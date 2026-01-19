HILIGHT
คู่รักรับเลี้ยงลูกบุญธรรม เมียสุดช็อกรู้ความลับดำมืด พ่อแท้ ๆ ของเด็ก คือสามีตัวเอง

          คู่รักรับลูกของน้องสามีมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม ผ่านไปหลายปี เมียสุดช็อก รู้ความลับดำมืด พ่อแท้ ๆ ของเด็ก กลายเป็นสามีตัวเอง 

คู่รักรับเลี้ยงลูกบุญธรรม

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 เว็บไซต์เดอะซัน เผยเรื่องราวชวนอึ้ง หญิงชาวอังกฤษคนหนึ่งและสามีของเธอได้รับเลี้ยงดูบุตรสาวบุญธรรมของน้องสาวสามี มานานหลายปี จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ความจริงที่ไม่คาดฝันได้ถูกเปิดเผย พ่อแท้ ๆ ของลูกบุญธรรมคนนี้กลับกลายเป็นสามีของเธอเอง ทำให้เธอเสียใจอย่างมากและนำไปสู่การหย่าร้าง 

          แทตตี้ โลมาส พิธีกรพอดแคสต์ซึ่งมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมราว 88,000 ฟอลโลเว่อร์ ได้นำเรื่องราวสุดช้ำของหญิงรายนี้ (ไม่เปิดเผยชื่อ) มาเผยแพร่ กล่าวว่า หญิงรายนี้แต่งงานกับสามี ชื่อว่า สตีฟ (นามสมมุติ) โดยสามีมีน้องสะใภ้คนหนึ่ง เมื่อประมาณ 4 ปีก่อน น้องสะใภ้บอกว่าได้อาสาช่วยรับลูกของเพื่อนสนิทมาเลี้ยง หลังจากเพื่อนคนนี้มีลูกที่ไม่ต้องการเลี้ยง ตอนนั้นเธอและสามีต่างสนับสนุนการตัดสินใจของน้องสะใภ้ และต้อนรับเด็กคนนั้นอย่างอบอุ่น 

          จนกระทั่งเมื่อประมาณ 2 ปีครึ่ง ที่ผ่านมา น้องสะใภ้ของสามีเกิดอาการผิดปกติ ก่อนจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis) ซึ่งเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ เข้าไปทำลายปลอกหุ้มเส้นประสาท ส่งผลให้สุขภาพร่างกายของน้องสะใภ้ทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว และต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 

          น้องสะใภ้ได้ถามหญิงรายนี้และสามีของเธอว่า จะช่วยรับเลี้ยงลูกบุญธรรมคนนี้ได้ไหม ซึ่งทั้งคู่ได้ตอบตกลง หลังจากนั้นมา ลูกบุญธรรมของน้องสะใภ้สามี ก็กลายมาเป็นลูกบุญธรรมของเธอและสามี เธอและสามีตั้งใจเลี้ยงดูลูกบุญธรรมคนนี้เป็นอย่างดี ทั้งรักและเอาใจใส่ราวกับเป็นลูกของตัวเอง โดยสามีของเธอก็ปฏิบัติกับลูกบุญธรรมอย่างปกติ ไม่เคยทำตัวแปลก ๆ หรือแสดงออกเหมือนมีความลับอะไรซ่อนอยู่เลย  

          "สตีฟทำตัวเหมือนลุงที่เต็มใจจะเข้ามาช่วยเหลือน้องสาวของเขา" ภรรยา กล่าว

          จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เมื่ออาการของน้องสะใภ้เริ่มแย่ลง น้องสะใภ้ได้ตัดสินใจบอกความลับที่เธอเก็บเอาไว้ เป็นความจริงเกี่ยวกับของพ่อแท้ ๆ ของลูกบุญธรรม โดยน้องสะใภ้สารภาพว่า พ่อผู้ให้กำเนิดลูกบุญธรรมคนนี้คือ พี่สตีฟ นั่นหมายความว่า สามีของเธอนอกใจไปมีอะไรกับเพื่อนของน้องสะใภ้ ก่อนที่เธอกับสามีจะแต่งงานกัน   

          "เด็กคนนี้คือผลลัพธ์ของการนอกใจ" ฝ่ายภรรยาถึงกับอาเจียนลงพื้นเมื่อได้รู้ความลับสุดช็อก 

          ภรรยาโกรธแค้นและขอให้สามีตรวจดีเอ็นเอกับเด็กคนนี้เพื่อพิสูจน์ความจริง และผลก็ยืนยันว่า เขามีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเด็กคนนี้จริง เมื่อหลักฐานมัดตัว ในที่สุดสตีฟก็สารภาพความจริง แต่อ้างว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนแต่งงาน "ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในระหว่างที่เราแต่งงานกัน เขาเสียใจมาก เขารักฉันมาก"

          อย่างไรก็ดี แม้เธอจะโกรธและเกลียดสามี แต่สำหรับเด็กคนนั้น เธอบอกว่า "เด็กบริสุทธิ์ และไม่ได้ทำอะไรผิด" เธอเลี้ยงมาเป็นปี ๆ ก็มีทั้งความรักและผูกพัน แต่หลังจากรับรู้เรื่องราวทั้งหมด เธอก็ไม่สามารถมองหน้าของเด็กน้อยได้อย่างเต็มใจอีกต่อไป เพราะทุกครั้งที่เห็นก็สะท้อนถึงภาพที่สามีนอกใจ 

          ภรรยายอมรับไม่ได้ เธอกล่าวว่า "ฉันรู้สึกขยะแขยงกับเรื่องทั้งหมดนี้ ฉันไม่อยากอยู่ใกล้ผู้ชายคนนี้เลย" โดยหลังจากนั้นเธอได้ย้ายออกจากบ้านของครอบครัวไปอยู่กับพี่สาวของเธอ และได้ดำเนินการฟ้องหย่าเพื่อแยกทาง

ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun 


