โซเชียลส่องภาพ สาวนักปั่น ความฟิตไม่ธรรมดา มาแบบแน่น ๆ โอดคิดถึงหน้าร้อน

เทรนด์ดูแลสุขภาพกำลังมาแรง จึงไม่แปลกที่จะเห็นผู้คนมากมายหันมาออกกำลังกาย หรือไถฟีดส่องอินฟลูฯ สายรักสุขภาพตามโซเชียล เพื่อหาแรงบันดาลใจ โดยหนึ่งในสาวที่ได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์ขณะนี้ ก็คือ ชาช่า (챠챠) นักปั่นสาวชาวเกาหลีใต้ ที่มักจะโชว์ภาพการออกกำลังกายให้ชมกันเป็นประจำ ทั้งการปั่นจักรยาน เข้ายิม หรือแม้แต่การเดินป่า
โดยไม่นานมานี้ ชาช่า ก็เพิ่งจะลงภาพในชุดปั่นจักรยาน ซึ่งมีการสวมอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างหมวกกันน็อคและแว่นกันลม ตลอดจนชุดดำของเธอที่เผยให้เห็นความฟิตแบบขั้นสุด กับงานหุ่นที่แฟน ๆ ชื่นชม รวมถึงภาพขณะปั่นจักรยานกลางแจ้ง
พร้อมโพสต์ข้อความ ทำนองว่า "เร็วเข้า เร็วเข้า เร็วเข้า ฤดูร้อนมาเร็ว ๆ การออกกำลังกายในร่มช่วงฤดูหนาวไม่เคยน่าเบื่อนะ แต่บางที ฉันก็แค่ไม่ชอบฤดูหนาว"
และยังมีโพสต์อื่น ๆ ที่สาวนักปั่นรายนี้ออกมาโชว์ความฟิต พร้อมปั่นจักรยานออกำลังกายเต็มที่ รวมถึงภาพพร้อมไปปีนเขา ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอย่างมากเช่นกัน โดยผู้ที่สนใจติดตามภาพการดูแลสุขภาพของเธอ สามารถเข้าไปรับชมได้ทาง ไอจี cyacya274