HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เตือนผู้บริโภค ! อย. สั่งเพิกถอนทะเบียนยาแคปซูลสมุนไพรดัง ชี้ไม่ปลอดภัย

          ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง อย. เพิกถอนทะเบียนยาแคปซูลโสมปู่เซิน ยาแคปซูลสมุนไพรยี่ห้อดัง หลังข้อมูลไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียน เข้าข่ายไม่ปลอดภัย และเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม

ข้อมูลไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ภาพจาก : Eugeniusz Dudzinski / Shutterstock.com

         ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ 21/2569 เพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแคปซูลโสมปู่เซิน เลขทะเบียน G 427/52 ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันเข้าข่ายแสดงให้เข้าใจผิดว่าเป็นสมุนไพรแท้ และข้อมูลไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียน ถือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

         คำสั่งเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยผู้รับใบสำคัญฯ สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

สำหรับเนื้อหาในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ระบุดังนี้

ข้อมูลไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียน

          " เผยแพร่คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ 21/2569 
          เรื่อง การเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
          จำนวน 1 ทะเบียน 

          คำสั่งฉบับดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากผลการตรวจสอบและการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาแคปซูลโสมปู่เซิน เลขทะเบียนที่ G 427/52 พบยาแผนปัจจุบัน ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) และทาดาลาฟิล (Tadalafil) เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือวัตถุที่ทำเทียมทั้งหมดหรือบางส่วน

          เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแท้ ตามมาตรา 59 (1) และเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามตำรับที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริง ตามมาตรา 59 (5) จึงเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม ตามมาตรา 58 (1) ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (3) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั้งที่ 6/2568 วันที่ 4 ธันวาคม 2568 มีคำสั่งเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแคปซูลโสมปู่เซิน เลขทะเบียนที่ G 427/52

          อนึ่ง หากผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ อาจใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือไปยื่นต่อศาลปกครองกลางโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองกลางภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้

          ทั้งนี้ นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          สั่ง ณ วันที่ 9 มกราคม 2569 

          ลงนามโดย รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา"

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เตือนผู้บริโภค ! อย. สั่งเพิกถอนทะเบียนยาแคปซูลสมุนไพรดัง ชี้ไม่ปลอดภัย โพสต์เมื่อ 22 มกราคม 2569 เวลา 11:49:40 2,034 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 คนไม่ใช่หุ่นยนต์ calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย