สายตรวจ VS ชายเร่ร่อน ค้นตัวจนรู้ เบื้องหลังมียศ ถึงกับบอกเนียนทั้งภาพ-กลิ่น

สายตรวจ เจอชายเร่ร่อน ขอตรวจจนเจอของดี อึ้งระบุยศ ร.ต.อ. สภาพนี้ขอถาม เหมือนตำรวจหรือคนบ้า ทั้งภาพ-กลิ่น คะแนนเต็ม 100 ไม่หัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลประเวศ
ทำเอาฮือฮาทั้งโซเชียล กับภาพตำรวจสายตรวจที่เข้าตรวจค้นชายเร่ร่อนรายหนึ่ง ในพื้นที่ สน.ประเวศ แต่กลับต้องสะดุดหลังพบของในกระเป๋า เป็นบัตร 1 ใบ ที่เผยความจริงเบื้องหลัง ชนิดที่ชาวเน็ตยังยกนิ้ว
ภาพดังกล่าวได้รับการเปิดเผยโดยเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลประเวศ ในวันนี้ (20 มกราคม 2569) พร้อมข้อความ "ผม ร้อยตำรวจเอก ปลอมตัวมา"
โดยเปิดเผยว่า วานนี้ (19 มกราคม) ขณะที่สายตรวจ สน.ประเวศ ออกตรวจภายในชุมชน บริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์ พบชายเร่ร่อน ผมเผ้ารุงรัง ไม่สวมเสื้อ จึงขอตรวจค้นตัว และสอบถามชื่อ ปรากฎว่า พบบัตรประจำตัวหน่วยงานหนึ่งของตำรวจ มีชื่อยศในบัตรว่า "ร้อยตำรวจเอก..." โดยชายคนดังกล่าวบอกว่า เป็นตำรวจออกหาข่าวในเขตชุมชนและละแวกใกล้เคียง
ทางเพจ ระบุต่อว่า "เล่นซะเหมือนเลย เหมือนตำรวจ หรือเหมือนคนบ้า ทั้งภาพ ทั้งกลิ่น ให้ 100 เต็ม ไม่มีหักสักคะเเนน วัน ๆ พันกว่าเรื่องไม่เกินจริง"
งานนี้่ชาวเน็ตเข้ามาแซวกันเพียบ เช่น เลิกงาน ขับรถ BMW, จบกันงานสืบ, ร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา มีอยู่จริง, คอสเก่งกว่าเลเยอร์ก็ตำรวจช่วงนี้นี่แหละ, อยู่ยากแล้วผู้กอง, ผมเจออาชีพในฝันละ ชอบชุดทำงานแบบนี้อะ 555, เหมือนทุกอย่างยกเว้นตำรวจ และ ร้อยเอกบอกว่าต้องเปลี่ยนแผนอีกแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลประเวศ