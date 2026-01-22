ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง อย. เพิกถอนทะเบียนยาแคปซูลโสมปู่เซิน ยาแคปซูลสมุนไพรยี่ห้อดัง หลังข้อมูลไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียน เข้าข่ายไม่ปลอดภัย และเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ 21/2569 เพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแคปซูลโสมปู่เซิน เลขทะเบียน G 427/52 ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันเข้าข่ายแสดงให้เข้าใจผิดว่าเป็นสมุนไพรแท้ และข้อมูลไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียน ถือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
เรื่อง การเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จำนวน 1 ทะเบียน
คำสั่งฉบับดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากผลการตรวจสอบและการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาแคปซูลโสมปู่เซิน เลขทะเบียนที่ G 427/52 พบยาแผนปัจจุบัน ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) และทาดาลาฟิล (Tadalafil) เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือวัตถุที่ทำเทียมทั้งหมดหรือบางส่วน
เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแท้ ตามมาตรา 59 (1) และเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามตำรับที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริง ตามมาตรา 59 (5) จึงเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม ตามมาตรา 58 (1) ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (3) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั้งที่ 6/2568 วันที่ 4 ธันวาคม 2568 มีคำสั่งเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแคปซูลโสมปู่เซิน เลขทะเบียนที่ G 427/52
อนึ่ง หากผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ อาจใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือไปยื่นต่อศาลปกครองกลางโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองกลางภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้
ทั้งนี้ นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 มกราคม 2569
คำสั่งเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยผู้รับใบสำคัญฯ สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
สำหรับเนื้อหาในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ระบุดังนี้
ลงนามโดย รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา"