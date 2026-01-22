HILIGHT
แม่ลูกสี่ วัย 31 ท้องลูกแฝด ขอยุติการตั้งครรภ์ สุดช็อกยังเจออีกคน มาได้ยังไง !?

          ประสบการณ์สุดช็อกของแม่ลูกสี่ วัย 31 ปี หลังตั้งครรภ์ลูกแฝดอีกครั้ง และขอยุติการตั้งครรภ์ไปแล้ว แต่กลับยังเจออีกคน มาได้อย่างไร 



          วันที่ 21 มกราคม 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวของหญิงรายหนึ่งวัย 31 ปี จากมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เธอผ่านการคลอดบุตรมาแล้ว 3 ครั้ง และมีลูก 4 คน ครอบครัวของเธอมีความสุขดี จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เกิดมีเรื่องไม่คาดคิด เมื่อเธอพบว่ากำลังตั้งครรภ์ครั้งที่ 4 และเป็นท้องลูกแฝด หลังจากปรึกษากับสามีและครอบครัว เธอได้ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์

          เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา เฟิง (นามสมมุติ) ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลท้องถิ่น เพื่อดำเนินการยุติการตั้งครรภ์ ตามขั้นตอนทางการแพทย์ อย่างไรก็ดี หลังจากที่เธอกลับจากโรงพยาบาล เธอยังคงมีอาการปวดท้อง และมีเลือดออกทางช่องคลอดอย่างต่อเนื่อง เธอจึงตัดสินใจกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อตรวจเช็กความผิดปกติ 

          ปรากฏว่าหลังจากที่แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียด แพทย์ได้แจ้งเรื่องที่ทำเฟิงต้องตกใจสุดขีด โดยกล่าวว่า การตั้งครรภ์ของเธอครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ 2 คน แต่มีถึง 3 คน และคนที่ 3 ยังคงอยู่ในท้องของเธอ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอเกิดอาการผิดปกติดังกล่าว 

          ผลการตรวจของเฟิงพบว่า มีเลือดและลิ่มเลือดในช่องท้องของเธอ และมีก้อนเนื้อจากการตั้งครรภ์นอกมดลูกที่บริเวณท่อนำไข่ด้านซ้าย ทีมแพทย์จึงจำเป็นต้องดำเนินการผ่าตัดฉุกเฉิน กระทั่งสามารถนำท่อนำไข่ที่ผิดปกติออกมาได้สำเร็จ และการผ่าตัดสำเร็จอย่างราบรื่น ทำให้เธอปลอดภัย และอาการค่อย ๆ ฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากรับการรักษาในโรงพยาบาล 4 วัน เธอก็สามารถกลับบ้านได้ 



          
          โดยแพทย์อธิบายว่า เฟิงเกิดภาวะตั้งครรภ์ต่างตำแหน่ง (Heterotopic pregnancy) ที่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในโพรงมดลูกตามปกติ และการตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic Pregnancy) ซึ่งเป็นภาวะผิดปกติของการตั้งครรภ์ โดยตัวอ่อนไปฝังตัวอยู่บริเวณอื่นที่ไม่ใช่โพรงมดลูก มักเกิดขึ้นบริเวณท่อนำไข่ หรือปีกมดลูก 

          ทั้งนี้ แพทย์ได้ย้ำเตือนว่า การตั้งครรภ์ทั้งพร้อมกันทั้งในมดลูกและนอกมดลูกพร้อมกันเป็นภาวะที่พบได้ยาก และมักถูกมองข้าม ผู้ที่ตั้งครรภ์ควรให้ความใส่ใจและระมัดระวัง หากมีอาการปวดท้องผิดปกติ หรือมีเลือดออกต่อเนื่องระหว่างตั้งครรภ์ ควรไปพบแพทย์ทันที เพื่อตรวจรักษาและป้องกันความเสี่ยงอันตรายตั้งแต่เนิ่น ๆ 




ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT 

