หญิงรู้สึกหนัก ๆ บนอก นึกว่าหมานอนทับ เอะใจทำไมลื่น ๆ ช็อกที่แท้งูหลาม 2.5 เมตร

          หญิงรู้สึกอะไรหนัก ๆ บนอก นึกว่าหมานอนทับ ลองจับดู เอะใจทำไมไม่มีขน ช็อกเจอเป็นงูหลาม ตัวใหญ่ 2.5 เมตร มันมาจากไหน !?

งูนอนทับ

          วันที่ 16 มกราคม 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานเรื่องสยองตอนกลางดึกที่ทำเอาหญิงออสเตรเลียรายหนึ่งแทบช็อก หลังนึกว่าเจ้าตูบที่เลี้ยงไว้มานอนทับบนตัว แต่หลังจากเอื้อมมือไปจับกลับพบว่า 'สิ่งนั้น' ไม่มีขน ผิวเรียบลื่น ก่อนจะตะลึงเมื่อที่แท้เจ้าตัวที่มานอนด้วยไม่ใช่เจ้าตูบ แต่เป็นงูหลาม ยาว 2.5 เมตร ! 

          ราเชล บลู เผยว่า ในคืนวันจันทร์ที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ระหว่างที่กำลังนอนอยู่บนเตียง เธอขยับตัวแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างหนัก ๆ ขดตัวอยู่บนหน้าอก ด้วยความง่วงงุน เธอจึงเอื้อมมือไปคว้าจับ นึกว่าคงเป็นสุนัขที่เลี้ยงไว้ แต่กลับพบว่าตัวเองกำลังลูบวัตถุผิวเรียบที่กำลังเลื้อยได้ 

งูนอนทับ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ด้วยความตกใจ เธอรีบมุดตัวลงไปใต้ผ้าห่มทันที ขณะที่สามีรีบเปิดโคมไฟข้างเตียง กระทั่งได้เห็นภาพชัด ๆ และตะโกนบอกเธอว่า "อย่าขยับนะที่รัก มีงูหลามตัวประมาณ 2.5 เมตร อยู่บนตัวคุณ"

          ราเชลสบถออกมา ก่อนจะสั่งให้สามีรีบพาสุนัขออกไปจากห้อง เพราะเธอคิดว่าหากเจ้าตูบดัลเมเชียนของเธอรู้ว่ามีงูอยู่ตรงนั้น จะต้องเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นแน่ ๆ จนเมื่อสามีเธอพาสุนัขทุกตัวออกไแล้ว ราเชลจึงค่อย ๆ มุดผ้าห่ม พาตัวเองออกจากเตียงอย่างระมัดระวัง 

          ทั้งนี้ เธอเชื่อว่างูที่โผล่มาอยู่ในห้องนั้นคืองูหลามคาร์เพท ซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษ โดยน่าจะเลื้อยผ่านบานหน้าต่างเข้ามาจนถึงเตียงเธอ อย่างไรก็ตาม เธอตกใจเมื่อพบว่าตัวของมันใหญ่มาก แม้จะขดอยู่บนตัวเธอเมื่อครู่ แต่หางส่วนหนึ่งยังคงห้อยอยู่นอกหน้าต่าง 

          "ฉันจับมันไว้ และมันก็ดูไม่ได้ตกใจอะไร แค่ขยับไปมาในมือฉัน" ราเชล กล่าวพร้อมชี้ว่า หากเธอใจเย็น สัตว์พวกนี้ก็จะใจเย็นเช่นกัน 

          แม้เธอจะจัดการงูได้แบบค่อนข้างชิล เพราะโตมาในพื้นที่ซึ่งมีงูชุกชุมในออสเตรเลีย แต่สามีเธอกลับไม่เป็นเช่นนั้น เขาอึ้งแรงมากกับภาพที่พบเจอ 

          "ผมทนพวกมันไม่ได้เลย มันทำให้ผมคลื่นไส้ และหากเป็นคางคกก็คงทำให้ผมกลัวมาก" สามีของราเชล กล่าว 

          ทั้งนี้ งูหลามคาร์เพทเป็นงูที่พบได้ทั่วไปตามพื้นที่ชายฝั่งของออสเตรเลีย และมักกินสัตว์เล็ก ๆ อย่างนกเป็นอาหาร 


ขอบคุณข้อมูลจาก BBC




โพสต์เมื่อ 19 มกราคม 2569 เวลา 18:06:18
