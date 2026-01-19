HILIGHT
เปิดเบื้องหลัง รปภ. พบติดคดีสำคัญ คาดอาจเป็นเบื้องหลังการก่อเหตุที่โรงแรม

          เปิดเบื้องหลัง รปภ. พบติดคดีสำคัญ คาดอาจเป็นเบื้องหลังการก่อเหตุ แต่ตำรวจยังควบคุมตัวไม่ได้ เพราะไม่ได้ออกหมายจับ เจ้าตัวมาพบเอง

เปิดเหตุจูงใจ รปภ. เปิดห้อง

          หลังจากที่มีการควบคุมตัว รปภ. ที่เปิดห้องลูกค้าจนกลายเป็นเรื่องดังที่ จ.ภูเก็ต พร้อมคำถามถึงความปลอดภัย แม้คนที่ดูแลด้านนี้กลับทำให้กลายเป็นรู้สึกไม่ปลอดภัยเสียเอง จนโรงแรมต้องชี้แจง


เปิดเหตุจูงใจ รปภ. เปิดห้อง

          วันที่ 19 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center รายงานว่า จากการตรวจสอบเชิงลึกของผู้ต้องหา พบว่า ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งกรณีกู้ยืมเงินแล้วไม่ชำระหนี้ ทำให้สังคมคิดว่า นี่อาจเป็นมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ ส่วนการควบคุมตัว ตำรวจยังไม่สามารถทำได้ เพราะไม่ได้เป็นการออกหมายจับและเจ้าตัวมาพบตำรวจเอง




เปิดเบื้องหลัง รปภ. พบติดคดีสำคัญ คาดอาจเป็นเบื้องหลังการก่อเหตุที่โรงแรม
