โรงแรมแจงเหตุ รปภ. เปิดห้องลูกค้า ชาวเน็ตไขปริศนา ทำไมสามารถเข้าไปได้ วงจรปิดหาย

 
          โรงแรมแจงเหตุ รปภ. เปิดห้องลูกค้า ชาวเน็ตไขปริศนา ทำไมสามารถเข้าไปได้ และวงจรปิดหายไป เพราะหนึ่งในนั้นคนนี้คือหัวหน้า

          กรณีตำรวจภูเก็ตจับกุม รปภ. รายหนึ่งที่เปิดห้องดีเจสาวในโรงแรมดัง ขณะที่เจ้าตัวอยู่ในห้อง ทำให้เจ้าตัวรู้สึกกลัว และสังคมตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยจนต้องรีบย้ายที่พัก

          อ่านข่าว : รวบแล้ว คนบุกเปิดห้อง ดีเจสาว เข้าพัก รร. ดังภูเก็ต พบเป็นตำแหน่งที่ไม่คาดคิด

          วันที่ 19 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Holiday Inn Resort Phuket Surin Beach ของโรงแรมดังกล่าว โพสต์ถึงเหตุการณ์นี้ว่า ทางโรงแรมขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความปลอดภัยของผู้เข้าพัก

          โรงแรมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะนี้ทางโรงแรมได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว และอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง

          พร้อมกันนี้ โรงแรมได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน รวมถึงทบทวนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

          โรงแรมขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ และขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้เข้าพักอย่างสูงสุด

ชาวเน็ตวิเคราะห์สาเหตุ ทำไม รปภ. เข้าไปในห้องได้


          ด้านชาวเน็ตบางคนก็ยังสงสัยว่า ทำไม รปภ. ถึงสามารถเข้าไปในห้องได้ ทั้งที่ควรเฝ้าระวังอยู่ด้านนอก เรื่องนี้มีคนเฉลยว่า คำว่า "รปภ." มีหลายตำแหน่ง นับตั้งแต่พนักงานที่ดูแลความปลอดภัยด้านนอก รวมถึงหัวหน้าด้วย ซึ่งหัวหน้าคนนี้จะมีมาสเตอร์คีย์เข้าออกโรงแรมได้ทุกพื้นที่ ส่วนเรื่องภาพวงจรปิดที่หายไป อาจจะมีอะไรมากกว่านั้น ยังไม่สามารถสรุปได้

โพสต์เมื่อ 19 มกราคม 2569 เวลา 09:00:11
