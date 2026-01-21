จากสนุกกลายเป็นสยอง เครื่องเล่นไวกิ้งมังกรยักษ์พังถล่ม นักเรียนเจ็บอื้อ อาการสาหัส

เหตุระทึกขวัญ เครื่องเล่นไวกิ้งมังกรยักษ์ ในงานแฟร์เกิดพังถล่ม นักเรียนเจ็บ 14 ราย อาการสาหัส 2 ราย จากสนุกกลายเป็นสยอง
ภาพจาก X @Trafico_Puebla
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 เว็บไซต์ NDTV เผยว่า เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นที่ภายในงานแฟร์แห่งหนึ่ง ในประเทศอินเดีย เมื่ออยู่ ๆ เครื่องเล่นไวกิ้งยักษ์เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน เสาคานพังถล่มลงมา ในขณะที่มีเด็ก ๆ นักเรียนกำลังเล่นอยู่จำนวนมาก เป็นเหตุให้มีผู้รับบาดเจ็บมากกว่าสิบราย
ภาพจาก X @Trafico_Puebla
รายงานเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา ที่งานเทศกาล Maharaj No Melo ในเมืองจาบัว รัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนท้องถิ่น ได้ขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมชื่อว่า โคลัมบัสสวิง (Columbus Swing) ซึ่งมีลักษณะเป็นชิงช้ารูปทรงเรือมังกรลำใหญ่แกว่งไปมา หรือที่เรียกกันว่า ไวกิ้งมังกรยักษ์
ภาพจาก X @Trafico_Puebla
แต่ปรากฏว่าในขณะที่เครื่องเล่นนี้กำลังแกว่งไปมา และเด็ก ๆ อยู่ในความสนุกสนาน มันกลับกลายเป็นความสยดสยองในชั่วพริบตา เมื่อเสาโครงสร้างรับน้ำหนักตรงกลางเกิดพังลงอย่างกะทันหัน เป็นเหตุให้เครื่องเล่นถล่มลงมายังพื้นด้านล่างพร้อมกับเสียงกรีดร้องหวาดกลัวสุดชีวิต ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่อยู่ในงานและเห็นเหตุการณ์ จึงรีบพากันเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างอลหม่าน
รายงานเผยว่า มีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บจำนวน 14 ราย ได้รับการช่วยเหลือถูกพาตัวส่งโรงพยาบาล โดยมีบาดแผลเลือดออก ไปจนถึงกระดูกหัก และในจำนวนนี้มี 2 รายอาการสาหัส ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ภาพจาก X @Trafico_Puebla
พยานผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่า เครื่องเล่นชิงช้าดังกล่าวรับน้ำหนักเกินความปลอดภัยและดูไม่แข็งแรงตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ จนกระทั่งสิ่งที่พวกเขาหวาดกลัวก็เกิดขึ้นจริง เครื่องเล่นพังถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาพวกเขา "มันน่ากลัวมาก ไม่มีใครตรวจสอบดูแลอะไรเลย แล้วอยู่ ๆ ชิงช้าก็พังไปเอง"
คลิปวิดีโอในช่วงเวลาที่เกิดเหตุถูกบันทึกเอาไว้ได้ ก่อนจะถูกนำไปแชร์บนโซเชียลมีเดีย และจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเล่น ทำให้ชีวิตของเด็ก ๆ ต้องตกอยู่ในอันตรายเช่นนี้
ภาพจาก X @Trafico_Puebla
ต่อมา ทางตำรวจเผยว่า ได้ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ในเบื้องต้น พบว่าเกิดจากความบกพร่องด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรง โดยวัสดุที่ใช้ไม่แข็งแรง และคาดว่ามีปัจจัยเรื่องการบรรทุกน้ำหนักเกินด้วย ขณะเดียวกัน ทางหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่น ได้ตั้งทีมสอบสวนร่วมหลายหน่วยงาน รวมถึง วิศวกรจากกรมโยธาธิการ และการไฟฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง เพื่อตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo News, NDTV