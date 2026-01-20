HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สายตรวจ VS ชายเร่ร่อน ค้นตัวจนรู้ เบื้องหลังมียศ ถึงกับบอกเนียนทั้งภาพ-กลิ่น


          สายตรวจ เจอชายเร่ร่อน ขอตรวจจนเจอของดี อึ้งระบุยศ ร.ต.อ. สภาพนี้ขอถาม เหมือนตำรวจหรือคนบ้า ทั้งภาพ-กลิ่น คะแนนเต็ม 100 ไม่หัก

สายตรวจ เจอชายเร่ร่อน ขอตรวจจนเจอของดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลประเวศ

          ทำเอาฮือฮาทั้งโซเชียล กับภาพตำรวจสายตรวจที่เข้าตรวจค้นชายเร่ร่อนรายหนึ่ง ในพื้นที่ สน.ประเวศ แต่กลับต้องสะดุดหลังพบของในกระเป๋า เป็นบัตร 1 ใบ ที่เผยความจริงเบื้องหลัง ชนิดที่ชาวเน็ตยังยกนิ้ว
          
          ภาพดังกล่าวได้รับการเปิดเผยโดยเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลประเวศ ในวันนี้ (20 มกราคม 2569) พร้อมข้อความ "ผม ร้อยตำรวจเอก ปลอมตัวมา"
          
          โดยเปิดเผยว่า วานนี้ (19 มกราคม) ขณะที่สายตรวจ สน.ประเวศ ออกตรวจภายในชุมชน บริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์ พบชายเร่ร่อน ผมเผ้ารุงรัง ไม่สวมเสื้อ จึงขอตรวจค้นตัว และสอบถามชื่อ ปรากฎว่า พบบัตรประจำตัวหน่วยงานหนึ่งของตำรวจ มีชื่อยศในบัตรว่า "ร้อยตำรวจเอก..." โดยชายคนดังกล่าวบอกว่า เป็นตำรวจออกหาข่าวในเขตชุมชนและละแวกใกล้เคียง
          
          ทางเพจ ระบุต่อว่า "เล่นซะเหมือนเลย เหมือนตำรวจ หรือเหมือนคนบ้า ทั้งภาพ ทั้งกลิ่น ให้ 100 เต็ม ไม่มีหักสักคะเเนน วัน ๆ พันกว่าเรื่องไม่เกินจริง"
          
          งานนี้่ชาวเน็ตเข้ามาแซวกันเพียบ เช่น เลิกงาน ขับรถ BMW, จบกันงานสืบ, ร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา มีอยู่จริง, คอสเก่งกว่าเลเยอร์ก็ตำรวจช่วงนี้นี่แหละ, อยู่ยากแล้วผู้กอง, ผมเจออาชีพในฝันละ ชอบชุดทำงานแบบนี้อะ 555, เหมือนทุกอย่างยกเว้นตำรวจ และ ร้อยเอกบอกว่าต้องเปลี่ยนแผนอีกแล้ว

สายตรวจ เจอชายเร่ร่อน ขอตรวจจนเจอของดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลประเวศ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สายตรวจ VS ชายเร่ร่อน ค้นตัวจนรู้ เบื้องหลังมียศ ถึงกับบอกเนียนทั้งภาพ-กลิ่น อัปเดตล่าสุด 20 มกราคม 2569 เวลา 21:52:22 1,742 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 คนไม่ใช่หุ่นยนต์ calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย