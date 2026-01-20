HILIGHT
เผยความจริงภาพแต่งหญิง ยันไม่ใช่คนร้ายทุบ พนง.โรงแรมหัวหิน ตัวจริงโผล่แล้ว

          รวบตัวแล้ว ผู้ต้องหาทุบพนักงานโรงแรมหัวหินดับ หลังตำรวจตั้งรางวัลนำจับ 30,000 บาท พบคนในภาพแต่งหญิงไม่ใช่คนร้ายตัวจริง เจ้าตัวแจ้งความแล้ว 

รวบตัว นายรัฐติกร ยิ่งยอด
เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

          จากกรณี นายรัฐติกร ยิ่งยอด อายุ 36 ปี ก่อเหตุใช้ท่อนเหล็กกระหน่ำตีบริเวณศีรษะ นางสาววิรินทร์ อายุ 35 ปี พนักงานต้อนรับหญิงของโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอหัวหิน ขณะนอนหลับฟุบอยู่ที่เคาน์เตอร์ ก่อนชิงทรัพย์สินและหลบหนีไป โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ต้องหาอาจแต่งหน้าและแต่งตัวเป็นผู้หญิงขณะหลบหนี

รวบตัว นายรัฐติกร ยิ่งยอด


          วันที่ 20 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน เปิดเผยว่า ภาพหญิงที่ปรากฏในเฟซบุ๊กของคนร้าย ไม่ใช่ผู้ต้องหาที่กำลังหลบหนี แต่เป็นหญิงที่นายรัฐติกรเคยพูดคุยและคบหาด้วย ก่อนเลิกรากันไปนานแล้ว โดยผู้หญิงในภาพได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน หลังถูกนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

รวบตัว นายรัฐติกร ยิ่งยอด

          ขณะที่ข่าวช่อง 3 รายงานว่า ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีมติตั้งรางวัลนำจับจำนวน 30,000 บาท สำหรับประชาชนที่แจ้งเบาะแสสำคัญ จนนำไปสู่การติดตามจับกุม นายรัฐติกร ผู้ต้องหาในคดีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานสาวโรงแรมในพื้นที่อำเภอหัวหิน

รวบตัว นายรัฐติกร ยิ่งยอด
เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

          ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังชุดสืบสวน แกะรอยทุกเส้นทางหลบหนี พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ สภ.หัวหิน หรือสายด่วนตำรวจ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

          ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวน

รวบตัว นายรัฐติกร ยิ่งยอด


ขอบคุณข้อมูลจาก


เผยความจริงภาพแต่งหญิง ยันไม่ใช่คนร้ายทุบ พนง.โรงแรมหัวหิน ตัวจริงโผล่แล้ว โพสต์เมื่อ 20 มกราคม 2569
