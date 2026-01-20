HILIGHT
เปิดภาพโกดังสินค้าขนส่งดัง ไม่ได้ส่งของตั้งเป็นกองภูเขา 15 วันยังไม่ได้ เพราะอะไร

          เปิดภาพโกดังสินค้าขนส่งดัง ดองของไม่ได้ส่งตั้งเป็นกองภูเขา ผ่านมา 15 วันยังไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นมีคนวิเคราะห์ให้แล้ว

โกดังสินค้าขนส่งดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปทุมธานีรีวิว

          วันที่ 20 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ปทุมธานีรีวิว มีการลงภาพโกดังสินค้าแห่งหนึ่งใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระบุว่า ของค้างสต็อกอยู่ที่นี่เพียบเลย เกิดอะไรขึ้น

โกดังสินค้าขนส่งดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปทุมธานีรีวิว

โกดังสินค้าขนส่งดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปทุมธานีรีวิว

          ด้านชาวเน็ตที่ทำอาชีพเดลิเวอรี่ขนส่งของ ระบุว่า สาเหตุที่ของดองที่โกดัง อาจเป็นเพราะพนักงานลาออกกันหมดเพราะถูกกดค่าแรงรายชิ้นลงเรื่อย ๆ ไปทำที่ใหม่ที่ให้เงินเยอะกว่านี้จะดีกว่า

          ผู้ใช้บริการในพื้นที่อีกราย เล่าประสบการณ์ตรงว่า เจอค้างมาแล้ว 15 วัน โดนตีกลับไปตีกลับมาจนไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้

โกดังสินค้าขนส่งดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปทุมธานีรีวิว

โกดังสินค้าขนส่งดัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปทุมธานีรีวิว

          อย่างไรก็ตาม ต้องรอบริษัทชี้แจงข้อเท็จจริงอีกครั้ง









