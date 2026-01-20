HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หัวหินช็อก คนร้ายบุกโรงแรม กระหน่ำตีพนักงานสาวดับก่อนชิงทรัพย์ ชี้เป้าอาจแต่งหญิงตบตา

          เร่งล่าตัว คนร้ายโหดบุกโรงแรมหัวหิน ใช้เหล็กกระหน่ำตีพนักงานสาวดับคาเคาน์เตอร์ ก่อนชิงทรัพย์หลบหนี เพจดังชี้เบาะแสอาจอำพรางตัวแต่งหญิงตบตา

ล่าคนร้าย ทุบหัวพนักงานสาวดับ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          วันที่ 20 มกราคม 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า  เกิดคดีสะเทือนขวัญกลางเมืองหัวหิน เมื่อโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพชายต้องสงสัย อายุประมาณ 35-40 ปี ก่อเหตุทำร้ายพนักงานหญิงของโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนเสียชีวิต ก่อนชิงทรัพย์แล้วหลบหนีไป

ล่าคนร้าย ทุบหัวพนักงานสาวดับ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 03.07 น. วันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา ขณะพนักงานสาวกำลังนั่งหันหลังอยู่บริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับ คนร้ายแอบย่องเข้าไปภายในโรงแรม ก่อนปีนข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปด้านหลัง จากนั้นใช้อาวุธเหล็กที่เตรียมมา กระหน่ำตีบริเวณศีรษะอย่างรุนแรงกว่าสิบครั้ง จนพนักงานสาวทรุดลงกองกับพื้นเสียชีวิต ก่อนที่คนร้ายจะชิงทรัพย์สินแล้วหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว

          พ.ต.อ. กัมปนาท ณ วิชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหิน สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวน สภ.หัวหิน ระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ แกะรอยเส้นทางหลบหนี และรวบรวมพยานหลักฐานจากพยานแวดล้อมอย่างละเอียด โดยมีคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ

ล่าคนร้าย ทุบหัวพนักงานสาวดับ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วน และขออนุมัติศาลจังหวัดหัวหิน ออกหมายจับบุคคลตามภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีโดยเร็ว เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ และผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมโหดเหี้ยม เป็นอันตรายต่อสังคม

ล่าคนร้าย ทุบหัวพนักงานสาวดับ

          ด้าน พล.ต.ต. อาทร ชิ้นทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีดังกล่าวด้วยตนเอง พร้อมกำชับให้เร่งคลี่คลายคดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพผู้ต้องสงสัย ขอให้รีบแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หัวหิน หรือโทรศัพท์สายด่วน 191 ทันที

          ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา เปิดเบาะแสของผู้ก่อเหตุที่มีการเปลี่ยนโฉมเป็นแต่งหญิงได้เช่นกัน โดยระบุว่า หากใครพบเห็นบุคคลในภาพนี้ (เป็นคนเดียวกัน) โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ 191 เนื่องจากเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัว จากคดีสะเทือนขวัญชิงทรัพย์ในพื้นที่หัวหิน 

          เที่ยงวันทันเหตุการณ์ รายงานว่า คนร้ายมีคดีติดตัวเพียบทั้งคดีลักทรัพย์, คดีล่วงละเมิดทางเพศ และคดีทำร้ายร่างกาย

ขอบคุณข้อมูลจาก
 
ข่าวช่อง 3


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หัวหินช็อก คนร้ายบุกโรงแรม กระหน่ำตีพนักงานสาวดับก่อนชิงทรัพย์ ชี้เป้าอาจแต่งหญิงตบตา อัปเดตล่าสุด 20 มกราคม 2569 เวลา 15:40:15 6,730 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 คนไม่ใช่หุ่นยนต์ calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย