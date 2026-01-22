หนุ่ม กรรชัย เล่าปม ทนายแก้ว ทุกข์ใจถูกอ้างชื่อ ทั้งที่ไม่ขอยุ่ง เผยเหตุไม่เชิญมาโหนกระแส

หนุ่ม กรรชัย เผยเหตุช่วงหลังไม่ค่อยได้เชิญมา ทนายแก้ว มาโหนกระแส รับรู้เรื่องตั้งแต่ปลายปี ทุกข์ใจ ทนายแก้ว เอาชื่อตนไปพูด ทั้งที่บอกชัด เรื่องนี้พี่ไม่ยุ่ง
จากเรื่องราวของ ทนายแก้ว ที่ถูกเพจต่าง ๆ ออกมาแฉถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็กสาวอายุ 18 - 19 ปี ลูกสาวเจ้าของร้านตัดสูท จนเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หนักในสังคมนั้น ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาโพสต์ยอมรับ เป็นทนายในข่าว แต่ขอยังไม่เผยรายละเอียด
ล่าสุด (22 มกราคม 2569) ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 หนุ่ม กรรชัย ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า ตนเชื่อว่าหลาย ๆ คนคงมีคำถามในใจที่อยากถามถึงตน ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าทนายแก้วมาออกรายการโหนกระแสบ่อย และทนายแก้วก็มีชื่อเสียงจากรายการของตน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคำถามจากสังคมว่า ตนรู้เรื่องนี้ด้วยไหม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ตนขอเรียนว่า ตนทราบเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา ตนรู้จาก 3 คนคือ เบนซ์ อาปาเช่, อ.จตุรงค์ จงอาษา และจากบังแจ็ค แต่คนแรกที่บอกตนคือ เบนซ์ อาปาเช่ ซึ่งโทร. มาหาตนเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม บอกว่า พี่หนุ่มทราบไหมว่าทนายแก้วไปทำเรื่องแบบนี้เอาไว้ จากนั้นก็เล่าเรื่องในฝั่งของฝ่ายหญิง ว่าฝ่ายหญิงและพ่อเล่าอะไรให้ฟังบ้าง
ซึ่งตนฟังแล้วก็ตกใจมาก เลยโทร. ไปตามทนายแก้ว ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทนายแก้วทำหรือเปล่า ขอให้พูดกับตรง ๆ อย่าโกหก เพราะสิ่งที่ถ้าแก้วไปทำจริง ๆ มันไม่ถูกต้องนะ ตนพูดกับแก้วถึงขั้นว่า...แก้วคิดดี ๆ ก่อนพูดกับพี่ เพราะแก้วเป็นทนายความ แก้วจำเป็นที่จะต้องบอกกับพี่ด้วยความจริง เพราะในวันที่แก้วมาสอนสั่ง มาบอกคนอื่น ๆ มาให้ข้อคิดเห็นทางกฎหมายกับคนอื่น หรือผู้กระทำคนอื่น ๆ แก้วทำแล้ว แต่เรื่องมันเกิดกับแก้ว แก้วต้องพูดข้อเท็จจริงกับพี่
สิ่งที่ทนายแก้วตอบคือ แกยอมรับว่าไปกับน้องผู้หญิงจริง ๆ แต่เรื่องที่เล่าให้ตนฟังเป็นอีกแบบหนึ่ง คือมุมของฝ่ายหญิงกับทนายแก้วไม่เหมือนกัน ราวกับไปด้วยกัน แต่น้องพูดแบบนี้ แก้วพูดแบบนี้ ข้อเท็จจริงไม่ตรง
