "ฉันจะดูคลิปขอโทษของคุณหนิวทุกวัน"

              แม้ว่าฝ่ายสามี ที่ตอนนี้กลายเป็นอดีตสามี กับเมียน้อยของเขาควรจะต้องสะใจที่เห็นฝ่ายเมียหลวงแพ้คดี และต้องออกมาขอโทษ แต่ตอนนี้สถานการณ์ได้พลิกกลับอย่างสุดอึ้ง แถมคลิปขอโทษของ นางหนิว ยังแรงพอจะทำให้บริษัทที่สามีกับชู้รักเกิดความวุ่นวาย หนักถึงขั้นที่ทั้งคู่ถูกสั่งพักงานเป็นที่เรียบร้อย 



ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral


 
โพสต์เมื่อ 19 มกราคม 2569 เวลา 11:06:07
