ซอนอึนฮเย นักพากย์เสียงชื่อดัง เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 40 ปี สามีเผยเหตุเศร้า

         ข่าวเศร้าวงการเกาหลีใต้ ซอนอึนฮเย นักพากย์เสียงชื่อดัง เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 40 ปี สามีเผยเหตุสุดเศร้า ผู้คนแห่ร่วมอาลัย 

ซอนอึนฮเย นักพากย์เสียงเกาหลี เสียชีวิตกะทันหัน
ภาพจาก Instagram voice_sunsun

         เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Koreaboo รายงานว่า ซอนอึนฮเย (Seon Eun Hye) นักพากย์เสียงชาวเกาหลีใต้ เสียชีวิตอย่างกะทันหันจากไปในวัย 40 ปี สร้างความเศร้าโศกและเสียใจให้กับวงการบันเทิง ขณะที่แฟน ๆ ต่างพากันเข้าไปร่วมแสดงความอาลัย 

         ข่าวการเสียชีวิตของซอนอึนฮเย ถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา โดยจองซองฮุน เพื่อนร่วมวงการนักพากย์ ได้แจ้งข่าวเศร้านี้ผ่านทางบัญชีโซเชียล แต่ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด

         ต่อมา แจโฮชเว ประธานสมาคมนักพากย์แห่งเกาหลี และนักพากย์เสียงตัวละครอันปังแมน ซึ่งเป็นสามีของซอนอึนฮเย ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า "ภรรยาของผมเสียชีวิต เมื่อเย็นวันที่ 16 มกราคม จากภาวะหัวใจหยุดเต้น" 

ซอนอึนฮเย นักพากย์เสียงเกาหลี เสียชีวิตกะทันหัน
ภาพจาก Instagram voice_sunsun

         หลังทราบข่าวเศร้าเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เพื่อน ๆ ในวงการต่างเข้าไปร่วมแสดงความอาลัย รวมไปถึงเหล่าแฟนคลับและผู้คนบนโลกออนไลน์ ได้แสดงความเสียใจด้วยการส่งภาพดอกเบญจมาศ ขอให้เธอไปสู่สุคติและได้อยู่ในช่วงเวลาที่สวยงามราวดอกไม้  

         สำหรับซอนอึนฮเย เกิดเมื่อปี  2528 เข้าร่วมโรงเรียนฝึกนักพากย์เสียงของสถานโทรทัศน์ KBS ในปี 2554  ได้รับการคัดเลือกเป็นนักพากย์เสียงรุ่นที่ 36 เธอทำงานเป็นนักพากย์อิสระตั้งแต่ปี 2556-2567 สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมาย เธอเคยเป็นลูกศิษย์ของแจโฮชเว ก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายมาเป็นสามีภรรยา 

ซอนอึนฮเย นักพากย์เสียงเกาหลี เสียชีวิตกะทันหัน
ภาพจาก Instagram voice_sunsun

         ซอนอึนฮเย มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่นิยมจากการพากย์แอนิเมชั่นเรื่อง Black Rubber Shoes รวมไปถึงเรื่องอื่น ๆ อาทิ Doctor Foster, Dragon Training, Lego Elf, Little Princess Sophia, Future Warrior Sia, Garden of Language, Pretty Rhythm Aurora Dream, และ Hunter x Hunter Movie 

         ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2568 ซอนอึนฮเย เคยเปิดเผยว่า กำลังต่อสู้กับอาการกระตุกของกล้ามเนื้อกล่องเสียง ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้เสียง และเมื่อ 8 เดือนก่อนหน้านั้น เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดมดลูก และยังต้องเข้ารับการตรวจชิ้นเนื้อต่อมไทรอยด์ด้วยเข็มขนาดเล็ก โดยขณะนั้นเธอได้ให้กำลังใจถึงผู้อื่น โดยกล่าวว่า "ฉันหวังว่าฉันจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากได้บ้าง" 

ขอบคุณข้อมูลจาก Koreaboo, The Chosun Daily, Chosunbiz, mk.co.kr 