ตนก็บอกไปว่า ตนไม่รู้หรอกว่าแก้วทำหรือไม่ทำ แต่ตนไม่ขอยุ่งเรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมาก แล้วตนรับไม่ได้เพราะตนก็มีลูกสาว แก้วโทร. คุยกับเบนซ์เอง ตนขอไม่เกี่ยว จากนั้นก็เอาเบอร์เบนซ์ อาปาเช่ ให้ทนายแก้วไป ซึ่งก็มีการโทร. คุยกันจริง แต่ตนไม่รู้รายละเอียด ไม่ได้สนใจอะไร นึกว่าเรื่องจบแล้ว
จากนั้นตนได้คุยกับแก้ว เพราะผ่านไป 1 วัน อ.จตุรงค์ จงอาษา ท่านลงโพสต์ของท่าน บอกว่ามีทนายดังไปจก กี จกหน้าอก ลูกสาวของลูกความตัวเอง ตนอ่านก็ตกใจว่าเป็นแก้วไหม เลยโทร. ไปหา อ.จตุรงค์ โดยก่อนโทร. ไปก็มีการสอบถามไปยังทนายแก้วแล้วว่าเห็นโพสต์หรือยัง ใช่แก้วไหม อ.จตุรงค์ ทราบได้ยังไง แก้วบอกไม่รู้เหมือนกับว่าทราบได้ไง
ดังนั้น หนุ่ม กรรชัย เลยโทร. หา อ.จตุรงค์ แล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น อ.จตุรงค์ เล่าเหมือนกับที่ เบนซ์ อาปาเช่ ให้ตนฟัง แล้วถามว่ารู้ได้ไง อ.จตุรงค์ จึงบอกว่า บังเอิญว่าทนายความของอาจารย์เอง เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของพ่อเด็ก ท่านเลยได้ทราบเรื่องมา
ตนบอกไปว่า ตนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ที่ตนได้ยินมานั้นไม่ตรงกัน อย่างให้ทางอาจารย์ได้ฟังจากทั้ง 2 มุมแล้วไปวิเคราะห์เอาเอง ตนไม่ขอยุ่งกับเรื่องนี้ แล้วให้ทนายแก้วโทร. คุยกับอาจารย์
แต่เมื่อเรื่องที่ตนไม่ค่อยสบายใจ เพราะทนายแก้วบอกให้ตนโทร. ไปหาพ่อของเด็กสาว เพื่อไปเคลียร์ให้ทนายแก้ว ตนบอกไปแล้วว่า "แก้ว พี่โทร. ไม่ได้" และย้ำว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตนไม่รู้ว่าอันไหนมันถูก ตนเป็นพ่อคนก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย และแก้วก็เป็นคนที่ตนรู้จัก ตนไม่อยากอยู่ในสมการนี้ ตนขอไม่ยุ่งเกี่ยว
และขอถามว่าที่จะให้ตนโทร. ไป เกิดตนโทร. ไปแล้วพ่อเด็กเอาไปพูดบอกว่า กรรชัยโทร. มาเคลียร์ให้แก้ว ตนก็หมา ดังนั้นเรื่องนี้ตนไม่ยุ่ง เป็นเรื่องของเขาเลย ข้อเท็จจริงของ 2 ฝั่งฟังแล้วสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง
คนที่ฟังเรื่องจากทั้ง 2 คนเหมือนตน บอกเลยว่า งง มันเอ๊ะหลายจุด จนตนรู้สึกว่างง
เรื่องผ่านไป ซึ่งหลัง ๆ ตนก็ไม่ได้เชิญทนายแก้วมาออก เพราะตนรู้สึกว่าตนต้องลดบทบาทของทนายแก้ว ซึ่งต้องขอโทษแฟนคลับด้วย เพราะตนก็ต้องมีมโนธรรมในหัวใจว่า ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏ แล้วตนก็เป็นพ่อของเด็กคนหนึ่ง แล้วเกิดเรื่องเป็นเรื่องจริงแบบที่พ่อเด็กพูด ถ้าแก้วยังมาเสนอหน้าในรายการตนตลอดเวลา ถ้าพ่อเด็กมองอยู่เขาจะรู้สึกยังไง ตนจึงบอกทีมงานไว้ว่าไม่ต้องเอาทนายแก้วมา แม้แต่เทปปีใหม่วันที่ 2 ตนก็ขอทำกับป๋อง 2 คน
