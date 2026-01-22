เจ้าของร้านสูท ลั่นไม่ได้หิวเงิน รับผิดที่ตัวเอง นัดลูกมาช่วยถ่ายงาน ยันสู้เพื่อลูกถึงที่สุด

เจ้าของร้านสูทโพสต์บ้าง ผิดที่ตัวเอง นัดลูกสาวให้มาช่วยถ่ายงานที่ร้านสูท รับช่วงนี้คือมรสุมลูกใหญ่ ยันไม่ได้หิวเงิน ถ้าย้อนเวลาได้คงไม่โทร. ตามให้ลูกมาที่ร้าน
จากกรณีบนโลกออนไลน์ มีกระแสข่าวเกี่ยวกับทนายชื่อดัง ซึ่งถูกแฉว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็กสาว อายุ 18-19 ปี ลูกสาวเจ้าของร้านตัดสูท โดยในเวลาต่อมาพบว่า ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ออกมาชี้แจงต่อกระแสข่าวบนสังคมออนไลน์ โดยขอแสดงความเสียใจและขออภัยต่อทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังไม่ประสงค์จะให้รายละเอียดใด ๆ นั้น
ล่าสุด (22 มกราคม 2569) มีรายงานว่า เฟซบุ๊กของเจ้าของร้านสูทคู่กรณี ซึ่งเป็นพ่อของเด็กสาวผู้เสียหาย ได้โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้
"ช่วงนี้คือมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตเลย ตอนที่ทราบเรื่อง มีหลายคนบอกให้หยุด ให้มันผ่านไป ถือเป็นบทเรียน แต่สิ่งที่ผมพยายามลุกออกมาสู้จนถึงวันนี้ ซึ่งมันยังไม่จบหรอก ผมอยากจะบอกว่าผมรักลูกมาก ๆ จริง ๆ ตั้งแต่เลี้ยงดูมาตั้งแต่ลืมตาดูโลก เขาไม่เคยต้องลำบากในการใช้ชีวิต แต่ผมจะสอนลูกเสมอให้รู้จักความลำบาก หน้าที่ตนเอง การเห็นอกเห็นใจคนอื่น สิ่งที่ผมอาจจะสอนน้อยไปหน่อยคือการไว้ใจคนอื่น เพราะบางครั้งแม้แต่ตัวเราเองยังพลาดเลยในเรื่องการไว้ใจคนอื่นจนถึงตอนนี้
สมมติเรื่องแย่ ๆ แบบนี้ได้เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนอื่น แล้วมันหายเงียบไปเลย คนที่เจ็บ คนที่รู้สึกแย่ที่สุดคือเด็กคนนั้น และมันคงเป็นตราบาปเป็นความทรงจำที่ไม่ดีกับเขาไปตลอดชีวิต อย่างน้อยในวันนี้ผมก็อาจจะสามารถเซฟเด็กคนอื่น ๆ ไว้ไม่ให้โดนเรื่องอะไรแบบนี้
ผมไม่อยากได้เงิน ผมไม่ได้หิวเงิน ถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ ผมคงไม่โทร. ตามลูกสาวให้มาที่ร้านในวันนั้น แต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องสู้กันต่อไป บทลงโทษหรือปลายทางของเรื่องนี้มันมีอยู่แล้วครับ
ขอบคุณที่กำลังใจอันล้นหลามที่ส่งเข้ามา ส่วนคอมเมนต์แย่ ๆ ผมพยายามปล่อยผ่าน ไม่สนใจ และภาวนาให้ลูกผมเข้มแข็งและสู้ไปกับผม
อยากให้ทุกคนที่คอมเมนต์แย่ ๆ ลองคิดทบทวนดูดี ๆ ว่า ถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นกับคนที่คุณรัก คุณจะทนได้ไหม คุณจะสู้อย่างไร อย่างเช่นผมที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ไม่มีหน้าสื่อ ไม่มีบารมี เส้นสายใด ๆ แต่ผมก็จะทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดครับ ปล. และถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องมาจากผมเอง ที่นัดให้ลูกมาช่วยถ่ายงานที่ร้านสูท"