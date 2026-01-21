จบด้วยดี ครูปรีชายอมควัก 1.7 ล้าน จ่ายชดใช้ หมวดจรูญ จบคดีเบิกความเท็จ หวย 30 ล้าน

ปิดฉากคดี หวย 30 ล้าน ครูปรีชา ยอมจ่ายชดใช้ 1.7 ล้านบาท ให้ หมวดจรูญ คดีเบิกความเท็จ เผยไม่อยากให้พยานต้องเดือดร้อน
วันที่ 20 มกราคม 2569 โหนกระแส รายงานว่า ศาลจังหวัดกาญจนบุรี นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง ในคดีที่ ร้อยตำรวจโท จรูญ หรือ หมวดจรูญ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายปรีชา หรือ ครูปรีชา พร้อมพวกรวม 10 คน ในความผิดฐานเบิกความเท็จ โดยนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง ที่บัลลังก์ 14 ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
หมวดจรูญ พร้อมด้วยภรรยา และทนายอาคม เผยว่า คดีนี้ฝ่ายตนเปิดโอกาสให้ฝ่ายจำเลย ซึ่งขึ้นเบิกความเป็นพยานให้กับครูปรีชาในคดีหวย 30 ล้าน ซึ่งก็มีพยานฝั่งครูปรีชายินยอมกล่าวคำขอโทษต่อหน้าศาล และหมวดจรูญได้ดำเนินการถอนฟ้องไปให้แล้วจำนวน 5 ราย คงเหลือจำเลยในคดีนี้อีก 5 ราย ก็คือครูปรีชา เจ๊บ้าบิ่น เจ๊พัช และนายแผน ที่ผ่านมามีการเจรจาไกล่เกลี่ยหลายครั้ง กระทั่งครูปรีชาตกลงที่จะยินยอมจ่ายเงินชดใช้ เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท
หมวดจรูญ เปิดเผยว่า หลังจากต่อสู้ในคดีหวย 30 ล้านรวมถึงการฟ้องร้องครูปรีชากับพวกรวม 10 คนในความผิดฐานเบิกความเท็จ มาเป็นเวลานานหลายปี ความรู้สึกคับแค้นในใจก็เริ่มบรรเทาเบาบางลง แต่ก็ยังคงติดอยู่ในใจไม่สามารถลบออกไปได้ แต่หากวันนี้เจรจาไกล่เกลี่ยจบกันได้ด้วยดีก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีมาก
ขณะที่ ครูปรีชา เปิดใจว่า ที่ผ่านมาถือว่าเจรจาไกล่เกลี่ยกันมาได้เป็นอย่างดี คาดว่าเรื่องทุกอย่างน่าจะจบลงด้วยดี และขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามข่าวสารในคดีนี้มาอย่างใกล้ชิดและเป็นกำลังใจให้กับครูปรีชามาโดยตลอด จากนั้น ครูปรีชาพร้อมด้วยเจ๊บ้าบิ่นและเจ๊พัชได้เดินเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีด้วยรอยยิ้มทั้ง 3 คน
ต่อมา นายอาคม ทนายความของหมวดจรูญ เผยว่า ในการเจรจาไกล่เกลี่ยนัดสุดท้ายครูปรีชายินยอมจ่ายเงินชดใช้ให้กับหมวดจรูญเป็นเงิน 1,700,000 บาท โดยในวันนี้ได้ชำระไปแล้ว 1,620,000 บาท และนัดชำระส่วนที่เหลืออีก 80,000 บาทในวันที่ 23 มกราคม 2569
ด้าน ครูปรีชาเปิดเผยว่า ตนรับหน้าที่เป็นคนจ่ายเงินทั้งหมด ชดใช้ให้กับหมวดจรูญเอง แต่ไม่ขอบอกจำนวนเงิน โดยที่ยอมจ่ายก็เพราะมีความต้องการเพียงแค่ไม่อยากให้พยานฝั่งของตน ที่มาขึ้นให้การในคดีหวย 30 ล้านต้องได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเท่านั้น
