ตึกแถวที่เคยเป็นยุคทองกวดวิชา ผ่านไป 10-20 ปีตึกแทบร้าง มีร้านเดียวที่รอดทุกสมรภูมิ

          เปิดภาพในอดีต ตึกแถวที่เคยเป็นยุครุ่งเรืองของสถาบันกวดวิชา ปัจจุบันปิดกิจการจนตึกร้าง แต่กลับเหลือเพียงอย่างเดียวที่รอดทุกวันนี้ แม้ผ่านไป 10-20 ปี

ตึกแถวงามวงศ์วาน 20 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม

          วันที่ 20 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม โพสต์รูปตึกแห่งหนึ่งจากอดีตเทียบกับปัจจุบัน โดยตึกนี้ในอดีตเป็นตึกที่มีสถาบันกวดวิชาชั้นนำของประเทศหลายสาขาวิชาตั้งอยู่ในตึกเดียว แต่ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สถาบันกวดวิชาต่างเลิกกิจการกันหมด มันเกิดอะไรขึ้น

ตึกแถวงามวงศ์วาน 20 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม

          สำหรับสาเหตุ คนวิเคราะห์กันว่า จากสภาวะเด็กเกิดน้อยลง บวกกับเกิดการระบาดของโควิด 19 ที่ทำให้คนเรียนออนไลน์ และเมื่อการระบาดสิ้นสุดลง คนก็เปิดใจกับการเรียนออนไลน์แล้ว
ตึกแถวงามวงศ์วาน 20 ปี

ตึกแถวงามวงศ์วาน 20 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม

          อย่างไรก็ตาม มีคนตาดีสังเกตว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ก็ยังมีร้านหนึ่งที่ยังคงอยู่ตรงนั้นไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือ แว่นท็อปเจริญ ส่วนตึกแถวในรูปนั้น อยู่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน


