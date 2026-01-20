หนุ่มถามผิดเหรอ ตัวเองเงินเดือนเป็นแสน ให้แฟนเงินเดือน 25k ช่วยผ่อนคอนโด 15k

หนุ่มโพสต์ปรึกษารายได้ 150K ชวนแฟนรายได้ 25K อยู่คอนโดหรู แต่ให้จ่ายค่าห้อง 15,000 บาทเท่ากัน จนโซเชียลถกสนั่นจนเป็นดราม่า
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 13 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม ปรึกษาปัญหาชีวิตและครอบครัว หลังเกิดปัญหาความสัมพันธ์กับแฟนสาวเรื่องค่าใช้จ่ายในการย้ายมาอยู่ด้วยกัน โดยเนื้อหาระบุว่า ตนเองอายุ 29 ปี มีรายได้ประมาณเดือนละ 150,000 บาท ขณะที่แฟนอายุ 26 ปี มีรายได้เดือนละ 25,000 บาท
เจ้าของโพสต์เล่าว่า เพิ่งซื้อคอนโดหรูใจกลางเมือง ผ่อนเดือนละ 40,000 บาท และเสนอให้แฟนย้ายมาอยู่ด้วยกัน โดยขอแบ่งค่าใช้จ่ายแบบแฟร์ ๆ คือค่ากินอยู่หารครึ่ง และคิดค่าอยู่คอนโดกับแฟนเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งมองว่าเป็นราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับค่าเช่าในทำเลเดียวกันที่มักอยู่ราว 30,000 บาทขึ้นไป
อย่างไรก็ตาม แฟนสาวไม่พอใจและมองว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวหนักเกินไป เพราะเธอมีรายได้ 25,000 บาท หากต้องจ่ายค่าห้อง 15,000 บาท จะไม่เหลือเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน พร้อมโต้แย้งว่าคอนโดเป็นทรัพย์สินของฝ่ายชาย และด้วยรายได้ที่มากกว่า ฝ่ายชายควรให้เธออยู่ฟรี หรือช่วยออกเพียงค่าน้ำค่าไฟ
เจ้าของโพสต์ ย้ำจุดยืนว่า ความรักควรตั้งอยู่บนความเท่าเทียม และหากอีกฝ่ายต้องการใช้ชีวิตในระดับคอนโดหรู ก็ต้องจ่ายในราคาที่เหมาะสม พร้อมตั้งคำถามกลับว่า ตนผิดหรือไม่ที่อยากสร้างวินัยทางการเงินให้แฟน และไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์เป็นการเกาะกินกันฝ่ายเดียว
ภายหลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของเจ้าของโพสต์ และมองว่าไม่ยุติธรรมต่อแฟนสาว เนื่องจากรายได้ของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันมาก หลายคนระบุว่าการให้คนเงินเดือน 25,000 บาท ต้องจ่ายค่าห้อง 15,000 บาทเป็นภาระที่หนักเกินไป บางความเห็นวิจารณ์แรงถึงขั้นมองว่าเจ้าของโพสต์ไม่มีวุฒิภาวะทางความคิด ไม่เหมาะสมกับการมีคู่ ขณะที่บางส่วนแนะนำให้ฝ่ายหญิงเลือกเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นแทน
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าโพสต์ดังกล่าวอาจไม่ใช่เรื่องจริง เนื่องจากหลายประเด็นดูไม่สมเหตุสมผล และเจ้าของโพสต์ยังตอบโต้คอมเมนต์ด้วยถ้อยคำที่ถูกมองว่าเป็นการจงใจปั่นกระแสและเหยียดคนรายได้น้อย เช่น การระบุว่าคนไทยไม่รวยเพราะรอพึ่งคนอื่น เปรียบผู้อื่นเป็นปลิง หรือกล่าวดูถูกเรื่องฐานะและอาชีพ จนทำให้หลายคนเชื่อว่าเรื่องนี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อยั่วโมโหชาวเน็ต มากกว่าจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์จริง ๆ