ขุดประวัติ ไอ้แซม คนร้ายฆ่า พนง. โรงแรม เข้า-ออกคุกเป็นว่าเล่น สังคมแค้นจี้ประหาร

 
            เปิดประวัติ ไอ้แซม ฆาตกรโหดทุบหัวสาวโรงแรมหัวหินดับ พบเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นตั้งแต่เยาวชน ญาติแฉนิสัยเกเร ด้านเพื่อนเหยื่อเดือด จี้ประหารชีวิตสถานเดียว 

ประวัติ ไอ้แซม คนร้ายฆ่า พนง.โรงแรมหัวหิน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

            จากกรณีการจับกุม นายรัฐติกร ยิ่งยอด หรือ แซม คนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมหัวหิน โดยชิงโทรศัพท์มือถือและเงินสดเพียง 350 บาทก่อนหลบหนีไป ซึ่งถูกจับกุมได้ในพงหญ้าใต้สะพานเมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา

            วันที่ 21 มกราคม 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า จากการตรวจสอบประวัติของนายรัฐติกร พบว่าก่อคดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทำร้ายร่างกาย บุกรุกเคหสถาน และคดีอนาจารตั้งแต่วัยรุ่น โดยเข้าออกเรือนจำมาแล้วหลายครั้ง

            ด้านคนใกล้ชิดในบ้านเกิดต่างให้ข้อมูลว่า เจ้าตัวมีนิสัยเกเรมาตั้งแต่เด็ก และใช้ชีวิตวนเวียนอยู่ในเรือนจำมากกว่าโลกภายนอก มีทั้งคดีลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย และข่มขืนกระทำชำเรา จนกระทั่งแม่ที่ทำงานรับจ้างดูแลคนป่วยอยู่ที่หัวหิน ได้ชักชวนให้ลงไปหางานทำได้ประมาณ 6-7 เดือน ก่อนจะมาก่อเหตุดังกล่าว

ประวัติ ไอ้แซม คนร้ายฆ่า พนง.โรงแรมหัวหิน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

            ขณะที่เพื่อนบ้านระบุว่า ปกตินายแซมมักจะมีสัมมาคารวะและดูไม่มีพิษมีภัยเมื่อพบเจอกัน ทำให้ทุกคนรู้สึกตกใจและไม่คาดคิดว่าคนรู้จักที่ดูเหมือนจะกลับเนื้อกลับตัวได้หลังจากพ้นโทษมา จะกล้าลงมือก่อเหตุที่โหดเหี้ยมเช่นนี้

            ภายหลังเจ้าหน้าที่จับกุมตัวนายรัฐติกร กลุ่มเพื่อนพนักงานโรงแรมผู้เสียชีวิตได้รวมตัวกันแสดงความโกรธแค้น พร้อมเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิต โดยระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่ใช่เพียงการชิงทรัพย์ แต่เป็นการตั้งใจฆ่า เนื่องจากเหยื่ออยู่ในสภาพหลับและไม่มีโอกาสป้องกันตัว พร้อมมองว่าผู้ต้องหารายนี้เข้าออกเรือนจำบ่อยครั้งจนไม่เกรงกลัวกฎหมาย เกรงว่าหากพ้นโทษออกมาอีกอาจจะไปก่อเหตุกับผู้อื่นซ้ำรอยเดิม

ประวัติ ไอ้แซม คนร้ายฆ่า พนง.โรงแรมหัวหิน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

ประวัติ ไอ้แซม คนร้ายฆ่า พนง.โรงแรมหัวหิน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 



ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้

