ตึกแถวที่เคยเป็นยุคทองกวดวิชา ผ่านไป 10-20 ปีตึกแทบร้าง มีร้านเดียวที่รอดทุกสมรภูมิ

เปิดภาพในอดีต ตึกแถวที่เคยเป็นยุครุ่งเรืองของสถาบันกวดวิชา ปัจจุบันปิดกิจการจนตึกร้าง แต่กลับเหลือเพียงอย่างเดียวที่รอดทุกวันนี้ แม้ผ่านไป 10-20 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม
วันที่ 20 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม โพสต์รูปตึกแห่งหนึ่งจากอดีตเทียบกับปัจจุบัน โดยตึกนี้ในอดีตเป็นตึกที่มีสถาบันกวดวิชาชั้นนำของประเทศหลายสาขาวิชาตั้งอยู่ในตึกเดียว แต่ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สถาบันกวดวิชาต่างเลิกกิจการกันหมด มันเกิดอะไรขึ้น
สำหรับสาเหตุ คนวิเคราะห์กันว่า จากสภาวะเด็กเกิดน้อยลง บวกกับเกิดการระบาดของโควิด 19 ที่ทำให้คนเรียนออนไลน์ และเมื่อการระบาดสิ้นสุดลง คนก็เปิดใจกับการเรียนออนไลน์แล้ว
อย่างไรก็ตาม มีคนตาดีสังเกตว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ก็ยังมีร้านหนึ่งที่ยังคงอยู่ตรงนั้นไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือ แว่นท็อปเจริญ ส่วนตึกแถวในรูปนั้น อยู่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน