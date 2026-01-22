ต้นไผ่สู้ชีวิต ! โผล่ชูยอดเหนือเสาไฟสูง 6 เมตร ทำคนแปลกตา เห็นโคนต้นยิ่งตะลึง

ต้นไผ่ประหลาด โผล่ชูยอดเหนือเสาไฟกลางเมืองสูง 6 เมตร ทำคนแปลกใจจนเป็นไวรัล เห็นโคนต้นยิ่งตะลึง เรียกว่า "ต้นไผ่สู้ชีวิต"
ภาพจาก Weibo
วันที่ 22 มกราคม 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพประหลาดตาของต้นไผ่ต้นหนึ่ง กลายเป็นไวรัลที่ได้รับความนิยมบนโซเชียลมีเดียของจีน เมื่อต้นไผ่ต้นนี้ไม่ได้เติบโตขึ้นมาแบบธรรมดา แต่กลับแตกกิ่งก้านใบส่วนยอดโผล่ขึ้นมาเหนือเสาไฟกลางเมืองที่มีความสูงกว่า 5-6 เมตร สร้างความตกตะลึงและประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นไปตาม ๆ กัน
รายงานเผยว่า ภาพถ่ายต้นไผ่สุดประหลาดต้นนี้ถูกถ่ายขึ้นที่บริเวณลานจอดรถของศูนย์การค้าเวิลด์เทรดพลาซ่า ในเขตซินชาง เมืองเส้าซิง มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน จากภาพจะเห็นว่า ที่ปลายเสาไฟสูงมียอดไผ่สีเขียวชอุ่มแผ่ขยายอยู่ด้านบนอย่างน่าอัศจรรย์ใจและดูอุดมสมบูรณ์มาก ราวกับว่าลำต้นของมันคือเสาไฟต้นนี้
หลังจากมองหาคำตอบที่โคนต้น ก็ยิ่งทำให้รู้สึกทึ่งมากกว่าเดิม เมื่อพบว่า ไผ่ต้นนี้งอกขึ้นมาจากพื้นดินที่อยู่ใกล้กับเสาไฟ รากของมันหยั่งลึกลงไปใต้พื้นดิน หลังจากงอกขึ้นมาประมาณ 20-30 เซนติเมตร ส่วนลำต้นของมันได้มุดเข้าไปในช่องว่างที่โคนเสาไฟ ก่อนที่จะเจริญเติบโตขึ้นไปตามด้านในของเสา จนกระทั่งแตกกิ่งก้านใบสูงขึ้นไปชูยอดเหนือเสาไฟด้านบนนั้น
หลังจากมองหาคำตอบที่โคนต้น ก็ยิ่งทำให้รู้สึกทึ่งมากกว่าเดิม เมื่อพบว่า ไผ่ต้นนี้งอกขึ้นมาจากพื้นดินที่อยู่ใกล้กับเสาไฟ รากของมันหยั่งลึกลงไปใต้พื้นดิน หลังจากงอกขึ้นมาประมาณ 20-30 เซนติเมตร ส่วนลำต้นของมันได้มุดเข้าไปในช่องว่างที่โคนเสาไฟ ก่อนที่จะเจริญเติบโตขึ้นไปตามด้านในของเสา จนกระทั่งแตกกิ่งก้านใบสูงขึ้นไปชูยอดเหนือเสาไฟด้านบนนั้น
ภาพจาก Weibo
ภาพถ่ายดังกล่าวกลายเป็นภาพหาชมยาก ชาวเน็ตต่างพากันเข้าแสดงความคิดเห็นชื่นชมต้นไผ่ต้นนี้ที่สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้ในสภาพที่ยากลำบากขนาดนี้ กลายเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและจิตวิญญาณแห่งการดิ้นรนเพื่อก้าวไปข้างหน้า หลายคนตั้งฉายาให้มันในทำนองว่า "ต้นไผ่สู้ชีวิต", "ต้นไผ่ที่ไม่ย่อท้อ", "ต้นไผ่ทนทาน" และ "ต้นไผ่สุดแข็งแกร่ง"
รายงานเผยว่า บริเวณที่ต้นไผ่ต้นนี้อยู่นั้นมีรั้วล้อมรอบไว้และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยพนักงานของศูนย์การค้ารายหนึ่ง เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา กล่าวว่า ประธานบริษัทให้ความสำคัญกับต้นไผ่ต้นนี้มาก และมักจะมาเยี่ยมชมด้วยตัวเอง
ต่อมา ในวันที่ 21 มกราคม ประธานบริษัทซินชางเวิลด์เทรด พลาซ่า ได้ให้สัมภาษณ์เผยว่า เขาตั้งใจปล่อยให้ต้นไผ่เติบโตขึ้นในเสาไฟไปเช่นนั้น ให้เป็นสัญลักษณ์ของความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ และการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ไม่คาดคิดว่ามันจะได้รับความสนใจจนโด่งดังในโลกออนไลน์ขนาดนี้ แต่หลังจากมีคนไปชมจำนวนมาก ก็มีบางคนเข้าไปดึงรากไผ่ เขาจึงต้องติดตั้งรั้วเพื่อป้องกัน
นอกจากนี้ ในอนาคตทางศูนย์การค้าตั้งใจจะทำให้ต้นไผ่นี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอสำหรับนักท่องเที่ยว
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, Sohu
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, Sohu