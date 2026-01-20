เร่งล่าตัว คนร้ายโหดบุกโรงแรมหัวหิน ใช้เหล็กกระหน่ำตีพนักงานสาวดับคาเคาน์เตอร์ ก่อนชิงทรัพย์หลบหนี เพจดังชี้เบาะแสอาจอำพรางตัวแต่งหญิงตบตา
วันที่ 20 มกราคม 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เกิดคดีสะเทือนขวัญกลางเมืองหัวหิน เมื่อโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพชายต้องสงสัย อายุประมาณ 35-40 ปี ก่อเหตุทำร้ายพนักงานหญิงของโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนเสียชีวิต ก่อนชิงทรัพย์แล้วหลบหนีไป
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 03.07 น. วันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา ขณะพนักงานสาวกำลังนั่งหันหลังอยู่บริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับ คนร้ายแอบย่องเข้าไปภายในโรงแรม ก่อนปีนข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปด้านหลัง จากนั้นใช้อาวุธเหล็กที่เตรียมมา กระหน่ำตีบริเวณศีรษะอย่างรุนแรงกว่าสิบครั้ง จนพนักงานสาวทรุดลงกองกับพื้นเสียชีวิต ก่อนที่คนร้ายจะชิงทรัพย์สินแล้วหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
พ.ต.อ. กัมปนาท ณ วิชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหิน สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวน สภ.หัวหิน ระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ แกะรอยเส้นทางหลบหนี และรวบรวมพยานหลักฐานจากพยานแวดล้อมอย่างละเอียด โดยมีคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วน และขออนุมัติศาลจังหวัดหัวหิน ออกหมายจับบุคคลตามภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีโดยเร็ว เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ และผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมโหดเหี้ยม เป็นอันตรายต่อสังคม
ด้าน พล.ต.ต. อาทร ชิ้นทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีดังกล่าวด้วยตนเอง พร้อมกำชับให้เร่งคลี่คลายคดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพผู้ต้องสงสัย ขอให้รีบแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หัวหิน หรือโทรศัพท์สายด่วน 191 ทันที
ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา เปิดเบาะแสของผู้ก่อเหตุที่มีการเปลี่ยนโฉมเป็นแต่งหญิงได้เช่นกัน โดยระบุว่า หากใครพบเห็นบุคคลในภาพนี้ (เป็นคนเดียวกัน) โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ 191 เนื่องจากเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัว จากคดีสะเทือนขวัญชิงทรัพย์ในพื้นที่หัวหิน
เที่ยงวันทันเหตุการณ์ รายงานว่า คนร้ายมีคดีติดตัวเพียบทั้งคดีลักทรัพย์, คดีล่วงละเมิดทางเพศ และคดีทำร้ายร่างกาย