เมื่อวาน (21 มกราคม) ตนทุกข์ใจมาก เพราะตอนเช้ามีคนมาบอกตนว่า ทนายแก้วเอาชื่นตนไปพูดกับพ่อเด็ก ว่าตนจะโทร. ไปเคลียร์กับเขา ตนก็ถามว่าเป็นเรื่องจริงเหรอ เขาก็บอกว่ามีเสียงของทนายแก้วพูดแบบนี้เลย ว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มจะโทร. มาหานะ ซึ่งตนยืนยันว่าไม่เคยบอกว่าจะโทร. หาคน ๆ นี้
จนหนุ่ม กรรชัย มารู้เรื่องตอนเช้า ตนจึงโทร. หาพ่อของเด็กเองเลย แล้วบอกพ่อเด็กไปว่า "ผมกรรชัยนะ ผมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มีการอัดเสียงผม" แล้วขอพูดกับเรื่องของตนแล้วแก้ว อยากจะบอกว่าตนไม่เคยอุ้มแก้ว ตนบอกแก้วไปแล้วว่า ตนไม่สามารถติดต่อคุณได้ เพราะมันเป็นเรื่องของคุณกับแก้วที่ต้องไปจัดการกันเอง คุณจะไปเจรจาไกล่เกลี่ย ขึ้นโรงขึ้นศาลกันก็ไปคุย แต่ตนไม่เกี่ยว
พ่อเด็กก็เข้าใจ เขายอมรับว่าตอนแรกก็ไม่สบายใจ ยังคิดว่าหนุ่มจะอยู่ฝั่งแก้วไหมเพราะทำงานอยู่ด้วยกัน
หนุ่ม กรรชัย เผยว่า เมื่อวานตนทุกข์ใจจนกระทั่งต้องขอระบายในรายการ ว่าต่อจากนี้ถ้ามีคนนำชื่อตนไปพูด ตนขอเลย ตนทุกข์จนไม่รู้จะทุกข์ยังไง จะทนายตั้มเอง ทนายแก้วเอย และอีกหลายคนที่ตนอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อ ตนขอเลยว่า.. รายการโหนกระแสเป็นรายการที่ช่วยคน วันที่คุณมานั่งในรายการตนคุมชีวิตคุณได้ คุมสโคปของรายการตนได้ แต่เมื่อไรที่คุณเดินออกไปข้างนอก กรุณาอยู่ในกรอบในธรรมเถอะ เพราะสุดท้ายคุณก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ออกไป เหมือนกับตนไปสร้าง ไปเป็นโรงงานผลิตคนเหล่านี้ออกไปสู่สังคม อยากให้เห็นใจตนบ้าง
ตอนนี้ตนขอหยุดทนายแก้วในรายการก่อนจนกว่าจะโปร่งใส โดยย้ำว่ายังไม่ได้พูดว่าทนายแก้วผิด เพราะทนายแก้วพูดในมุมทนายแก้ว เขาก็มีเหตุผลของเขา ฝั่งพ่อเด็กก็คุยกับตนแล้ว เขาก็มีเหตุผลของเขา ต้องไปคุยกันเอง มันไม่ใช่คดีข่มขืน แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นกรณีอนาจาร ก็ต้องไปสู้กันตามกระบวนการเอง
สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างก็จะมาถึงตนตลอดเวลา ทนายบางคนอยู่ในรายการก็บอกจะช่วยคน แต่ออกไปแล้วไปเรียกเงิน ตนก็ไม่รู้จะทำยังไง ตนก็อยากได้ทนายดี ๆ มานั่งเหมือนกัน
ทั้งนี้ หนุ่ม กรรชัย ชี้ว่า ตนไม่รู้หรอกว่าผิดหรือไม่ผิด แต่สิ่งหนึ่งที่แก้วไม่ควรทำคือ แก้วไม่ควรไปคุยกับผู้หญิงคนนี้เลย เพราะน้องผู้หญิงคนนี้เป็นลูกคนที่คุณรู้จัก
