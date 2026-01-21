HILIGHT
ผิดไหม ? สาวปรี๊ดแม่สามี ติรสชาติแกงส้มไม่พัก เดือดเททิ้งโชว์ ลั่นกินไม่ได้ก็ให้หมากิน !

          สะใภ้โพสต์ระบาย ถูกแม่สามีติรสชาติแกงส้มไม่หยุด ก่อนตัดสินใจเททิ้งต่อหน้า ลั่นกินไม่ได้ก็ให้หมากิน ถามแบบนี้เราผิดไหม 

ดราม่า สะใภ้ถูกแม่สามีติรสชาติแกงส้ม

          วันที่ 21 มกราคม 2569 โลกออนไลร์กำลังแชร์โพสต์ที่เป็นดราม่า กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เรื่องราวลงในกลุ่ม ค้าขาย แพรกษา ตำหรุ บางปู เล่าประสบการณ์ในครอบครัวที่จบลงด้วยความเดือด หลังเธอทำแกงส้มหม้อใหญ่ให้แม่สามีกินด้วยความตั้งใจ แต่ถูกติซ้ำซากจนทนไม่ไหว 

ดราม่า สะใภ้ถูกแม่สามีติรสชาติแกงส้ม

          โพสต์ดังกล่าว เป็นภาพของหม้อแกงส้มที่หกกระจายอยู่เต็มพื้น พร้อมข้อความว่า "เราแกงส้มให้แม่สามีกิน แล้วแม่สามีมาติเปรี้ยวไป เราก็กลับไปปรุงอีกรอบ รอบ 2 บอกเค็มไป ใช้น้ำเสียงแบบทำหน้าทำตา เราเลยเททิ้งต่อหน้า บอกกินได้ก็กิน กินไม่ได้ก็เทให้หมากิน แบบนี้เราผิดไหม"

ดราม่า สะใภ้ถูกแม่สามีติรสชาติแกงส้ม

ดราม่า สะใภ้ถูกแม่สามีติรสชาติแกงส้ม

          หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่า ชาวเน็ตต่างเข้าใจหัวอกและเห็นใจเจ้าของโพสต์ มองว่าการถูกติซ้ำ ๆ ด้วยน้ำเสียงและท่าทีไม่ให้เกียรติ เป็นเรื่องที่ใครเจอก็ยากจะทนไหว หลายคนแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวว่าเคยอยู่ในสถานการณ์คล้ายกัน ทำอะไรก็ไม่ถูกใจแม่ผัว พร้อมมองว่า ปัญหาแม่ผัว–สะใภ้ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สร้างความหนักใจให้กับสามีภรรยาหลายคู่จริง ๆ

ดราม่า สะใภ้ถูกแม่สามีติรสชาติแกงส้ม

ดราม่า สะใภ้ถูกแม่สามีติรสชาติแกงส้ม

ดราม่า สะใภ้ถูกแม่สามีติรสชาติแกงส้ม

          อย่างไรก้ดี บางส่วนมองว่าการเทอาหารทิ้งต่อหน้าผู้ใหญ่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรควรพูดกันตรง ๆ มากกว่าการแสดงออกเชิงท้าทาย นอกจากนี้ ยังสังเกตว่าภาพแกงที่ถูกเททิ้งอาจไม่ใช่ภาพจริง และเป็นรูปเก่าในเน็ต ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการแต่งเรื่องขึ้นเพื่อนำมาปั่นกระแสให้เกิดดราม่าหรือไม่

ดราม่า สะใภ้ถูกแม่สามีติรสชาติแกงส้ม


ภาพจาก
เฟซบุ๊ก ค้าขาย แพรกษา ตำหรุ บางปู


