สยองกลางกรุง หญิงวัย 70 ถูกฆ่าโหด ถูกทุบหน้าเลาะ-กรีดร่าง แม่บ้านหายตัวปริศนา


           สยองกลางกรุง หญิงวัย 70 ถูกสังหารโหดในบ้าน ย่านนวมินทร์ 70 ช็อกทุบหน้าเละ กรีดหน้า-คอ-ข้อเท้า แม่บ้านหายตัวหลังวิวาท เร่งเช็กวงจรปิดล่าตัว 

เร่งล่าแม่บ้าน หลังเจอศพหญิงชรา
ภาพจาก Bright TV 
 
           วันที่ 21 มกราคม 2568 เพจ ดาวแปดแฉก รายงานว่า เกิดเหตุหญิงชราวัย 70 ปี เสียชีวิตในสภาพสยดสยองภายในบ้านหลังหนึ่ง ซอยนวมินทร์ 70 โดยมีบาดแผลผิดธรรมชาติ สภาพบ้านถูกปิดมิดชิด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บึงกุ่ม กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ 

           ขณะที่ Bright TV รายงานว่า สภาพศพของผู้เสียชีวิตมีร่องรอยถูกทำร้ายอย่างรุนแรง โดยเฉพาะใบหน้าถูกทุบจนเละคล้ายถูกของแข็งกระแทกซ้ำหลายครั้ง พบบริเวณใบหน้า ลำคอ ข้อเท้า ถูกกรีดด้วยของมีคม สะท้อนความโหดเหี้ยมของผู้ลงมือ

          เบื้องต้นเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน มีเรื่องทะเลาะวิวาทรุนแรงกับแม่บ้าน หลังสิ้นเสียงทะเลาะทุกอย่างในบ้านก็เงียบ กระทั่งมาพบเจ้าของบ้านกลายเป็นศพ ขณะที่ตอนนี้แม่บ้านหายตัวไป พร้อมปิดช่องทางติดต่อทั้งหมด 

          ตอนนี้ทางครอบครัวทราบเรื่องแล้วกำลังเดินทางมาที่บ้าน เบื้องต้นพนักงานสอบสวนมุ่งประเด็นไปที่ความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างผู้เสียชีวิตกับแม่บ้าน พร้อมสั่งให้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาเส้นทางหลบหนี พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับ
 

ขอบคุณข้อมูลจาก Bright TV, ดาวแปดแฉก


โพสต์เมื่อ 21 มกราคม 2569 เวลา 16:30:53
