อินฟลูฯ ฝรั่งถึงกับงง แม่แฟนสั่งให้หยิบหม้อสีเขียว คนแห่เฉลยทำไมเรียกอย่างงั้น

อินฟลูฯ ชาวต่างชาติในไทย เป็นงงเมื่อถูกแม่แฟนขอให้หยิบหม้อสีเขียว ทั้งที่เป็นสีน้ำเงิน ชาวเน็ตเอ็นดู แห่เฉลยที่มา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Edo Eats Wrong
กลายเป็นโพสต์ไวรัลในโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 21 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Edo Eats Wrong อินฟลูฯ สายกินชื่อดัง ออกมาเล่าเรื่องชวนขำระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย หลังแม่แฟนขอให้เข้าไปหยิบหม้อสีเขียวในครัว แต่ไม่ว่าจะหายังไงก็หาไม่เจอ
จากภาพจะเห็นว่าเจ้าตัวยืนถือหม้อ "สีน้ำเงิน" อยู่ในมือ แต่หม้อดังกล่าวนี้แม่ของแฟนยืนยันว่ามันคือ "สีเขียว" ทำเอาชาวต่างชาติถึงกับงงว่ามันคือสีเขียวตรงไหนครับเนี่ย
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตไทยแห่คอมเมนต์กันเพียบ บางคนช่วยเฉลยว่าในอดีตภาษาไทยยังไม่มีการแยกคำว่าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินอย่างชัดเจน คนรุ่นก่อนจึงเหมารวมเรียกว่าสีเขียวหมด ทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก ซึ่งบางส่วนแนะว่า ถ้าแม่แฟนบอกว่าสีเขียว ก็ให้ยอมเรียกว่าสีเขียวไป เพราะไม่งั้นอาจจะไม่ได้กินข้าว
ขณะที่อีกหลายคนบอกตรงกันว่า เรื่องนี้เป็นกันแทบทุกบ้าน บางบ้านเรียกสีฟ้าว่าสีเขียว เรียกสีชมพูว่าสีแดง จนลูกหลานงงไปตาม ๆ กัน ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือคำว่า พิมพ์เขียว ทั้งที่ภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่า Blue print จึงสรุปได้คำเดียวว่า ดราม่าสีหม้อครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิด แต่เป็นการเรียกสีของคนยุคก่อนที่ไม่เหมือนในปัจจุบันนั่นเอง