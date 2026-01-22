HILIGHT
เปิดแชตเต็มจาก ทนายแก้ว คุยเต๊าะสาว-ขอรูป แบบพ่อไม่รู้ จนวันขอโอกาสสุดท้าย

          ทนายแก้ว เปิดแชตทั้งหมด คุยเยาวชนสาวส่วนตัว แบบพ่อไม่รู้ ส่งรูปกันไป-มา หยอกเอินก่อนมีเรื่อง ทนายขอโอกาสสุดท้าย เจอฝั่งหญิงลั่น รับคำขอโทษเป็นเงิน ลั่นก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจน แต่ตอนนี้ชัดเจนแล้ว 
ทนายแก้วเปิดแชตทั้งหมด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว

          ความคืบหน้ากรณี ทนายแก้ว กับเด็กสาววัย 18-19 ปี ลูกสาวร้านสูท ซึ่งเป็นประเด็นอื้อฉาวในขณะนี้ ขณะที่ทาง ทนายแก้ว ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดใด ๆ แต่มีข้อมูลจาก หนุ่ม กรรชัย ชี้ว่า เรื่องราวที่ได้รับฟังจากฝั่งทนายแก้วและฝั่งพ่อผู้เสียหายนั้นไม่ตรงกัน
ทนายแก้วเปิดแชตทั้งหมด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรสเมจิกสกิน

          ล่าสุด (22 มกราคม 2569) เพจ โรสเมจิกสกิน ออกมาเปิดภาพแชตทั้งหมดที่ทางฝั่งทนายแก้วแคปหน้าจอส่งให้หลายบุคคล ซึ่งสามารถตามไปอ่านและพิจารณากันเองได้ 
ทนายแก้วเปิดแชตทั้งหมด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรสเมจิกสกิน

ทนายแก้วเปิดแชตทั้งหมด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรสเมจิกสกิน

          โดยพบว่าบางช่วงบางตอนฝ่ายเด็กสาวมีการขอรูปคู่จากทนายแก้ว ขณะที่ฝั่งทนายแก้วก็ชวนเด็กสาวให้มาเจอกัน (เลี้ยงกาแฟพี่แก้ว) รวมถึงชมเด็กสาวว่าเป็นคนคุยสนุก น่ารักสดใส รวมถึงสอบถามว่า "พี่คุยกับหนูส่วนตัวได้ใช่ไหมครับ (คงไม่ได้ไปรายงานพ่อนะ)" ซึ่งทางเด็กสาวก็ตอบว่า "ได้ค่า ไม่ได้บอกพ่อค่ะ"
ทนายแก้วเปิดแชตทั้งหมด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรสเมจิกสกิน

          ทั้งนี้ ทางทนายแก้วมีการส่งรูปให้เด็กสาวอดูอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอรูปจากฝั่งสาวขณะทำกิจกรรมหรือไปเที่ยว โดยอ้างว่าดูรูปเธอแล้วสบายใจ 
ทนายแก้วเปิดแชตทั้งหมด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรสเมจิกสกิน

          กระทั่งถึงช่วงเวลาที่น่าจะเป็นวันเกิดเหตุ ที่มีการนัดเด็กสาวไปร้านกาแฟ แต่จากนั้นฝ่ายหญิงก็หายไป จนตัดภาพมาอีกทีมีแชตที่ฝ่ายหญิงส่งมาแสดงความไม่พอใจ บอกว่า

          "ไม่โอเคนะคะ ที่เจอแล้วทำแบบนั้นกับหนู มันเกินไปมาก ถ้าหวังดีจริง ๆ คงไม่ทำให้หนูอึดอัด หนูเข้าใจค่ะว่าชีวิตอาจไม่สมหวังเรื่องความรัก แต่หนูไม่ใช่ผู้หญิงที่จะถูกซื้อได้ หนูรักงาน ซื่อสัตย์กับครอบครัว หนูขอไม่เจอเป็นการส่วนตัวอีกแล้วนะคะ แต่ถ้ามีงาน หนูยังยินดีทำอย่างมืออาชีพ ขอโทษด้วยถ้าก่อนหน้านี้ดูเหมือนหนูไม่ชัดเจน ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะ"

