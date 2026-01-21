ซอง ดูฮี ลั่นน้องต้องไม่ตายฟรี เจอหลักฐานเด็ด กกน. เปื้อนเลือด ชี้วงแคบเข้ามาแล้ว

ซอง ดูฮี ลั่นน้องต้องไม่ตายฟรี ชี้หลักฐานสำคัญ กางเกงในเปื้อนเลือด และโทรศัพท์ที่ถูกซ่อน มั่นใจน้องไม่ได้ตายเอง หลังสงสัยอะไรทำให้น้องตาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
ต่อมา ซอง ดูฮี เปิดใจว่า ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้องกระโดดน้ำเสียชีวิต แต่เราต้องการรู้ว่าเหตุใดน้องถึงกระโดดลงไป และสิ่งที่เราต้องการค้นหาก็คือกางเกงในกับเสื้อในของน้อง ซึ่งนิติเวชจากโรงพยาบาลศรีสะเกษยืนยันกับญาติ ว่าไม่พบที่ร่างของน้อง ซึ่งมันผิดปกติมาก
จากนั้นตอนจะนำน้องเข้าโลงก่อนทำพิธี เราถามน้องว่ามีอะไรอยากบอกไหม ตอนนั้นปรากฏว่าร่างของน้องลืมตา เหมือนจะบอกว่าน้องไม่ได้ตั้งใจตายเอง แต่มีคนทำให้ตาย ตนกับครอบครัวจึงไปพบพนักงานสอบสวน ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าขณะนี้ยังไม่ได้เป็นคดีฆาตกรรม
แต่สิ่งที่พนักงานสอบสวนให้มา คือรถมอเตอร์ไซค์ที่น้องขี่ไปยังสะพาน เมื่อเปิดเช็กใต้เบาะรถก็พบถุงดำที่กลิ่นเลือดฟุ้งตีหน้า ปรากฏว่าในถุงมีกางเกงในเปื้อนเลือดที่หายไป เลือดเปื้อนหนักมากจนไม่น่าจะใช่เลือดประจำเดือนแน่นอน ทางตำรวจเลยอายัดไว้พิสูจน์ดีเอ็นเอแฝง
จากนั้นตนพาน้า ๆ ไปยังหอพักของน้อง ตอนแรกตั้งใจจะไปหาจดหมายลาตาย เพราะคิดว่าหากน้องคิดจะตายเองน่าจะมีจดหมาย แต่กลับไม่มีจดหมายลาตาย และญาติยังพบโทรศัพท์ของน้องที่หายไปและนึกว่าจมน้ำไปกับน้องแล้ว ซึ่งน่าสงสัยว่าทำไมโทรศัพท์มาอยู่ที่นี่
ล่าสุดวานนี้ (20 มกราคม) ซอง ดูฮี โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า "วงแคบเข้ามาแล้ว หลังสวดอภิธรรมเสร็จผมจะบอกทุกคน" และ "มึงไม่ตายฟรี"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
จากกรณีการเสียชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งที่กระโดดสะพานขาว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นน้องสาวของ ซอง ดูฮี ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมาเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่นำไปสู่การเสียชีวิต ว่าน้องสาวหนีอะไรมาหรือไม่ ญาติยังคาใจเรื่องที่เกิดขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
ต่อมาวันที่ 19 มกราคม 2569 ซอง ดูฮี เปิดเผยว่า ได้ส่งร่างของน้องสาวไปยังสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ ก่อนจะนำร่างกลับมาทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อตรวจทุกอย่างเสร็จสิ้น สำหรับผลทางนิติวิทยาศาสตร์จะแจ้งให้ทราบหลังจากนี้ ซึ่งเบื้องต้นการเสียชีวิตของน้องเป็นไปในทิศทางที่ญาติตั้งข้อสงสัยไว้ เหลือแค่ขั้นตอนของทางตำรวจดำเนินการต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
ต่อมา ซอง ดูฮี โพสต์อีกว่า "สิ่งที่เราเอาน้องมาผ่าพิสูจน์ เราไม่ต้องการทราบสาเหตุการตาย เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าน้องกระโดดสะพานจมน้ำเสียชีวิต แต่สิ่งที่พวกเราอยากรู้ ทำไมน้องจึงทำ !! และค้นหาสิ่งที่หายไป ซึ่งเราก็ไปเจอคือกางเกงในเปื้อนเลือดที่อยู่ใต้มอเตอร์ไซค์ และโทรศัพท์ที่โดนซุกซ่อน"
รวมถึงโพสต์ว่า "ถ้ากูไม่เอะใจมึงน่าจะโดนเผาไป และคนก็ลืมมึงแล้ว กูทำเต็มที่ น้า....กับกูร่วมมือกันทำให้มึงแล้วนะ" และ "จุดที่มั่นใจคือกางเกงในเปื้อนเลือด !!"
ทั้งนี้ ซอง ดูฮี ยังแชร์ต่อคอมเมนต์ของบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าน้องอาจจะถูกกระทำมิดีมิร้ายและหนีออกมา โดยมุ่งไปที่บ้านแต่ไม่เจอพ่อ เลยรีบออกมาเพราะคนร้ายขี่รถไล่ตามน้องมาติด ๆ จนถึงสะพาน น้องเลยทิ้งรถและขึ้นไป ก่อนกระโดดสะพานด้วยความกลัว
โดย ซอง ดูฮี ระบุว่า "ถ้าเป็นแบบนี้จริง ๆ !! ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองศรีสะเกษด้วยครับ ช่วยตามเจ้าของ Fackbook นี้มาสอบสวนด้วยครับ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซอง ดูฮี