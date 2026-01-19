HILIGHT
สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ลมหนาวจะกลับมาวันไหน เตรียมกลับมาเย็นอีกระลอก

          สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ลมหนาวจะกลับมาวันไหน ลดลง 2-3 องศาเซลเซียส หลังเพิ่งหายหนาวไปไม่นาน

สภาพอากาศ

          วันที่ 19 มกราคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา มีการพยากรณ์อากาศ 7 วันล่วงหน้า พบว่ามีโอกาสอากาศหนาวที่จะกลับมาอีกรอบ รายละเอียดทั้งหมดดังนี้

          ในช่วงวันที่ 18-19 ม.ค. 69 ประเทศไทยมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบน ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนบางแห่งเนื่องจากมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุม

          ส่วนในช่วงวันที่ 20-24 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นถึงหนาว เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

          สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 18-20 ม.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21-24 ม.ค. 69 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังเพิ่มขึ้นเป็นปานกลาง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร


สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ลมหนาวจะกลับมาวันไหน เตรียมกลับมาเย็นอีกระลอก โพสต์เมื่อ 19 มกราคม 2569 เวลา 14:48:14
