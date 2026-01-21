สยองกลางกรุง หญิงวัย 70 ถูกสังหารโหดในบ้าน ย่านนวมินทร์ 70 ช็อกทุบหน้าเละ กรีดหน้า-คอ-ข้อเท้า แม่บ้านหายตัวหลังวิวาท เร่งเช็กวงจรปิดล่าตัว
ภาพจาก Bright TV
วันที่ 21 มกราคม 2568 เพจ ดาวแปดแฉก รายงานว่า เกิดเหตุหญิงชราวัย 70 ปี เสียชีวิตในสภาพสยดสยองภายในบ้านหลังหนึ่ง ซอยนวมินทร์ 70 โดยมีบาดแผลผิดธรรมชาติ สภาพบ้านถูกปิดมิดชิด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บึงกุ่ม กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ขณะที่ Bright TV รายงานว่า สภาพศพของผู้เสียชีวิตมีร่องรอยถูกทำร้ายอย่างรุนแรง โดยเฉพาะใบหน้าถูกทุบจนเละคล้ายถูกของแข็งกระแทกซ้ำหลายครั้ง พบบริเวณใบหน้า ลำคอ ข้อเท้า ถูกกรีดด้วยของมีคม สะท้อนความโหดเหี้ยมของผู้ลงมือ
ตอนนี้ทางครอบครัวทราบเรื่องแล้วกำลังเดินทางมาที่บ้าน เบื้องต้นพนักงานสอบสวนมุ่งประเด็นไปที่ความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างผู้เสียชีวิตกับแม่บ้าน พร้อมสั่งให้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาเส้นทางหลบหนี พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับ
ขอบคุณข้อมูลจาก Bright TV, ดาวแปดแฉก