ทนายแก้วเปิดแชตทั้งหมด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรสเมจิกสกิน

          ซึ่งทางทนายแก้ว ตอบว่า "เข้าใจผมผิดไป พี่เข้าใจว่า พี่จะอ้างอะไรก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์แล้วทั้งนั้น พี่ยอมรับทั้งหมดครับ แต่ขอพูดจากใจอีกครั้งว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยจริง ๆ เอาเป็นว่าพี่ไม่วุ่นวาย ไม่ทำให้หนูลำบากใจแล้ว และขอเป็นกำลังใจห่าง ๆ ไม่รบกวนครับ เพียงอยากบอกว่า หนูเข้าใจพี่ผิดมาก ๆ ๆ แต่อย่างไรพี่ก็ต้องน้อมรับ มีอะไรให้พี่ช่วยเรื่องงาน เรื่องอะไร ติดต่อมานะครับ กราบขอโทษมาก ๆ ๆ"
          แต่จากนั้นยังมีการส่งข้อความไปขอโอกาสครั้งสุดท้าย ขอเจอ ขอคุย ขออธิบายสักครั้ง เพราะไม่สบายใจ ไม่มีกะจิตกะใจทำงาน ทำให้ฝ่ายหญิงต่อว่า ทำนองว่าไม่รู้หลอกเด็กมากี่คน ดูตอบแบบเชี่ยวชาญ มาใช้เทคนิคเชิงจิตวิทยาอะไรกับเธอไม่ได้ผล จะโกหกยังไงเพราะเห็นว่าไม่มีหลักฐานแล้วหลอกตัวเองไปเรื่อย ๆ หรือยอมรับผิดแบบแมน ๆ แล้วเปลี่ยนนิสัยการวางตัว 
ทนายแก้วเปิดแชตทั้งหมด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรสเมจิกสกิน

          พร้อมย้ำว่า "โอกาสสุดท้ายไม่ต้องมาขอกับหนู บอกว่าไม่มีเจตนาไม่ดี งั้นไปเล่าเองกับป๊าหนูก่อนว่าทำอะไรกับหนูไปบ้าง กล้าจริงก็พิสูจน์ตรงนั้น ไม่ใช่มาขอเอาเปรียบเด็กง่าย ๆ"
          จากนั้นพบว่าทนายแก้วมีการส่งข้อความไปและลบทิ้ง ก่อนจะส่งข้อความอื่น ๆ ต่อในเรื่องงาน ซึ่งก็มีการคุยปกติ จนกระทั่งถึงแชตสุดท้ายที่ทนายแก้วส่งมาขอโอกาสและให้อภัย ขอเพียงให้ได้ขอโทษ 
          โดยผู้เสียหายตอบกลับว่า "คำขอโทษไม่พอค่ะ รับเป็นเงินเท่านั้น"

          ทั้งนี้ ทางเพจได้ชี้ 3 ประเด็นจากแชตทั้งหมด ดังนี้ 

          ส่วนที่ 1 ผิดแน่นอนอยู่แล้วมีลูก มีเมีย แต่เต๊าะสาวอื่นจนเกิดเรื่องผิดศีลธรรมชัวร์ละข้อนี้ 

          ส่วนที่ 2 ทนายแก้วอนาจารเด็กหรือไม่ หรือมีพฤติกรรมอื่นใด ๆ จากแชตภาพที่ 15 

          ส่วนที่ 3 ตามที่เด็กตอบรับคำขอโทษเป็นเงินสด ไม่ได้ระบุจำนวนเป็นเงินเท่าใดตามที่กล่าวอ้างกัน 10 ล้าน 

          ซึ่งจากรายงานก่อนหน้ามีการเปิดเผยว่า ฝั่งเด็กเรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน ต่อมาเจรจาลดเหลือ 5 ล้าน แต่ฝั่งทนายเสนอจ่ายที่ 2.5 ล้าน

